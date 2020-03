Pourquoi Guy Fieri ne peut jamais se raser la tête

Le célèbre chef Guy Fieri est aussi connu pour ses cheveux givrés que pour sa sauce à l’âne et sait où trouver le meilleur poulet frit à travers le continent américain.

Guy Fieri | Alexander Tamargo / .

Les cheveux font cet homme et, dans son cas, arrivent dans une pièce donnée avant lui.

Voici pourquoi Fieri n’a pas d’autre choix que de rester épineuse et blonde dorée.

Comment Guy est passé des verrous sombres au look funkalicious qu’il bascule maintenant

Vous pouvez appeler cela un accident ou simplement le destin. Se faire couper les cheveux par sa vieille amie, la coiffeuse Christina Jones, le look de la star culinaire vient de se produire.

“J’étais juste un peu d’avoir une de ces humeurs un jour”, a rappelé Fieri à People en 2019, “et a dit:” Faites tout ce que vous voulez. “Elle dit:” Tout ce que je veux? “” Tout ce que vous voulez. “”

“Je me suis fait et je me dis:” Tu vas laver ça, ce shampoing? “Elle dit:” Non, c’est ta couleur de cheveux. “Je me dis:” Mon quoi?! “C’était vendredi soir six heures. Je devais être au restaurant. Je me dis “Non”. Elle me dit “Ouais”. Alors j’ai mis une casquette et je suis allée au restaurant. “

Sa femme, Lori, souhaite qu’il revienne à Guy aux cheveux foncés

L’épouse de Fieri, Lori, connaît un Guy Fieri différent de celui devant les caméras du Food Network. Elle a rencontré une version aux cheveux plus foncés et moins flashy de son mari en 1992, alors qu’il dirigeait un restaurant en Californie. Parfois, elle veut qu’il revienne.

«Quand je l’ai rencontré pour la première fois, il n’avait pas de bouc. Il avait les cheveux noirs. Il portait un costume pour travailler tous les jours. Maintenant je le regarde et je me dis: “Où est cet homme que je me suis marié avec tout le look épuré?” “

Lori a expliqué qu’après le changement transformateur de l’hôte des Diners, Drive-In et Dives, il reviendrait parfois à ses cheveux bruns naturels.

«Avant, c’était saisonnier. Parce qu’il avait l’habitude de faire du rouge-blond en été pour le plaisir. Il l’avait coupé et c’était comme, vraiment amusant », a-t-elle dit. “Et puis en hiver, il retournerait dans le noir.”

La femme de Fieri, une blonde naturelle, a dû admettre qu’elle ne serait pas prête à teindre ses cheveux pour son mari, et a donc appris à avoir une attitude d’acceptation envers ses mèches de surfeur.

“Je dis toujours:” Quand allez-vous changer votre coupe de cheveux? “Mais c’est coincé et c’est lui”, a-t-elle partagé. «Je le taquine de temps en temps. Et je veux parfois un petit changement. Mais c’est comme si je changeais mes cheveux en noir. Je veux dire, je ne vais pas faire ça pour lui, alors. “

Le look de Guy Fieri est là pour rester

Si la star de Guy’s Grocery Games revenait aux cheveux noirs, ou que le ciel nous en préserve, se rasait la tête, son image de maire de dynamite de Flavortown pourrait prendre un coup majeur.

Pourtant, lorsque CBS News lui a demandé en 2016 s’il allait juste recommencer et recommencer avec un nouveau look, sa réponse a donné l’impression qu’un de ces jours, nous pouvions voir un tout nouveau Guy.

“Je ne fais rien que je” doive “faire. Je n’y adhère vraiment pas. Je sais que nous faisons une séance photo aujourd’hui et je n’ai pas blanchi mes cheveux donc je n’ai pas de racines. Je m’en fous vraiment. . . “

“Je n’ai pas fait le look pour être à la télé et je ne le garde pas parce que je suis à la télé. C’est juste la façon dont j’aime regarder. C’est juste comme j’aime couler. . . “

“Il y a eu pas mal de conversations entre moi et ma femme; elle aimerait revoir mes cheveux bruns. Alors, qui sait ce qui va se passer. J’avais des cheveux longs. . . Je sais que les gens veulent qu’il y ait plus de sensationnalisme derrière le look, mais il n’y a pas de design. Croyez-moi.”

Lire la suite: Le 1 Food Guy Fieri ne touchera pas