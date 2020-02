Pourquoi Henry Golding devrait jouer le prochain James Bond

Avec la sortie rapide de No Time to Die, tout le monde parle à nouveau de Bond. James Bond. Cela comprend la chanteuse / compositrice gagnante d’un Grammy, Billie Eilish, qui interprète la chanson-titre de No Time to Die. Eilish a récemment suggéré que Michael B. Jordan devrait prendre le relais après le départ de Daniel Craig.

Alors que Jordan est un acteur formidable avec un potentiel illimité, la suggestion est un peu aléatoire. Là encore, tout le monde a sa propre opinion sur qui devrait jouer 007. Depuis que Craig a presque fini avec Bond pendant un certain temps, les fans ont eu beaucoup de temps pour spéculer. Mais nous pensons avoir trouvé l’homme parfait pour ce travail. Et non, ce n’est pas Idris Elba.

Henry Golding à la première de court-métrage «Greatness is an Odyssey» de Hennessy | Jerritt Clark / . pour Hennessy

“No Time to Die” marque la fin d’une époque

Même si Elba incarne bon nombre des qualités dont un acteur de Bond a besoin, il est également presque aussi âgé que Craig. Après cinq films et 14 ans avec sa star actuelle, la franchise Bond doit saisir cette opportunité pour repartir à neuf. Tout acteur que les producteurs souhaiteraient pour le rôle aurait probablement au moins 30 ans. Cela lui permettrait de porter la franchise pendant au moins la prochaine décennie.

Avec No Time to Die, le réalisateur Cary Fukunaga tente également de secouer enfin certains des éléments les plus datés de la série. Un travail de script supplémentaire de Phoebe Waller-Bridge de Fleabag et une orientation politique plus pointue signifient que le film pourrait être le film Bond le plus progressif, enfin, jamais. Après tout, la série est connue pour être proche de la tradition. Mais il est temps de changer.

Le choix du prochain acteur obligataire doit refléter le brillant avenir à venir. Le Casino Royale de 2006 a repensé James Bond pour le style d’action sinistre et granuleux après le 11 septembre. Il appartient maintenant à No Time to Die de clore ce chapitre de l’histoire de la franchise et de préparer le terrain pour le prochain bond en avant de Bond. Mais qui pourrait éventuellement faire avancer la série? Henry Golding, c’est qui.

Henry Golding est le choix parfait pour succéder à James Bond

Commençons par l’évidence. Golding a l’apparence, le charme et le physique pour retirer Bond facilement. De plus, à seulement 33 ans, il est l’âge idéal pour faire avancer les films jusque dans la quarantaine. De plus, grâce à des films tels que Crazy Rich Asians, A Simple Favor et Last Christmas, il a une base de fans féminins intégrée qui viendra le voir s’attaquer à James Bond.

Du point de vue de la diversité, l’héritage malaisien de Golding signifie que la série Bond allait enfin mettre en vedette sa première personne de couleur. Mais, comme cela aurait été le cas avec l’île d’Elbe, Golding est également un acteur britannique. Le teint de Bond ne fait peut-être pas partie intégrante du personnage, mais son statut de Britannique l’est certainement. Casting Golding pousserait Bond dans le monde moderne sans sacrifier ce qui le rend distinctif.

De plus, soyons réels. Golding a attiré beaucoup d’attention au cours des deux dernières années, mais il est toujours une étoile montante. Tôt ou tard, une autre franchise le condamnera à un contrat à long terme. Il joue déjà le rôle titre dans le G.I. Joe spin-off Snake Eyes. Et sa récente présence dans The Gentlemen de Guy Ritchie ressemble beaucoup au rôle de Craig avant l’évasion de Bond dans le film de 2004 de Matthew Vaughn, Layer Cake.

Quand les fans apprendront-ils qui jouera le nouveau 007?

Pour le moment, on ne sait pas quand les producteurs de Bond informeront les fans qui reprendra la franchise. Certes, ils veulent attendre que No Time to Die arrive dans les salles de cinéma et peut-être même jusqu’à ce qu’il termine sa tournée théâtrale. Mais nous savons qu’ils ne veulent pas non plus laisser la franchise Bond rester inactive trop longtemps.

Même si le prochain film de Bond commence à se développer assez rapidement, le plus tôt nous verrions probablement que ce serait 2023 environ. Ces productions sont de grande envergure, nécessitant souvent des tournages mondiaux et des cascades élaborées ou des effets visuels.

Nous serions donc surpris de ne pas avoir une idée du plan d’ici la fin de 2020. Avec un peu de chance, les fans de Golding peuvent manifester son casting. Jusque-là, concentrons-nous sur la dernière fois de Craig en tant que James Bond. No Time to Die sortira le 10 avril 2020.