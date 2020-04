Pourquoi Gwyneth Paltrow a des tensions dans son ménage au milieu du verrouillage du coronavirus

Gwyneth Paltrow et son mari Brad Falchuk ont ​​donné aux fans un aperçu de la façon dont le verrouillage du coronavirus a affecté leur famille et a conduit à certaines tensions au sein de la maison.

Dans une vidéo d’une heure partagée sur la chaîne YouTube Goop de Paltrow, elle et son mari discutent avec Michaela Boehm, professeur d’intimité, de la manière de gérer certaines des difficultés que les couples et les familles peuvent avoir tout en s’isolant et en pratiquant la distanciation sociale.

“Nous avons de la chance d’avoir une relation vraiment solide, mais nous sommes aussi dans la maison avec les enfants et c’est assez proche et je pense que nous pensons tous – en particulier mes adolescents en ce moment – que nous nous sentons vraiment très bien “, a expliqué Paltrow.

“Surtout Apple, qui est une créature très sociale”, a-t-elle dit à propos de sa fille avec son ex Chris Martin. “Nous suivons vraiment toutes les lignes directrices strictes, donc elle n’est pas en mesure de voir les gens qu’elle veut voir. Cela devient comme fractif dans les moments et il y a définitivement des tensions au sein du ménage et puis nous avons la dynamique supplémentaire de comme le beau-parent et moi pense qu’il y a beaucoup de stress, je pense que cela vient simplement d’essayer de recalibrer à cette nouvelle norme et à ce niveau de proximité. “

Elle a également parlé de la difficulté à trouver de l’intimité, en demandant: “Où allez-vous en couple lorsque vous êtes tous dans la maison et que vous avez des chiens et que vous essayez de travailler et de travailler à domicile?” Elle a ajouté: “Qu’est-ce que tu es censé faire?”

Boehm a déclaré que les adolescents seront des adolescents, mais a recommandé de compartimenter la maison pendant ces périodes. Elle a souligné l’importance des limites et de la création d’espaces spécifiques dans toute la maison pour des sujets ou des situations spécifiques.

Falchuk a également posé un certain nombre de questions tout au long de la séance de questions-réponses, dont l’une a permis à Paltrow de deviner son propre comportement pendant la pandémie.

“S’il y a des gens [who] êtes à la maison avec un partenaire ou quelqu’un dans la maison qui, il est très clair que l’un d’entre eux y réagit de manière extrême, comment l’autre partenaire aide-t-il cette personne à se faire une idée, qu’elle en fait l’expérience de manière extrême? ” Il a demandé.

“Suis-je?” demanda Paltrow. “Non, tu es super,” la rassura-t-il.

“Mais je peux imaginer qu’il y a des partenaires où une personne a regardé les informations tous les jours et panique à propos de tout et amasse de la nourriture en conserve et ne laisse personne toucher et les mains sont crues en les lavant et toutes ces choses”, a-t-il déclaré. . “Je me demande donc même dans une relation très bien, très communicative qui pourrait être très effrayante parce que vous êtes maintenant en quelque sorte pris au piège avec quelqu’un qui a vraiment un [hard time]. “

Boehm a dit de s’assurer que les gens ne négligent pas les “stratégies d’adaptation” de leur partenaire à un moment comme celui-ci, avant de conseiller aux téléspectateurs que ce n’est pas le meilleur moment pour avoir de grandes discussions relationnelles.

“Dans une situation de crise, la première chose est de ne jamais faire de mal, tout le monde reste aussi bien que possible”, a-t-elle expliqué au couple. “Je suggérerais si possible de mettre tout type de drame relationnel, de discussions, de choses sur lesquelles il faut travailler en veilleuse et de se concentrer simplement sur les meilleures communications et relations possibles. Pas le temps de rompre , pas le temps pour des conversations vraiment difficiles, certainement pas le temps de travailler sur les choses les plus faibles parce que c’est simplement verser de l’essence sur le feu. Il se concentre sur ce qui fonctionne le mieux pour deux personnes. ”

Regardez l’interview complète ci-dessus.

Distanciation sociale

Instagram

Comment les stars passent leur temps en quarantaine