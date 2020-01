Pourquoi Eddie Murphy a pris une pause d’Hollywood

La raison Eddie Murphy prendre une pause d’Hollywood est en fait la chose qu’il n’a pas en commun avec certains des plus grands artistes de son temps – du moins selon lui.

Parler à Vanity Fair Dans le cadre du numéro hollywoodien de la publication, l’acteur de 58 ans nommé comique devenu acteur a révélé pourquoi il s’était éloigné des feux de la rampe vers 2012, tout en souhaitant peut-être à ses “contemporains” – y compris Michael Jackson, Prince et Whitney Houston – avait fait de même.

“Il y a environ huit ans, j’ai dit qu’il était temps de faire une pause et de ne pas vraiment pousser les films comme je le faisais”, a expliqué Murphy. “Bien faire les choses et bien faire avec le réalisateur, et bien faire les choses avec les scénaristes, et tout faire fonctionner ensemble – cela demande beaucoup d’efforts, vous savez, et c’est pénible. J’étais arrivé là où j’étais tellement brûlé sur le processus de réalisation d’un film que si j’étais un petit garçon, je commencerais à pleurer. “

Il a commencé à faire de la comédie à l’âge de 15 ans. À 18 ans, il a auditionné pour “Saturday Night Live” et a atterri le concert. À partir de là, il a continué à jouer “tout, d’une vieille dame à un âne – littéralement! – et tout le reste. Des femmes d’âge moyen et de vieux Asiatiques, et un vieil homme juif, et j’ai même joué un vaisseau spatial une fois que!”

Lorsqu’on lui a demandé ce qui commençait à le rendre “triste”, il a expliqué que c’était “juste le processus. Juste le processus d’être sur un plateau de tournage, au niveau où je faisais des films depuis un très jeune âge, et de le faire constamment. Juste assis dans la bande-annonce et en attendant, et tout le petit … Faire un film est un effort de collaboration. “

“Ma carrière, ou ce que je suis en tant qu’artiste, n’est pas au centre de ma vie”, a-t-il poursuivi. “Au centre de ma vie, il y a ma famille et mes enfants. C’est la relation principale, et tout vient après ça. J’ai 10 enfants, je suis présent et je fais partie de leur vie. Il faut en avoir sorte d’équilibre avec la carrière et la vie personnelle. “

“J’ai commencé à faire des films quand j’avais 20 ans, et j’ai auditionné pour” SNL “quand j’avais 18 ans, c’est donc il y a 40 ans”, a-t-il expliqué. “Alors j’ai eu un petit carrefour où c’était comme, ‘Il est temps de reculer, de m’asseoir sur le canapé et d’être juste papa.’ Maintenant, je veux juste faire des trucs où il y a un lien émotionnel, et c’est quelque chose dans lequel je suis vraiment, et pas seulement le faire parce que, vous savez, quelqu’un a fait un gros signe dollar devant vous. “

À la mention de son cri Redd Foxx dans “Dolemite Is My Name”, Murphy a exprimé sa tristesse – presque la déception – en expliquant qu’il avait “enterré beaucoup de gens célèbres”, y compris l’acteur de “Sanford and Son”. Il ne voulait pas dire littéralement; il voulait dire qu’il avait déboursé de nombreux fonds pour payer les funérailles de ses amis célèbres.

Bien qu’il n’ait pas physiquement payé les enterrements de Jackson, Prince ou Houston, Murphy les a en quelque sorte reposés émotionnellement.

“Beaucoup de mes contemporains sont morts, comme les gens qui sont venus sur les lieux quand je suis arrivé sur les lieux dans les années 80”, a-t-il déclaré à la publication. “Les gens que je connaissais à mon âge – qui ont eu un impact dans leur région – ils sont surtout … ils sont partis. Michael … et Prince … et Whitney, ce sont mes contemporains. Et ils sont partis. “

“Sans entrer dans la logistique de ce qu’ils ont fait, pourquoi ils ne sont pas ici, ce qu’ils avaient tous en commun, c’est que leur carrière, leur vie en tant qu’artistes, était très consommatrice”, a-t-il ajouté. “C’était ça. Le centre de toute leur merde, leur vie tournait autour d’eux en tant qu’artistes. Tout le reste en a souffert. Vos relations personnelles, et vos finances, et tout ça. Problèmes de toxicomanie. Tout ça [happens] parce que le show business ne peut pas être ce qui est au centre. Surtout si vous arrivez à atteindre ces niveaux les plus élevés et que vous êtes Michael Jackson ou vous êtes Prince ou vous êtes Elvis. Si vous êtes assis là-dessus et que le show business est tout, c’est la recette d’une sortie anticipée. “

Murphy a ajouté qu’il voulait “rester la personne que je suis et passer autant de temps que possible avec ma famille et les gens que j’aime”.

Pour lire son interview complète avec Vanity Fair, cliquez sur ici.

