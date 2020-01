Pourquoi Hilary Duff n’a-t-elle pas résolu les problèmes de relance de «Lizzie McGuire»?

La formation de Disney + a apporté avec elle de nouvelles séries passionnantes, y compris des offres Marvel comme WandaVision. L’un des plus attendus est la renaissance de Lizzie McGuire. Cependant, il a récemment (temporairement) cessé sa production et la star Hilary Duff n’a pas dit un mot. Voici ce que nous savons.

Hilary Duff est devenue célèbre sur «Lizzie McGuire»

Hilary Duff | Walt Disney Company / Image Group LA via .

Duff a commencé sa carrière d’actrice à un très jeune âge. Elle est apparue pour la première fois dans le film Casper Meets Wendy avant d’être choisie pour le rôle-titre de la série Lizzie McGuire. Le préadolescent a rapidement catapulté à la célébrité, devenant l’une des premières stars authentiques de Disney Channel.

La comédie était simple, sur une jeune fille, ses deux meilleurs amis, sa famille et la version animée d’elle-même qui raconte ses pensées les plus intimes au public. Il est rapidement devenu un spectacle très populaire mais était terminé en 2004.

Elle a continué à avoir une carrière réussie et une famille

La carrière de Duff a connu quelques hauts et des bas après cela. Elle a poursuivi une carrière musicale mais était surtout connue pour apparaître dans une série de comédies romantiques pour adolescents. Cela a pris quelques années, mais après quelques films indépendants et d’autres travaux télévisés, Duff a été coulé dans la dramatique Younger, qui a été diffusée sur TV Land pendant six saisons.

Pendant ce temps, la vie personnelle de Duff a également beaucoup changé. Elle est sortie avec Joel Madden de Good Charlotte, puis a épousé le joueur de hockey Mike Comrie, avec qui elle a eu un fils, Luca. Ils ont divorcé et elle a commencé à sortir avec le musicien Matthew Koma. Ensemble, ils ont une fille, Banks. Koma et Duff se sont mariés en décembre 2019.

Duff et Disney + annoncent la série revival

Les redémarrages, les remakes et les reprises sont tous très courants à la télévision ces jours-ci. Et lorsque Disney a annoncé son service de streaming, Disney +, nous avons eu une intuition. Heureusement, les prières des fans du monde entier ont été exaucées lorsqu’il a été annoncé au J23 2019 que Duff reviendrait dans une renaissance de Lizzie McGuire venant à Disney +.

Peu de temps après, plus d’informations ont commencé à affluer. Duff a annoncé qu’ils se dirigeaient vers la production avant de nous frapper avec la grande nouvelle: les acteurs qui ont interprété sa mère, son père et son frère revenaient tous également. Cela a été suivi par la confirmation que Adam Lamberg, qui a joué Gordo, reviendrait également.

Elle n’a pas commenté l’arrêt de la production

La plupart des productions télévisées prennent une pause autour de la saison des fêtes que tout le monde peut profiter au maximum de cette période de l’année. Cela semblait être le cas avec Duff et Lizzie McGuire, car elle était bientôt de retour à Los Angeles (le tournage avait initialement débuté à New York) et a surpris tout le monde en faisant le noeud avec Koma. Les deux se sont ensuite embarqués pour une lune de miel en Afrique du Sud.

Alors que Duff était à travers le monde, la nouvelle a annoncé que la production avait été arrêtée sur Lizzie McGuire. Le créateur de la série originale, Terri Minsky, a quitté le projet. Mais la star a été trop occupée pour en parler ou a été invitée à rester silencieuse jusqu’à ce qu’un nouveau showrunner soit trouvé.

Comment va changer «Lizzie McGuire»?

Un porte-parole de Disney a déclaré à propos de l’annonce: «Les fans ont un attachement sentimental à Lizzie McGuire et de grandes attentes pour une nouvelle série. Après avoir filmé deux épisodes, nous avons conclu que nous devons aller dans une direction créative différente et mettre une nouvelle lentille sur le spectacle. »Alors qu’est-ce que cela signifie exactement? Comment les choses vont-elles changer?

Une possibilité est qu’ils incluent davantage d’anciens acteurs. Nous recherchons un retour de Lalaine (qui a interprété Miranda Sanchez), et l’actrice elle-même a même commenté les nouvelles dans son histoire Instagram. Espérons qu’il s’agit d’un des ajustements effectués.