Pourquoi Drew Carey a pardonné le meurtrier présumé de l’ancienne fiancée Amie Harwick

Drew Carey a révélé comment il avait fait face au meurtre de son ancienne fiancée Amie Harwick après son retour à l’animation “The Price Is Right” après sa mort en février.

Apparaissant par vidéoconférence sur “Le discours” Vendredi, Carey a expliqué comment il s’était adressé aux candidats à l’émission à son retour au travail, après avoir pris une semaine de congé.

“Après le meurtre d’Amie, j’ai pris une semaine de congé. Vraiment, je ne pouvais pas fonctionner et mon premier jour de retour, nous avons enregistré l’émission du lycée pour ‘Kids Week'”, se souvient-il. “C’était tous des lycéens. C’était la première émission de retour et tout le monde savait ce qui m’est arrivé. Et donc, j’ai pris du temps pendant la pause pour parler à ces enfants.”

“Je voulais vraiment le faire parce que c’était des lycéens et je leur ai parlé de la façon dont j’avais pardonné au gars qui avait assassiné Amie”, a poursuivi Carey. “Je l’ai fait pratiquement dès que j’ai pu, tout de suite. Il était mentalement malade. Le gars a été maltraité quand il était enfant et il faut pouvoir pardonner aux gens comme ça.”

Bien que Carey ait ajouté qu’il souhaitait bien sûr que son meurtrier présumé “ne l’ait jamais fait” et “qu’il n’ait jamais rencontré” Amie, il a noté que le pardon “ne signifie pas que vous devez passer du temps avec eux ou être leur ami”.

Il a poursuivi en disant qu’il pensait que c’était un message qui était important non seulement pour les lycéens, mais pour les gens en général à entendre. “Ce serait tellement facile à transporter, ‘Ce gars …’, pensez tous les jours à la vengeance qui ne vient pas”, a-t-il ajouté. “Il n’y a rien qui compensera ce qu’il a fait.”

“J’essaie vraiment de pratiquer le pardon instantané et l’amour inconditionnel”, a déclaré Carey. “Le plus proche vous pouvez vous y rendre, mieux vous êtes. Je suis toujours en deçà.”

L’apparition de Carey survient un jour après que le meurtrier présumé de Harwick, l’ancien petit ami Gareth Pursehouse, a plaidé non coupable de meurtre. Il a été inculpé d’un chef chacun de meurtre et de cambriolage résidentiel au premier degré. Le chef d’accusation de meurtre est venu avec l’allégation de circonstance particulière d’avoir attendu, ce qui le rend admissible à la peine de mort.

Harwick est décédée le 15 février, après avoir été étranglée et jetée du balcon de son appartement de Hollywood Hills au troisième étage.