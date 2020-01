Pourquoi Hannah Brown n’est-elle pas restée sur la saison de Peter Weber? «Danser avec les étoiles» et vivre dans la «maison paysanne» ont aidé la Bachelorette à prendre une décision

Le 13 janvier marque une journée dévastatrice pour les fans de Bachelor Nation qui souhaitaient que Peter Weber et Hannah Brown se réunissent après leur rupture déchirante. Les deux anciens de Bachelorette se sont réunis sur The Bachelor et ont évalué leurs options concernant la relation. Puis à un moment donné, Weber a demandé à Brown de rejoindre le casting, mais finalement, la paire a décidé de rompre les choses. Maintenant, Weber continue son voyage en tant que nouveau leader de la franchise ABC reality. Et récemment, Brown a révélé quelques détails sur la réunion du couple, y compris la vraie raison pour laquelle elle a choisi de ne pas rester sur la saison de Weber de The Bachelor.

Peter Weber demande à Hannah Brown de rejoindre le casting de «The Bachelor»

Hannah Brown | Jon Kopaloff / .

Dans la nuit de la première de la saison 24 de The Bachelor, Brown rend l’épingle des ailes de pilote de Weber pendant la nuit en limousine. Puis elle revient pour un autre tour pour accueillir une date de groupe. Mais c’est à ce moment-là que toutes les émotions se manifestent.

Une fois que Brown donne des instructions aux femmes, elle dit à un producteur qu’elle n’est pas sûre de ce qu’elle ressent à l’idée de revoir Weber. Plus tard, Weber monte dans les coulisses pour souhaiter à Brown un joyeux anniversaire. Cependant, il trouve Brown en train de pleurer.

Brown révèle à quel point elle s’est sentie confuse lorsqu’elle a choisi Jed Wyatt – et Tyler Cameron – plutôt que Weber dans The Bachelorette. Weber dit qu’il a précédemment réglé ses sentiments pour Brown car il ne voulait pas être «la troisième option de quelqu’un». Mais maintenant, il ne sait pas comment se sentir.

“Je ne sais pas ce que je fais”, dit Weber. “Que diriez-vous si je vous demandais de venir faire partie de la maison?”

“Peut-être”, répond Brown. Mais elle n’a toujours pas confiance en sa réponse, ajoutant: «Il y en a beaucoup. Je ne sais pas.”

Puis dans le prochain épisode, Weber et Brown poursuivent leur conversation, les émotions pleinement sur la table.

“Égoïstement … allons prendre un vol”, dit Brown. Bien sûr, cela signifierait renoncer au titre de bachelier. Et Weber répond: “Je ne sais pas quoi faire en ce moment.”

Au début, il semble que Weber et Brown soient l’un dans l’autre, se regardant dans les yeux sur le canapé. Mais Weber finit par le rompre. Les ex s’embrassent pour la dernière fois et se disent au revoir avant que le célibataire régnant ne revienne à la date du groupe.

Hannah Brown explique pourquoi elle n’est pas restée dans “The Bachelor” pour Peter Weber

La conversation entre Weber et Brown sur The Bachelor a mis en évidence tous les sentiments non résolus et les émotions mixtes. Et à un moment donné, les deux parties ont suggéré de se remettre ensemble – mais selon leurs propres conditions. Weber voulait que Brown rejoigne son casting. Pendant ce temps, Brown a proposé d’abandonner la franchise. Cependant, Brown et Weber ont décidé de mettre fin à la romance et de se concentrer sur leurs journaux personnels à venir.

Lors de son entretien avec Entertainment Tonight le 21 janvier, Brown a expliqué pourquoi elle avait choisi de ne pas rester dans The Bachelor, aux côtés de 30 autres candidats en lice pour le cœur de Weber. Et bien que l’une des raisons soit hilarante, c’est tout à fait compréhensible.

“Je ne sais pas si je pourrais revenir [the Bachelor mansion]», A déclaré Brown. “C’est comme un manoir mais je l’appelle la” maison paysanne “car c’est littéralement un groupe de filles et deux salles de bain. C’est difficile et je ne veux pas m’occuper de toutes les filles. “

Brown a également confirmé que son casting dans Dancing With the Stars a joué un grand rôle en ne rejoignant pas le casting de Weber.

«Je peux en comprendre la logistique. Et je pense que je suis beaucoup plus réaliste de cette façon », a déclaré Brown. «Je voulais faire quelque chose pour moi et aller de l’avant. Je voulais faire de mon mieux dans Dancing With the Stars et je ne voulais pas laisser passer cette opportunité. “

Maintenant, le travail acharné de Brown a porté ses fruits, car elle a remporté le trophée Mirrorball final avec son partenaire Alan Bersten. Mais l’ancien bachelorette a noté que la décision de quitter Weber était toujours difficile.

“Il y avait évidemment encore des sentiments là-bas et c’était difficile”, a-t-elle déclaré.

Peter Weber a failli quitter ‘The Bachelor’ pour Hannah Brown

Brown n’était pas le seul à avoir eu du mal à dire au revoir à The Bachelor. Lors d’une conversation avec ABC News le 20 janvier, Weber a admis qu’il avait envisagé de quitter la série de télé-réalité ABC pour Brown.

“J’ai envisagé de faire tout ce que je devais faire pour essayer de lui donner une autre chance, et c’était juste moi qui était dans le moment”, a déclaré Weber. “Appelez ça intelligent ou pas, mais c’est la vérité.”

La publication a également révélé pourquoi Weber a finalement décidé de rompre avec Brown quand elle a refusé son offre de rester dans la maison The Bachelor.

“À ce moment-là, j’ai décidé OK”, a déclaré Weber. «Je dois mettre cela derrière moi juste par équité pour les femmes qui sont ici, qui ont tellement abandonné pour poursuivre quelque chose avec moi et voir s’il y a quelque chose là-bas. J’en avais tellement besoin pour me sentir bien et me distraire de tout. »

