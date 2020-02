Pourquoi Eva Mendes, partenaire de Ryan Gosling, n’a pas fait de films depuis des années

De nombreux cinéphiles sont fascinés par Eva Mendes et sa relation avec son partenaire, Ryan Gosling. Bien que cette fascination se poursuive, Mendes n’a pas été sur le grand écran ces derniers temps. En fait, elle n’a fait aucun film depuis 2014! Voici pourquoi.

Eva Mendes assiste à la première de Bad Lieutenant: Port Of Call New Orleans | Venturelli / WireImage

Eva Mendes s’ouvre sur les préférences de carrière

Selon Entertainment Tonight, Mendes et Ryan Gosling ont deux filles ensemble: Esmeralda Amada Gosling et Amada Lee Gosling. Répondant à un commentaire Instagram, Mendes a déclaré: «En tant que mère maintenant, il y a de nombreux rôles que je ne jouerai pas. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels je ne veux pas être impliqué, donc cela limite mes choix et je suis d’accord avec ça. Je dois maintenant montrer l’exemple à mes filles. »

Mendes ne semble pas s’inquiéter de sa carrière. «Mais pas d’inquiétude, j’ai eu quelques bousculades. Ha! Merci d’avoir posé la question. Meilleurs voeux pour 2020. »

Les commentaires de Mendes reflètent ce qu’elle a dit à E! Nouvelles en novembre 2019. «Maintenant que je suis plus âgée et que je suis mère, je choisirais évidemment mes rôles différemment. Je suis juste un exemple de marche pour [my daughters] et je prends cela très au sérieux, donc ce devrait être quelque chose qui me semble approprié et qui serait toujours amusant pour moi. »

Eva Mendes a-t-elle aimé travailler avec Ryan Gosling?

Eva Mendes et Ryan Gosling participent au Festival international du film de Toronto 2012 | Sonia Recchia / .

Elle a ajouté: «C’est beaucoup de paramètres, vous savez? Mais oui, je serais très excité. Et je veux vraiment retravailler avec Ryan. Mon expérience la plus amusante a été d’être sur le plateau avec lui quand il réalisait. »

Mendes a ensuite réfléchi à travailler avec Gosling. «C’était vraiment très satisfaisant de façon créative d’être ensemble et c’est un réalisateur tellement étonnant. J’adorerais à nouveau cette expérience, c’est sûr. »Mendes a joué dans le premier long métrage surréaliste de Gosling, Lost River.

À quoi ressemble la maternité pour elle?

Mendes est devenue pointilleuse sur ses rôles grâce à ses enfants, qui font preuve de beaucoup de créativité. “Ils sont juste créatifs avec tout. Les enfants sont tellement créatifs. Je pense que, malheureusement, en grandissant, la société et peut-être l’école ou tout simplement les gens nous enlèvent, je crois. »

Eva Mendes assiste à la première de Last Night | Slaven Vlasic / .

Elle a ajouté: «J’espère donc les garder dans cet espace créatif aussi longtemps que possible. J’en parlais l’autre jour. Ma petite fille a dit qu’elle voulait porter des chaussettes sur ses mains à l’école et je me disais: «Cool. Génial. Quelles chaussettes? Quelle paire? “Je ne veux pas les limiter en disant non, vous ne pouvez pas faire ça.”

Mendes a poursuivi: «S’ils veulent porter des confitures pour le dîner, je les laisse faire aussi longtemps que cela est approprié bien sûr et aussi longtemps que cela convient aux conditions météorologiques extérieures. Je les laisse en quelque sorte faire ce qu’ils veulent en ce qui concerne la façon dont ils sont habillés. »Mendes accorde certainement à ses enfants beaucoup de liberté en matière de mode.

Mendes est une actrice talentueuse. À l’heure actuelle, elle suspend sa carrière cinématographique et se concentre sur le fait d’être un bon modèle pour ses enfants. C’est inspirant de voir une mère aussi soucieuse du bien-être de ses enfants.

