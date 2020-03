Pourquoi il y a un drame majeur dans la maison de battage TikTok

Décembre a marqué un nouvel effort de collaboration entre divers créateurs de TikTok sous la forme de Hype House. Un groupe d’influenceurs s’est réuni pour vivre dans un manoir de Los Angeles sous la direction de Thomas Petrou, un YouTuber.

Les deux derniers mois ont propulsé la Maison Hype sous les projecteurs comme quelque chose pour une nouvelle génération de créateurs de contenu similaires à Team 10 for YouTubers.

Ils créent du contenu, le partagent, travaillent ensemble et gagnent de l’argent. Ceux qui suivent la communauté TikTok et Hype House pensent qu’il y a du drame en arrière-plan.

Influenceurs de Tik Tok Addison Rae, Dixie D’Amelio, Charli D’Amelio, Chase Hudson | Kevin Mazur / .

Qu’est-ce que la Maison Hype exactement?

Lorsque Hype House a été lancé pour la première fois, il y avait 20 membres, dont la plupart étaient des TikTokers. Comme d’autres maisons de collaboration avant elle, c’est censé être un endroit où certains des plus grands noms de la plate-forme travaillent ensemble – ou en solo – pour créer des vidéos pour leur public.

Le manoir est spécialement conçu avec l’éclairage, les fonds de scène et l’équipement de tournage appropriés pour que tout soit facile. En janvier, le New York Times a dressé le profil de la Maison Hype et a noté que son objectif était également de favoriser le travail d’équipe, la créativité et le soutien émotionnel.

Outre Petrou – qui a lancé la maison avec Chase Hudson

(Lil Huddy) – les autres résidents incluent Charlie et Dixie D’Amelio, Addison Rae,

Alex Warren, Kouvr Annon, Avani Gregg, Connor Yates, Daisy Keech et Nick

Austin.

Étant donné que le groupe est un mélange d’adolescents mineurs et de jeunes adultes de 18 ans et plus, tout le monde ne vit pas à Hype House à plein temps. Cependant, il y a des rumeurs de dissensions dans les rangs.

Quelles sont les rumeurs sur le drame maison Hype House?

Il y a des règles que chacun doit suivre pour être membre de la maison, y compris celles relatives à la quantité de contenu à produire.

Selon une interview accordée aujourd’hui à Petrou et à d’autres membres de Hype House, il a déclaré qu’ils publiaient en moyenne trois à quatre vidéos par jour. La loyauté est également une autre «règle», mais certains signes indiquent que les choses peuvent s’effondrer.

L’une des rumeurs est que Daisy Keech a quitté Hype House pour un

différend impliquant la marque pour le terme «Hype House» et

reconnaissance. On dit qu’elle a déposé plusieurs demandes avant toute autre personne

et a des droits sur le nom en termes de marque et de marchandisage.

Par Insider, il y a aussi une question dont le nom est sur le bail, Keech étant l’un d’entre eux. Il y a des spéculations selon lesquelles elle n’est pas à bord avec des modifications apportées au manoir qui pourraient violer son contrat de location.

Les rumeurs ont commencé à éclater lorsque les fans ont remarqué que Keech n’était pas suivi

sur les réseaux sociaux appartenant à l’équipe de Hype House et vice versa.

Certains pensent que Hype House se séparera

Avec le départ de Keech, on pense qu’elle sera

braconnage de certains membres de la Maison Hype pour créer sa propre «maison» distincte.

Qui suivra?

Il y a plusieurs vidéos flottant sur Internet prétendant «exposer» la maison TikTok, soulignant que dans un clip, Dixie D’Amelio a déclaré que Petrou ne la laisserait pas manger parce qu’elle n’avait pas publié de contenu pendant une semaine.

Certains fans pensent qu’il est possible qu’elle et quelques autres puissent faire défaut en raison d’une relation fragile avec Petrou. Suivez leurs comptes de médias sociaux pour suivre.