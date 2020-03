Pourquoi Don Cheadle de Marvel aime toujours agir autant que quand il était enfant

Ces jours-ci, les fans de Marvel peuvent être le plus grand public de Don Cheadle. Il joue Rhodey dans l’univers cinématographique Marvel. Il joue à l’écran depuis le milieu des années 80 et même plus tôt sur scène. En 2020, Cheadle aime toujours jouer autant qu’il le faisait autrefois.

Don Cheadle dans Black Monday | Nicole Wilder / SHOWTIME

La saison 2 de la série Black Monday de Cheadle est actuellement diffusée sur Showtime. Cheadle s’est entretenu avec des journalistes de la Television Critics Association en janvier à propos du Black Monday et a partagé sa passion pour le théâtre. Le lundi noir est diffusé le dimanche soir à 22 h. sur Showtime.

Don Cheadle n’a plus besoin de chercher du travail

Même avant Marvel, Cheadle avait atteint un point de sa carrière où il était très demandé. En plus de cela, il a commencé à produire des films et des émissions de télévision avec Crash en 2004, afin de pouvoir toujours générer plus de véhicules pour lui-même et pour les autres.

“C’est très difficile pour les acteurs”, a déclaré Cheadle. «Pas seulement les acteurs, tout le monde dans cette entreprise a le sentiment que nous devons tout bousculer tout le temps. Il est difficile de désactiver ce moteur lorsque vous avez l’habitude d’être sur cette roue de hamster. À un moment donné, vous levez les yeux et vous dites: “Oh, attendez, je n’ai pas à faire autant et je peux vraiment m’asseoir.” “

Don Cheadle dans Black Monday | Nicole Wilder / SHOWTIME

Dans les années 90, Cheadle a cherché des films comme Devil in a Blue Dress, Rosewood et Boogie Nights. Maintenant, il peut aussi réaliser ces projets.

“J’ai toujours été très pointilleux et très pointilleux et je pense que cela se voit”, a déclaré Cheadle. «Encore plus maintenant d’avoir la possibilité non seulement de choisir ce que je veux faire, mais de générer du travail et de créer du travail et de mettre les gens sur des projets et de rassembler les gens et de produire est également une excellente occasion pour moi d’avoir maintenant et Je me sens très chanceux d’être toujours dans l’espace. »

Don Cheadle est toujours motivé à travailler dur

Le succès n’a pas poussé Cheadle à s’asseoir sur ses lauriers. Il travaille dur sur tout, des films Marvel au Black Monday.

“Je travaille avec des gens que j’aime, des acteurs et des équipes, des créateurs, tout le monde et un personnage dans lequel j’aime continuer de creuser”, a déclaré Cheadle. “Cela ne fonctionne pas comme une mouture. Je veux dire, c’est une mouture. C’est 14 heures par jour. Le spectacle devrait être tourné en sept jours et il devrait être tourné en cinq jours. Ce sont des bananes, donc vous travaillez très, très dur mais encore une fois, vous travaillez dur sur des trucs que je faisais gratuitement quand j’avais 15 ans sur scène. “

Don Cheadle, 10 ans, est maintenant heureux

Cheadle a réfléchi sur ses premiers jours d’acteur. Ce gamin serait ravi de voir où il est maintenant.

Don Cheadle | Nicole Wilder / SHOWTIME

“Je suis acteur depuis que j’ai 10 ans”, a déclaré Cheadle. «C’est ce que j’ai toujours aimé faire. Cela me donne de l’énergie, mais oui, vous devez, à mesure que nous devenons adultes et que des enfants ont déménagé, diplômés de l’université, hors de la maison, une femme qui est incroyablement occupée, vous devez vraiment trouver des moyens d’équilibrer tous parce que tout le travail est pour quelque chose. Nous faisons tout cela et nous sommes très bien payés. Vous devez également en profiter et recharger vos batteries pour avoir quelque chose à y apporter. »

Jouer est toujours plein de surprises

Rhodey est assez constant dans les films Marvel, et il espère continuer à jouer au Mo Monroe de Black Monday pendant de nombreuses saisons. Cheadle sert avant tout le travail, mais il est toujours à la recherche de ces surprises aussi.

“Bien sûr, il y a quelque chose que je retire égoïstement d’être dans une scène et de prendre quelque chose qui n’était que des mots sur une page et de la redresser, de travailler avec d’autres acteurs et de la donner vie. Absolument, c’est pourquoi nous le faisons pour que les gens qui le regardent soient émus et absorbés et divertis et tout cela. Quand il fonctionne au meilleur niveau, il est capable de faire tout ça. Le socle est divertissant. Nous sommes ici pour divertir, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas apprendre la merde en cours de route et être éduqué ou éclairé sur des choses. “

Don Cheadle, panel de la Television Critics Association, 1/13/2020