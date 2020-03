Pourquoi Jake Gyllenhaal a été attiré par Mysterio et ‘Spider-Man: loin de chez soi’

Jake Gyllenhaal est bien connu pour jouer des personnages bizarres – des hommes en conflit interne et imprévisibles qui ont tendance à s’éloigner des sentiers battus. De Velvet Buzzsaw et Donnie Darko aux animaux nocturnes, il possède un portefeuille assez diversifié, mais il a également été attiré par le côté spectacle cinématographique orienté vers l’action; il a joué dans Prince of Persia et, plus récemment, a joué le méchant Mysterio dans Spider-Man: loin de chez soi – une extension de l’univers cinématographique Marvel. Alors, pourquoi Jake Gyllenhaal a-t-il choisi de jouer Mysterio? Et Quentin Beck a attiré Gyllenhaal sur le Web du MCU?

Jake Gyllenhaal et Tom Holland de «Spider-Man: loin de chez soi» | Jeff Spicer / . pour Sony

Jake Gyllenhaal a joué un personnage qui, au début, semblait être du côté de Spidey. Pourtant, tout comme le matériel source de la bande dessinée, il s’est avéré être un méchant trompeur. Il a utilisé son talent pour les effets spéciaux et la manipulation pour en obtenir un sur notre sympathique Spider-Man. Dans une interview, Gyllenhaal a expliqué l’imprévisibilité et la profondeur du personnage comme facteurs de motivation dans sa décision d’accepter le rôle.

Jake Gyllenhaal parle de Mysterio et «Spider-Man: loin de chez soi»

Jake Gyllenhaal a besoin de savoir – avant de signer sur la ligne pointillée – qu’un rôle le poussera. Il aspire à se rapporter au personnage et à tirer parti de ses compétences établies en tant qu’interprète. Il a expliqué lors d’une interview pourquoi Mysterio correspondait à ses critères:

C’est un grand personnage… vous savez, c’est une de ces choses que les gens me demandent depuis un certain nombre d’années: «Allez-vous faire / voulez-vous faire un film comme ça, ou si on vous le demandait, le feriez-vous? «Et ma réponse a toujours été, en particulier depuis que j’étais à Sundance [where] tant d’histoires [are]… Axé sur les personnages et cela a toujours été mon désir, de trouver quelque chose dans cet espace qui semble correspondre à mes compétences et aussi à ce que j’aime et à ma propre honnêteté. Et il se trouve que c’est le cas avec cette partie. Donc, je suis content que les gens s’en réjouissent.

Cité par MovieWeb

Gyllenhaal a expliqué que, depuis des années, il cherchait quelque chose dans l’espace du film de super-héros qui correspond à ses objectifs en tant qu’acteur – correspondant à son niveau de compétence et à ses passions. Et, “il en est ainsi”, Mysterio s’aligne sur les objectifs de performance de Gyllenhaal. Ainsi, les gens ont pu voir l’acteur affronter un ennemi formidable et un méchant infâme (pour une apparition unique dans le deuxième volet solo des web-slingers). C’est, bien sûr, s’il ne revient pas …

Est-ce que Mysterio de Jake Gyllenhaal reviendra au MCU?

Étant donné que des rumeurs circulent concernant un film Sinister Six – et compte tenu du fait que Mysterio existe déjà dans la franchise – une supercherie technologique ou une magie multivers pourrait impliquer qu’il n’est jamais mort ou le ramener dans le monde des vivants. Mysterio serait un atout en tant que membre des Sinister Six – composé d’un groupe de méchants tous prêts à démanteler Spidey.

Si le MCU va de l’avant avec un tel film, il pourrait fournir la base d’un mélange de plusieurs méchants et super-héros dans le MCU, conduisant au retour de Mysterio et Vulture en face de Peter Holland de Tom Holland.