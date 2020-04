Pourquoi George Michael a acheté le piano ‘Imagine’

“Imagine” de John Lennon est la chanson la plus célèbre de sa carrière solo. C’est un hymne à la paix et à l’antimatérialisme. Fait intéressant, le piano sur lequel John l’a composé appartenait à un autre artiste: George Michael.

Michael a fait de la musique assez éloignée de John’s. Cependant, cela ne l’a pas empêché d’admirer le travail de John. Voici pourquoi il considérait son achat du piano de John comme une œuvre de bienfaisance.

John Lennon jouant un piano similaire à celui sur lequel il a écrit “Imagine”. | Icône et image / .

L’histoire des débuts du piano John Lennon a écrit ‘Imagine’ sur

Voici tout d’abord les débuts de l’histoire du piano. Il a été construit à Hambourg en 1970. Le piano blanc était très nouveau lorsque John a sorti «Imagine» en 1971. Le piano peut être vu dans le clip de «Imagine», qui présente John et sa femme, Yoko Ono. Celui qui a construit le piano n’avait probablement aucune idée qu’il deviendrait un objet de collection recherché!

En 1992, un collectionneur privé a acheté le piano. Ce collectionneur a prêté le piano au Beatles Museum de Liverpool. Ensuite, le collectionneur a commencé à penser à vendre le piano à de riches fans de Fab Four au Japon ou aux États-Unis.

Les Beatles sont une partie importante de l’héritage musical de l’Angleterre. Par conséquent, certains Anglais n’aimaient pas l’idée que le piano quitte le pays. Un de ces Anglais était Michael.

George Michael achète le paino

La vidéo de “Imagine” de John Lennon avec le piano blanc

Michael a acheté le piano pour 1,67 million de livres sterling, un prix qui, selon lui, “valait chaque centime”. Michael a battu des offres plus modestes d’autres célébrités britanniques, en particulier Liam et Noel Gallagher d’Oasis et la pop star Robbie Williams. Michael voulait acheter le piano pour que les gens puissent le voir. Il voulait que ce soit à Liverpool. Il rêvait également d’écrire une chanson au piano avant de la rendre au musée de Liverpool.

Michael a expliqué: «Après avoir payé un million et demi de livres pour cela, j’aimerais vraiment jouer quelque chose dessus et le coller sur mon prochain album. Donc, comme j’enregistre en ce moment, je pense que je vais m’y accrocher pendant quelques mois et voir si je peux l’obtenir sur mon nouveau disque, puis il retournera au musée de Liverpool où je pense qu’il appartient à juste titre . Ce n’est pas le genre de chose qui devrait être stockée quelque part ou protégée, elle devrait être vue par les gens. “

Ce que George Michael a fait avec le piano

George Michael de Wham! acheté le piano sur lequel John Lennon a écrit “Imagine”. | Michael Putland / .

Discutant de la chanson qu’il avait écrite au piano, Michael a dit que ce ne serait pas “Imagine, Part II”. Il a dit qu’il ne pourrait jamais espérer écrire quelque chose d’aussi bon que l’hymne de John. En outre, il a déclaré que la chanson qu’il écrirait au piano ressemblerait à la composition célèbre et simple “Chopsticks” par rapport à “Imagine”. Il ne semble pas que Michael ait jamais écrit une chanson au piano.

Michael était intéressé à garder le piano en Angleterre. Cependant, il l’a toujours envoyé dans certaines parties des États-Unis, comme la Virginie et le Tennessee. Peut-être qu’il voulait permettre aux gens dans d’autres parties du monde de voir le piano. Certes, le message de paix d’Imagine est pertinent pour tous les hommes à tout moment.

