Pourquoi Hannah Godwin et Dylan Barbour admirent le prince Harry et Meghan Markle

Dylan Barbour et Hannah Godwin ont trouvé l’amour lors de la dernière saison de Bachelor in Paradise. Le couple fiancé va toujours fort, et les deux se tournent vers un autre couple célèbre. Godwin et Barbour sont tous deux inspirés par le prince Harry et Meghan Markle.

Hannah Godwin et Dylan Barbour | Charley Gallay / . pour Lancôme x Vogue

Hannah Godwin et Dylan Barbour admirent le célèbre couple

Dans une interview avec E! News, Barbour et Godwin ont partagé comment ils aiment passer du temps de qualité les uns avec les autres au lieu de sortir ensemble. Cependant, ils feraient une exception et feraient un double rendez-vous avec John Legend et Chrissy Teigen. Le couple a également partagé qu’il admirait le prince Harry et Meghan Markle.

“Ils ne font que les faire”, a déclaré Godwin.

“Ils ne donnent pas un f ** k”, a ajouté Barbour.

Les deux se soucient beaucoup l’un de l’autre

Sur Bachelor in Paradise, Barbour a proposé à Godwin à la fin de la saison. Les deux étaient considérés comme le couple le plus fort de la série, et ils sont le seul couple engagé encore ensemble de la saison.

«Je pense que nous nous soucions les uns des autres sans effort. J’ai l’impression que nous n’avons pas vraiment d’arguments. Nous nous disons: «D’accord. Si vous avez du mal en ce moment, parlons-en »ou« Je ne suis pas d’accord là-dessus, mais voici où je suis », a déclaré Godwin à E! Nouvelles. “Nous ne sommes pas tous les deux des gens argumentatifs en général, donc cela fonctionne bien pour une relation parce que nous sommes tous les deux très ouverts d’esprit quand il s’agit de perspectives différentes.”

«Et nous sommes à l’aise avec ce que nous faisons. Le besoin d’être constamment devant tout n’est pas là. Nous ne nous soucions pas vraiment », a déclaré Barbour.

Godwin vit actuellement à Los Angeles et Barbour vit à San Diego. Bien qu’ils ne vivent pas dans la même ville, les deux font toujours un effort pour se voir plusieurs fois par semaine. Chaque fois que Godwin part en voyage de travail, Barbour lui manque clairement.

“Il écoute la pop déchirante à chaque fois que je pars en voyage d’influence”, a déclaré Godwin.

Barbour a ajouté: «J’écoute Billie Eilish. Il y a une liste de lecture sur Apple Music appelée Heartbreak Pop, donc j’écoute beaucoup ça. Je regarde aussi des photos de nous. »

Quand Dylan Barbour et Hannah Godwin se marieront-ils?

Barbour et Godwin se sont fiancés à l’été 2019 sur Bachelor in Paradise. Bien qu’ils soient fiancés depuis quelques mois, les deux n’ont pas passé beaucoup de temps à planifier leur mariage et en sont aux premiers stades. Les deux sont actuellement plus concentrés sur leur fête de fiançailles.

Barbour est proche de Tyler Cameron, qu’il a rencontré lors de la saison de Hannah Brown de The Bachelorette. Selon Barbour, Cameron sera à la fête de fiançailles.

“Tyler Cameron sera certainement à la fête de fiançailles, ce qui sera amusant”, a-t-il déclaré.

Godwin a ensuite réaffirmé que les deux étaient encore aux premiers stades de la planification du mariage, mais qu’il pourrait y avoir un certain nombre d’alun célibataire.

“Nous sommes très tôt dans le mariage alors qui sait. Je me suis définitivement fait de bons amis, donc c’est une possibilité », a déclaré Godwin.