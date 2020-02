Pourquoi Gabrielle Union a exigé un Prenup avec Dwyane Wade

Gabrielle Union – une actrice connue pour ses rôles dans des films tels que Bring It On, 10 Things I Hate About You et Bad Boys II – est mariée à l’ancien joueur de la NBA Dwyane Wade depuis près de six ans. Bien qu’ils aient un mariage qui se passe apparemment bien, les deux ne sont pas restés sans difficultés relationnelles. Ils avaient chacun déjà divorcé lorsqu’ils se sont mariés en 2014. Et, pour Union en particulier, il y a eu des leçons précieuses qu’elle a tirées de son mariage raté qui ont affecté ses décisions avec inquiétude pour Wade.

Le premier mariage de Gabrielle Union a été avec Chris Howard

Wade n’était pas le premier joueur de la NBA à être marié avec Union. De 2001 à 2005, elle était mariée à Chris Howard, dans une union que beaucoup pensaient condamnée dès le départ.

La proposition à elle seule était suffisante pour donner à quiconque une pause. Howard était apparemment en train de grignoter un seau de poulet KFC d’une main en attendant Union à la maison avec l’anneau dans l’autre. Le lendemain, elle a découvert qu’il pourrait tricher, mais elle a quand même continué le mariage.

Lors du mariage, il était clair que certains de ses amis n’étaient pas satisfaits de sa décision. Dans les mémoires d’Union, Nous allons avoir besoin de plus de vin, elle a écrit comment un ami à qui elle avait demandé de lire avait fait connaître ses sentiments: «Dulé pensait que ce mariage était une terrible erreur, alors, comme il l’a lu dans 1 Corinthiens, il n’arrêtait pas de soupirer de façon dramatique, s’arrêtant pour me regarder comme «Tu comprends ça?»

Les deux ont finalement divorcé au milieu des scandales de fraude de Howard.

Le mariage de Gabrielle Union avec Dwyane Wade était son idée

Union n’avait pas eu de contrat de mariage avec Howard, et même sans les détails de leur divorce, il ressort clairement de ses entretiens qu’elle pense que c’était une grosse erreur.

Lors d’une interview avec Arsenio Hall en 2014, quelques mois seulement avant son mariage avec Wade, Hall lui a demandé si elle avait toujours «choisi si parfaitement». La réponse était non et elle a donné plusieurs exemples de mauvais choix qu’elle avait faits dans le passé.

En ce qui concerne son prochain mariage avec Wade, elle savait qu’elle voulait qu’au moins une grande chose soit différente.

“Pour ce mariage … la plus grande différence entre celui-ci et le dernier mariage sera un mariage”, a déclaré Union. «Sur mon insistance. Lorsque vous avez vos propres trucs, vous n’avez pas à vous soucier des trucs de quelqu’un d’autre. Donc tout le monde devrait entrer dans la relation en sachant que je suis là pour toi et que tu es là pour moi. Et la réalité est que je n’ai jamais vu Dwyane équilibrer un chéquier. Donc… je dois protéger mes affaires… C’est la vague du futur, protéger vos affaires. »

Elle a partagé un sentiment similaire dans une autre interview: «Je tiens à préciser que je n’ai en aucun cas attelé mon wagon à son étoile. J’ai mon propre chariot et ma propre étoile. »

Dwyane Wade a divorcé de sa première femme

Bien que Union ne l’ait pas mentionné dans ses commentaires sur la souscription d’un contrat de mariage, il est important de noter que le divorce de Wade avec sa première femme, Siohvaughn Funches, n’était pas du tout amiable, et peut également avoir joué un rôle dans la décision d’Union. Funches et Wade se sont mariés en 2002 et ont divorcé en 2007, mais les combats juridiques ont duré jusqu’en 2010.

Funches a affirmé que Wade l’avait maltraitée et a également déclaré qu’elle avait été laissée sans pension alimentaire pour leurs deux enfants pendant de longues périodes. Elle a même tenté en vain de poursuivre Union à un moment donné pour, comme elle le prétendait, rompre le mariage. Wade a finalement obtenu la garde complète des enfants quand tout a été dit et fait.

Il y a aussi la question du troisième enfant de Wade, qui a été conçu avec une autre femme alors que lui et Union étaient en pause en 2013. Les détails de cette période de leur relation viennent de commencer à sortir grâce à son documentaire ESPN D. Wade: Life Inattendu, Dwyane. Wade dit que parler de l’enfant à Union a été l’une des choses les plus difficiles qu’il ait jamais eu à faire.

En 2018, Wade et Union ont eu leur propre enfant ensemble par le biais d’une mère porteuse.