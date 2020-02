Pourquoi Eva Marcille pense que la sortie RHOA de Nene serait mauvaise pour le spectacle

Ils peuvent ne pas toujours voir d’un œil à l’autre, mais Eva Marcille ne veut pas NeNe Leakes partir “Real Housewives of Atlanta” pour de bon.

Alors que Leakes a taquiné sa sortie possible – donnant des réponses sans engagement sur le retour et le dire Wendy Williams elle “quittait” la série – sa co-vedette a dit à Wendy jeudi qu’elle espérait que Leakes resterait.

“Je détesterais ça”, a déclaré Eva lorsqu’elle a été interrogée sur les adieux potentiels de NeNe. “Je ne pense pas que ce serait bon pour le spectacle. NeNe est génial pour le spectacle. Elle l’est tout simplement. Elle est aimée. C’est une situation réciproque, tout le monde gagne. Les fans perdraient si elle n’était pas là. Même ceux qui vous détestez, vous aimez les détester, vous voulez toujours les voir. Même ceux qui ne sont pas les plus grands fans de NeNe, vous voulez toujours être fou. “

NeNe a récemment abordé les rumeurs de sortie lors de son apparition sur “The Talk” la semaine dernière. Dire qu’elle ne “veut pas être dans un groupe où j’ai l’impression que tout le monde attaque et est très malveillant”, Leakes a déclaré qu’elle était toujours “très indécise” à propos du retour et qu’elle prendrait une décision après le reste de la saison en cours.

Tout en parlant avec Williams, Marcille a également été interrogée sur sa relation incroyablement controversée avec son ex Kevin McCall, qu’elle qualifie de “donatrice” pour sa fille Marley Rae. McCall cherchait la garde complète de Marley, mais s’est battu avec un flic pendant qu’il était au tribunal et est tombé dans un escalier mécanique avec un sergent pendant la bagarre. Son offre a été rejetée.

Appelant la situation “embarrassante comme l’enfer”, Eva a expliqué qu’elle est toujours en contact avec la sœur de Kevin, qui n’a pas du tout été en contact avec McCall. “Il est complètement fou à tous les niveaux”, a-t-elle ajouté, “il est fou pour tout le monde.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle pensait qu’il souffrait d’une “maladie mentale” par Wendy, Eva a répondu qu’elle le croyait “vraiment”. “Je pense qu’il est facile de dire qu’il est fou, mais j’expliquais à un ami qu’une personne saine d’esprit et au cerveau rationnel ne ferait pas les choses qu’il fait”, a-t-elle expliqué, “on ne peut aller au fond du fait qu’il ne peut pas être rationnel. Son cerveau ne peut pas fonctionner comme n’importe qui d’autre. Un père ordinaire ne serait pas loin de leur enfant pendant tout le temps qu’ils ont passé sur cette Terre. Il ne doit pas être là. “

Wendy a également demandé si elle pensait qu’elle et son ex pourraient jamais être civils. “Je prie,” répondit-elle, “et je sais que Dieu est incroyable et regarde ma vie maintenant.”

Marcille est actuellement mariée à Michael Sterling, avec qui elle partage deux fils. Il est actuellement en train d’adopter Marley, dont le nom de famille a déjà été officiellement changé en Sterling.