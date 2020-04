Pourquoi Floebag ‘Wall of Penises’ de Phoebe Waller-Bridge est dans sa maison

[Spoiler and potential NSFW warning: the art piece is shown in the embedded clip and is the featured still even before you play it — scroll at your own peril!]

Peut-être l’une des caractéristiques les plus tristement célèbres de Phoebe Waller-Bridge’s “Fleabag” est le superbe mur d’images de pénis qu’elle a présenté dans sa finale de la première saison.

C’est un format qui a également été créé dans le monde de l’art réel, avec des sculptures des organes génitaux masculins en plein écran côte à côte pour montrer les variations qui existent dans la nature, pour ainsi dire. Mais cette pièce en particulier a trouvé une nouvelle maison … chez Phoebe.

Graham Norton l’a fait rire immédiatement lors de son apparition dans son émission ce week-end quand il a évoqué l’œuvre d’art, qui est assise dans son entrée principale, de tous les endroits, depuis bien trop longtemps maintenant.

“Ils sont tous là, me tenant compagnie”, dit-elle à propos du … phalli. Le problème est que le verrouillage a déraillé ses plans pour son bureau à domicile, qui est la maison prévue de l’œuvre d’art.

“J’espère que cela deviendra un porte-chapeau ou quelque chose d’adorable comme ça”, a-t-elle partagé en tournant son appareil photo pour montrer la pièce. Certes, c’est un peu secoué juste assis là, appuyé contre le mur comme ça. Et ce n’est pas seulement nous qui le disons.

Apparemment, la pièce est restée assise là depuis si longtemps que Phoebe et sa sœur, qui vit avec elle, ont complètement cessé de le remarquer. Mais c’est bien plus visible pour quiconque entre dans la maison pour la première fois, comme un livreur pauvre et surpris il y a quelques mois.

L’œuvre d’art était un peu gênante alors qu’il essayait de manœuvrer son colis, et cela a poussé Phoebe à se rendre compte de ce qui se passait. “Je les ai soudainement revus pour la première fois depuis des lustres”, a-t-elle expliqué, s’excusant abondamment auprès du livreur.

“Il m’a juste regardé mort dans les yeux et a dit:” C’est de l’art, ne vous excusez jamais pour l’art! ” Phoebe a partagé.

Elle a clairement passé un peu trop de temps avec eux également, en montrant un dans la vidéo en particulier et en disant: “Je ne sais vraiment pas ce qui est arrivé à celui-là.”

Il est clair que la quarantaine ne l’a pas incitée à travailler dans ce bureau, car l’installation artistique reste installée juste là, à la porte d’entrée. Peut-être que la seule doublure argentée pour les commandes à domicile pour Phoebe en ce moment est qu’elle n’aura pas à expliquer ses vantaux à des visiteurs de si tôt.

