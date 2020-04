Pourquoi Ellen Pompeo ne trouve pas l’autonomisation de la parole de «Pick Me, Choose Me, Love Me» de Meredith

Pendant des années, les fans de Grey’s Anatomy ont trouvé la force de Meredith Grey (Ellen Pompeo) inspirante. Le chirurgien généraliste et mère célibataire primé a prouvé à maintes reprises qu’elle est le soleil de sa propre histoire. Mais même ainsi, les téléspectateurs ne savaient peut-être pas que le personnage se dirigeait dans cette direction lorsque la série Shondaland a commencé en 2005. Et récemment, Pompeo a révélé qu’elle ne trouvait pas l’emblématique discours de Meredith «Choisissez-moi, choisissez-moi, aimez-moi». Cependant, il est évident que le spectacle a grandi au cours des 15 dernières années.

Discours de Meredith Grey «Choisissez-moi, choisissez-moi, aimez-moi» sur «Grey’s Anatomy»

Ellen Pompeo dans le rôle de Meredith Gray dans «Grey’s Anatomy» | Gilles Mingasson / ABC via .

Dans Grey’s Anatomy Season 2, Episode 5 – intitulé «Bring the Pain» – Derek Shepherd (Patrick Dempsey) peine à choisir entre son stagiaire, Meredith, et son épouse, Addison Montgomery (Kate Walsh). Puis à la fin de l’épisode, Meredith – qui n’est pas exactement du genre romantique – dit à Derek de la choisir. Elle dit:

J’ai menti, je ne suis pas sorti de cette relation. Je suis dedans. Je suis tellement dedans, c’est humiliant parce qu’ici je supplie. OK, le voici. Votre choix. C’est simple. Elle ou moi. Et je suis sûr qu’elle est vraiment géniale. Mais Derek, je t’aime. Dans un très, très gros semblant d’aimer votre goût dans la musique, laissez-vous manger le dernier morceau de gâteau au fromage, tenez une radio au-dessus de ma tête à l’extérieur de votre fenêtre, de façon malheureuse qui me fait vous détester, vous aimer. Alors choisissez-moi, choisissez-moi, aimez-moi.

Meredith dit alors à Derek de la rencontrer au Joe’s Bar s’il décide de divorcer d’Addison. Il ne se montre jamais.

Ellen Pompeo discute de la croissance de Meredith Gray sur ‘Grey’s Anatomy’

Bien sûr, les fans de Grey’s Anatomy savent que Derek et Meredith finissent par tomber amoureux et commencer une romance épique avant sa mort dans la saison 11. Mais malgré tout, le discours de Meredith «Choisissez-moi, choisissez-moi, aimez-moi» a été salué comme l’un des nombreux moments romantiques de la série. Puis dans une interview avec Variety d’avril 2020, Pompeo a expliqué pourquoi ce n’était pas le cas.

Lorsque la publication a demandé si l’acteur considérait Meredith comme une forte féministe au début de Grey’s Anatomy en 2005, Pompeo a expliqué que le personnage se démarquait des autres rôles à l’époque.

“J’ai reconnu que les rôles au cinéma qu’on m’offrait à l’époque étaient toutes des copines et en quelque sorte juste la nana dans le film avec peu de choses à faire”, a-t-elle déclaré. “Et [when] J’ai lu le pilote, j’ai reconnu: “Wow, c’est un rôle féminin – avec une carrière.” Je ne voyais pas beaucoup de ces parties, donc je l’ai reconnu. “

Cependant, Pompeo n’a pas toujours considéré Meredith comme la femme autonomisante qu’elle est aujourd’hui, en particulier lorsqu’elle a supplié Derek de l’aimer.

“Son parcours pour devenir puissant n’était pas vraiment évident pour moi”, a déclaré Pompeo. «J’ai une perspective différente, et peut-être que les gens voient le début de l’émission comme plus stimulant que moi. Mais ça, “Choisissez-moi, choisissez-moi, aimez-moi” [line]; Je me disais: “Pourquoi est-ce que je supplie un homme de m’aimer?” Pour moi, ce n’est pas valorisant. “

Néanmoins, Pompeo a reconnu la croissance que Meredith a connue dans Grey’s Anatomy.

“Avec des émissions de télévision en particulier, ils ne savent pas vraiment où ils vont”, a déclaré Pompeo. «Shonda [Rhimes] a certainement eu une idée pour les personnages et ils doivent avoir une sorte d’arc. Mais je pense qu’un spectacle qui dure aussi longtemps que Grey’s, le spectacle a dû grandir avec les personnages. “

Elle a poursuivi: «J’ai 15 ans de plus maintenant, donc je suis tellement plus forte que je ne l’étais à l’époque. Ça évolue. Les écrivains apprennent à vous connaître, ils regardent les quotidiens et ils regardent le spectacle. Grey’s est tellement unique, parce que nous sommes en ondes depuis si longtemps, ils m’ont tous regardé grandir. Shonda et les écrivains, nous avons tous grandi ensemble. “

Que vous trouviez ou non le discours de Meredith stimulant, le personnage de Grey’s Anatomy est certainement devenu quelqu’un qui mérite d’être aspiré. Et maintenant, nous avons hâte de voir Meredith continuer son voyage alors que la série Shondaland approche de sa 17e saison. Alors restez à l’écoute.

