Pourquoi Donnie Wahlberg dit qu’il est «difficile» de travailler avec autant de membres de la distribution

Il y a un grand casting sur Blue Bloods étant donné qu’il suit une famille. Les fans peuvent les voir dîner en famille à chaque épisode, mais certains membres de la distribution ne travaillent pas autant ensemble. Donnie Wahlberg a parlé de ne pas avoir une co-star. Découvrez pourquoi il a dit que c’était dur et plus encore.

Danny et Jamie étaient précédemment en désaccord sur «Blue Bloods»

Danny est détective et Jamie est sergent. Donc, ils ne travaillent généralement pas ensemble. Cependant, ils se sont croisés dans la saison 9 de l’épisode “My Brothers Keeper”.

Jamie et Danny ont été impliqués dans une négociation d’otage et Jamie avait l’ancienneté. Danny ne voulait toujours pas l’écouter quand il n’était pas d’accord.

Bien sûr, les frères ont fini par se réconcilier. Mais ils n’ont plus vraiment travaillé ensemble depuis. Les fans peuvent généralement les attraper à la table du dîner en famille et c’est tout.

Donnie Wahlberg veut travailler avec Will Estes plus

Les frères Reagan ont travaillé ensemble par le passé sur Blue Bloods. Mais c’est encore si rare que Wahlberg a dit qu’il souhaitait que cela se produise davantage.

“Si je devais en choisir un, je dirais probablement Will Estes”, a-t-il déclaré à Showbiz Cheat Sheet lorsqu’on lui a demandé avec quel acteur il souhaitait travailler davantage. «J’ai souvent travaillé avec de nombreux acteurs, donc ce n’est pas comme si je ne les voyais pas autant, mais je pense que Will et moi en raison de la nature du travail de nos personnages. Nous n’allons pas nous croiser aussi souvent. Mais je pense juste au monde de la Volonté. »

Wahlberg a parlé de toutes les bonnes choses d’Estes. «C’est un être humain si aimable et si humble», a-t-il déclaré. “Chaque fois que nous travaillons ensemble, nous nous amusons beaucoup et c’est vraiment comme avoir un aperçu des mondes des autres. Pour nous en tant qu’êtres humains et pour nous en tant que personnages également dans la série. »

Les acteurs se trouvent être très différents dans la vraie vie. “Nous sommes différents”, a déclaré Wahlberg. “Il est végétarien et je ne le suis pas. Je vends des hamburgers pour vivre [laughs.] Mais il me présente de nouveaux aliments et nous parlons de différentes choses. »

Il a dit “c’est difficile” de ne pas travailler avec tout le monde

Donnie Wahlberg dans le rôle de Danny Reagan dans «Blue Bloods» | Patrick Harbron / CBS via .

L’acteur a expliqué comment le temps passe quand il travaille sur Blue Bloods. “Nous avons un excellent casting avec tellement de gens formidables, il est difficile de travailler avec eux tous”, a-t-il déclaré à PopCulture.com. “J’ai à peine fait des scènes avec Will Estes au cours de la dernière saison ou deux, donc c’est difficile.”

Il a poursuivi: “Vous regardez autour de vous et trois ans se sont écoulés et vous n’avez fait qu’une seule scène avec quelqu’un et c’est un peu comme ça, comment est-ce arrivé? Mais j’espère que nous continuerons. ”

Wahlberg a parlé de ce que c’est que de continuer à travailler sur la série après toutes ces années. “Je sais juste que nous nous amusons plus que jamais dans la série”, a-t-il déclaré. “C’est toujours le numéro un du spectacle le vendredi soir pendant 10 ans et ce fut une excellente course et je ne pense pas qu’il s’arrête de si tôt.”