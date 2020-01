Pourquoi Diddy a fustigé les Grammy Awards

Les Grammy Awards sont en cours et des stars se rassemblent pour ce qui est considéré comme la plus grande soirée musicale. La célébration de cette année a déjà présenté un hommage touchant au regretté grand-père, Kobe Bryant, qui a été tragiquement tué dans un accident d’hélicoptère – avec sa fille de 13 ans et sept autres. La cérémonie s’est ouverte par un moment de silence.

L’émission comprendra également un hommage étoilé au regretté rappeur Nipsey Hussle et sera animée par Alicia Keys. Alors que tout le monde attend que tous les gagnants soient annoncés et regarde pour voir leurs artistes préférés, les chronologies des médias sociaux sont remplies de la mode des célébrités les plus chaudes et des moments en coulisse de la soirée pré-Grammy de la nuit dernière.

L’une des vidéos diffusées est le discours d’acceptation de Diddy lors de l’événement annuel, dans lequel il diffuse le prix pour avoir exclu la musique noire.

Diddy blâme les Grammy’s pour ne pas être inclusif

La fête annuelle pré-Grammy organisée par le magnat de la musique Clive Davis est un événement très attendu. Les artistes et les initiés de l’industrie musicale se réunissent pour se célébrer et profiter d’une cérémonie où certains des plus grands artistes sont honorés. Parmi les lauréats de cette année, il y avait Diddy.

Diddy est monté sur scène pour recevoir le Industry Icon Award. La femme de 50 ans a prononcé un discours de 40 minutes lors du gala. Il a consacré les six dernières minutes de son acceptation pour exprimer sa déception envers la Recording Academy pour ne pas avoir été inclusif dans la reconnaissance de la musique noire.

“Je démarre officiellement le chronomètre. Vous avez 365 jours pour rassembler cette merde. Nous avons besoin que les artistes reprennent le contrôle, nous avons besoin de transparence, nous avons besoin de diversité », a-t-il déclaré.

Il a appelé toutes les personnes présentes dans la salle qui avaient «le pouvoir d’apporter les changements nécessaires». Il a également promis de tenir la Recording Academy responsable de ses responsabilités envers les artistes et l’industrie musicale.

“La musique noire n’a jamais été respectée par les Grammys”, a-t-il déclaré. «Et depuis des années, nous permettons à des institutions qui n’ont jamais eu à cœur nos intérêts de nous juger. Et cela s’arrête maintenant. “

Diddy a reçu une ovation debout pour son discours.

Les Grammy’s ont été accusés de ne pas célébrer les artistes noirs avant

Les allégations selon lesquelles les Grammy Awards ne reconnaissent pas les artistes noirs, en particulier ceux du hip hop, sont un débat historique. Will Smith a boycotté la cérémonie de remise des prix en 1989 alors qu’il était dans un groupe avec DJ Jazzy Jeff. Smith et Jeff ont été nominés et ont finalement remporté un Grammy pour leur single à succès «Les parents ne comprennent pas».

“Nous n’avons pas le problème avec le Grammy en tant que prix ou les Grammys en tant qu’institution, nous à l’époque. «Nous avons choisi de boycotter. Nous pensons que c’est une gifle au visage. “

Selon Jeff, le duo a été informé qu’il n’y avait pas assez de temps pour téléviser toutes les catégories sélectionnées. “Ils ont télévisé 16 catégories et, à partir de ventes record, des graphiques du Billboard, du point de vue du grand public, il n’y a aucun moyen que vous puissiez me dire que sur 16 catégories, le rap n’est pas dans le top 16”, a déclaré Jeff.

D’autres artistes et dirigeants, dont le trio hip hop, Salt-N-Pepa, Russell Simmons et LL Cool J, se sont joints au boycott. Le boycott a provoqué un changement: l’année suivante, les Grammy ont télévisé la meilleure présentation du prix de la performance rap.

Cela n’a pas empêché la critique de la remise des prix. L’année dernière, The Daily Beast a publié un article affirmant que la remise des prix était raciste dans son traitement aux artistes hip hop. Il a également été accusé de truquer des prix et de donner certaines catégories à des artistes non noirs malgré les ventes d’albums et la popularité.