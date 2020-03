Pourquoi Fillory n’a pas vraiment besoin d’être sauvé d’une apocalypse

Il ne reste que trois épisodes de The Magicians et nos sorciers Syfy préférés tentent toujours de comprendre comment contrecarrer le roi des ténèbres, endiguer le surplus de magie et arrêter l’apocalypse de Fillory.

Trois heures sont tout ce qu’ils ont dans la télévision, et jusqu’à présent, Julia enceinte, Penny et Plum sont coincées avec des capacités psychiques bancales, et le chaos a pris le contrôle de Fillory.

Avec l’aide de la lune elle-même, l’équipage a réussi à empêcher la destruction de la Terre, mais cela a déclenché une autre chaîne d’événements. Le monde magique de Fillory est maintenant en danger, et les magiciens tentent de le sauver. Mais devraient-ils?

«The Magicians» saison 5 | Banque de photos Eric Milner / SYFY / NBCU via .

Le temps est compté, Fillory est envahi par Takers et

étrangeté

Examinez l’état de la terre d’un autre monde. The Dark King est

intrigant tout le monde pour qu’il puisse ressusciter son amant mort, les preneurs piégent

les gens dans les limbes et briser l’équilibre entre les vivants et les enfers,

et le temps a avancé de 300 ans.

Les fans adorent le spectacle, mais Fillory lui-même a besoin d’une cure de jouvence, d’une refonte, d’une refonte. Pourquoi ne pas simplement déplacer les races survivantes – humaines, féeriques, animales et autres – dans une autre dimension ou planète et repartir de zéro?

Laissez Fillory et sa connexion avec le roi des ténèbres disparaître; laissez l’apocalypse se produire.

Il était écrit que Fillory devait mourir

La fin de Fillory a été écrite dans les romans écrits par Lev

Grossman, signalant un sort qui était toujours dans les cartes. Dans The Magician’s

Land, le dernier livre de la trilogie, Fillory a traversé une apocalypse où

il y a eu une énorme bataille et Fillory lui-même commence à mourir.

Deux choses se produisent: Quentin sauve Fillory en utilisant une graine magique pour réinitialiser sa naissance (avec une essence magique divine Umber / Ember) et séparément, il crée un autre monde.

“La série des magiciens se termine et la mort de Fillory fonctionnerait pour la série

Le 1er avril, la série télévisée prendra fin. Bien que le spectacle ait pris des libertés créatives en ce qui concerne les livres, il semble qu’il se dirige vers le chemin de la mort / du nouveau monde de Fillory.

Cette saison, des plantes magiques ont été introduites et nous sommes sûrs que ce n’est qu’une question de temps jusqu’à ce que les personnages maîtrisent un sort pour créer ou restaurer un tout nouveau monde.

Plus que cela, les showrunners de la série ont laissé entendre cette saison

comprendra des parties de The Magician’s Land. Henry Alonso Myers a déclaré à Entertainment

Hebdomadaire:

“Je pense que les gens qui aiment The Magician’s Land, qui pourraient être notre livre préféré de la série parmi nous trois, vont vraiment en être satisfaits car cela touche beaucoup de choses de The Magician’s Land.”

Il semble que les fans obtiendront une finale qui se synchronise avec les livres d’une manière ou d’une autre. Sur la base des plantes magiques de l’intrigue, d’un aperçu avec Ember dans un épisode à venir et des troubles dans Fillory, les téléspectateurs ne devraient pas être surpris si l’apocalypse – ou un magicien – provoque la chute et la terre est née de nouveau.