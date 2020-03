Pourquoi Jamie veut vraiment élever un enfant avec Claire

Les fans d’Outlander savent que Jamie (Sam Heughan) et Claire Fraser (Caitriona Balfe) n’ont jamais eu la chance d’élever un enfant ensemble. Les circonstances les ont séparés et n’ont pas élevé Brianna (Sophie Skelton) ensemble. Dans la saison 5, une opportunité se présente où les deux pourraient à nouveau être parents. Lisez la suite pour savoir pourquoi Jamie veut vraiment élever un enfant avec sa femme Claire. Il y a des spoilers à venir pour l’épisode 4 de la saison 5 d’Outlander.

Jamie et Claire tombent sur un terrible ensemble de circonstances

Caitriona Balfe et Sam Heughan | Michael Kovac / . pour STARZ

Jamie et Claire doivent aller parler aux Beardsleys

sur Josias et Keziah. Ce qu’ils rencontrent est pour le moins sinistre. Monsieur.

Beardsley a subi un accident vasculaire cérébral et a été lentement torturé par sa femme, Mme

Beardsley, qui accouche alors que Jamie et Claire sont là.

Mme Beardsley finit par quitter son enfant et son ancienne vie

derrière. Jamie abat M. Beardsley alors qu’il souffrait d’un AVC et il raconte

lui, il veut mourir. Claire et Jamie emmènent l’enfant dans la prochaine ville en lieu sûr

et du lait indispensable.

Jamie et Claire parlent d’élever l’enfant ensemble

Jamie et Claire volent un rare moment seuls ensemble alors qu’ils sont tous les deux un peu ivres et s’amusent. Jamie essaie d’être sérieux et parle à Claire d’élever l’enfant qu’ils viennent de secourir.

“Il y a une question que je veux vous poser”, dit Jamie à sa femme.

“Quoi?” S’enquiert Claire.

“Voulez-vous petit Bonnie?” Jamie pose des questions sur l’enfant. “Faire

tu veux la garder? Nous avons une grande maison. Je vous ai vu porter son Sassenach.

J’ai vu à quoi tu aurais ressemblé avec Bri. Je pensais que ce serait peut-être le

dernière chance pour nous de lever un bairn ensemble. »

“Que penseriez-vous si elle restait?” Demande Claire à Jamie.

“Ici?” Jamie répond.

“Il a été suggéré. Lucinda a pris goût à elle, ”

Explique Claire. «Je pense qu’elle a besoin de notre petite bonnasse plus que quiconque. Elle serait

entre de bonnes mains.”

Jamie est bien sûr disposé à faire tout ce qu’il peut pour son

femme, y compris en lui donnant un autre enfant si c’est ce qu’elle veut.

«Je n’ai pas d’autre vie que toi Claire. Mais si tu en voulais un autre

enfant, je pensais que je pourrais peut-être vous en donner un », explique Jamie à son

épouse. “Celui que vous n’auriez pas à supporter de porter.”

“Sachez que si c’est possible, je vous aime même

plus pour vouloir saisir la chance. Je regrette aussi que nous n’ayons jamais été parents

ensemble. Le regret n’est pas une raison suffisante », explique Claire.

Pourquoi Jamie veut tellement élever un enfant avec Claire

Jamie a toujours voulu élever Brianna et il n’a jamais obtenu le

chance. Il regrette de ne pas avoir été père pendant toute sa vie.

difficile pour lui de laisser partir cet enfant aussi. Il veut aussi faire sa femme

heureux, et il est prêt à tout faire à cet égard. Cependant, Claire sait

que le bébé serait mieux avec Lucinda compte tenu de tous les facteurs à

jouer.

Au moins Jamie et Claire ont leur fille Brianna et

son fils Jemmy dans leur vie.