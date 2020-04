Pourquoi Francesca Farago ne regrette rien [She] Fait’

La nouvelle série de téléréalité de Netflix, Too Hot to Handle, suit un groupe de célibataires chauds alors qu’ils tentent de se connecter. Le hic, c’est qu’ils ne sont pas autorisés à s’embrasser ou à avoir des relations sexuelles. S’ils le font, ils perdent une partie du prix de 100 000 $.

L’une des favorites des fans controversés de la série est une influenceuse nommée Francesca Farago. Dès le début, Francesca a clairement indiqué qu’elle «n’était pas venue ici pour se faire des amis».

Francesca Farago et Harry Jowsey | Netflix

Francesca ne regrette pas d’avoir coûté à ses colocataires «Trop chaud pour gérer»

Les fans se souviendront que Francesca et Harry Jowsey ont été le premier couple à perdre de l’argent pour le groupe. 3 000 $ pour être exact. Francesca a dit à TVLine qu’elle ne pensait pas à coûter de l’argent à ses camarades, elle pensait simplement à embrasser Harry.

«Parce qu’Harry et moi nous sommes connectés si tôt, tout le monde s’attendait à ce que nous enfreignions les règles en premier. Nous étions si forts dès le premier jour. Je ne suis pas entré dans la compétition en pensant que je serais la première personne à enfreindre les règles. J’ai juste pensé: «Si je veux l’embrasser, je vais l’embrasser», a-t-elle dit.

Plus tard, Francesca a tristement embrassé Haley (pour reprocher à Harry d’avoir été malhonnête de savoir qui a initié leur séance de maquillage). Francesca se tient près de son baiser avec Haley, disant qu’elle se sent “comme si c’était nécessaire.”

«C’était facile pour elle et moi de prendre cette décision parce que nous n’étions pas vraiment en train de nouer de solides amitiés avec quelqu’un d’autre dans la maison à ce moment-là. Nous avions l’impression que personne ne prenait vraiment le temps de nous connaître et nous voulions vraiment remuer le pot. De plus, Haley est magnifique, donc c’était amusant de l’embrasser. C’était gagnant-gagnant pour moi », a-t-elle déclaré.

Pour Francesca, c’est une question de priorités

Bien que ses colocataires aient certainement été frustrés par Francesca tout au long de la saison, elle ne regrette rien de ce qu’elle a fait. Elle n’est pas allée trop chaud pour gérer pour gagner de l’argent, elle a continué à passer un bon moment.

«J’étais juste là pour m’amuser et peut-être établir un lien avec quelqu’un», a-t-elle déclaré. “Une fois les règles introduites, et après le choc initial, j’ai pensé:” Je ne suis pas venu ici en espérant gagner de l’argent, et nous ne savons même pas comment cet argent sera réparti. “Donc, si J’avais envie d’embrasser quelqu’un, j’allais embrasser quelqu’un. Je me fichais du montant d’argent que j’ai perdu, c’est probablement pour cela que j’ai fini par perdre le plus de tout le monde dans la maison. Mais c’était mon état d’esprit, m’amuser et me divertir autant que possible. Autant j’ai rendu tout le monde fou, je ne regrette rien de ce que j’ai fait. “

Lire la suite: «L’amour est aveugle»: Diamond Jack était si émotif lorsque Carlton Morton a proposé en raison de sa relation avec son père