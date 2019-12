Pourquoi Grinch de Jim Carrey n'est que le pire

Parlez d'un bon truc Grinchy.

Pendant des générations, les livres du Dr Seuss ont joué un rôle déterminant dans l’amour des enfants à la fois pour la narration et pour la lecture. L'auteur né Theodor Seuss Geisel avait sans aucun doute un sens aux mots, et ses créations fantaisistes ont inspiré des millions de personnes. Cependant, cela ne signifie pas que son travail s'est toujours bien traduit sur d'autres médias.

Certaines des créations les plus populaires de Seuss incluent Le chat au chapeau, Le Lorax et Les œufs verts et le jambon. Pourtant, son histoire la plus célèbre est peut-être celle d'un curmudgeon vert avec un dégoût pour les fêtes. Adapté pour le grand écran en 2000, parlons de la raison pour laquelle l'action en direct du Dr Seuss How the Grinch Stole Christmas ne fonctionne tout simplement pas.

La vision en direct de Ron Howard

Faire passer le style visuel fantaisiste du monde de Seuss de la page à l'écran n'est pas une tâche facile. Le réalisateur Ron Howard avait donc un défi à relever, quoi qu'il finisse par faire. Mais son Grinch rend douloureusement évident que le Whoville de Seuss est bien mieux adapté à l'animation.

Bien que le style visuel de Howard ait inspiré l'événement annuel Grinchmas des parcs à thème Universal, il regorge de choix de conception discutables. Les habitants de Whoville qui ressemblent à des insectes sont maintenant essentiellement des souris, et le maquillage utilisé pour transformer des acteurs comme Jeffrey Tambor et Christine Baranski est incroyablement aléatoire. De plus, le design angulaire qui rend le monde de Seuss si charmant et inventif se révèle tout simplement fantaisiste lorsqu'il est traduit en action réelle.

Mis à part le look du film, la décision d'étendre l'histoire originale de Grinch d'une simple parabole anti-commercial à une durée de 104 minutes signifie la compléter avec des personnages superflus et des intrigues secondaires fades et hackneyed. Quoi qu'il en soit, l'action en direct Grinch est toujours un million de fois meilleure que l'horrible 2003 The Cat in the Hat.

Comment le film se trompe-t-il

Howard essaie d'imaginer – également le nom de sa société de production, natch – à quoi ressemblerait le monde de Seuss. Mais autant que cela se traduit par un sac mélangé, le véritable crime contre le matériel source est de savoir comment il se trompe le personnage principal.

Dans le livre, le Grinch n'est pas décrit comme un filou espiègle mais comme un grognon maussade. Certes, ce n'est guère le genre de familles de personnages amusants qui voudraient voir. Mais dans ses efforts pour démêler la raison pour laquelle Grinch déteste Noël, la version live-action sacrifie la pureté de l'histoire de Seuss au profit d'un jeu de baudruche lourd qui n'obtient jamais l'histoire qu'elle raconte.

L'action en direct Grinch tisse dans l'humour moderne et des gags visuels, qui jouent tous au plus petit dénominateur commun. Puis, un instant plus tard, il prétend rester fidèle au sentiment anti-commercial qui a rendu le récit de Seuss si réconfortant pendant des décennies.

Howard aurait pu adapter le livre de telle manière que cette nouvelle version du Grinch aurait du sens. Mais son film est trop redevable au texte ainsi qu'à la version animée de 1967. Le Grinch 2000 a même des chausse-pieds dans des chansons comme «You’s a Mean One, Mr. Grinch» et «Welcome Christmas» pour vraiment s’appuyer sur ce qui a précédé. Au moins, la version 2018 essaie de se débrouiller seule et de présenter autre chose qu'une vision gonflée du livre.

Jim Carrey offre toujours une performance exceptionnelle

Peu importe les problèmes de Howard’s Grinch, Jim Carrey est incontestablement attaché à la matière. L'acteur a longuement discuté de l'expérience pénible de jouer le personnage à travers le maquillage oscarisé et les lentilles de contact oculaires. Son comportement sur le plateau a même rendu la production infiniment plus difficile, traumatisant la maquilleuse à l'origine. Bien que l'histoire autour de lui soit fondamentalement imparfaite, Carrey offre néanmoins une performance de tour de force.

Même si le Grinch 2000 était loin d'être aimé des critiques lors de sa sortie initiale, Carry a presque remporté un troisième Golden Globe consécutif pour sa performance. Après des victoires consécutives pour The Truman Show et Man on the Moon, l'acteur a perdu face à George Clooney pour O Brother, Where Art Thou? Pourtant, il est facile d'imaginer à quel point le Grinch en action aurait été plus pauvre sans un génie comique comme Carrey sous la peau verte.

Si quoi que ce soit, l'acteur s'approprie tellement le personnage que son Grinch se sent trop distinct. Une partie de cela est certainement due au scénario bâclé, mais au moins la performance de Carrey rend le film divertissant à regarder, malgré sa nature creuse. Les fans de Hardcore Grinch, cependant, préfèreront probablement encore la série télévisée animée originale, car il s'agit de la seule adaptation à honorer vraiment l'esprit du livre intemporel de Seuss.