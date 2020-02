Pourquoi Jeff Probst continue-t-il d’inviter Boston Rob à participer encore et encore?

La saison du 40e anniversaire de Survivor marque la sixième fois que Boston Rob Mariano participe à l’émission. Rob et son épouse, Amber Mariano ont chacun remporté le match une fois. Il a également participé à Amazing Race de CBS à deux reprises.

Donc, la question dans l’esprit de tout le monde est: “Pourquoi continuent-ils à ramener Rob?” D’autres joueurs sont également revenus plusieurs fois dans la série – notamment Ozzy Lusth, Russell Hantz et Cirie Fields – mais personne n’a joué autant de saisons que Rob.

[Warning: Survivor 40: Winners at War spoilers ahead]

Rob Mariano | CBS via .

Combien de jours Boston Rob a-t-il joué sur ‘Survivor’ – Est-ce plus que quiconque?

Rob est la définition de faire carrière dans l’émission de télé-réalité Survivor. Il participe actuellement à sa cinquième saison. Cependant, il était présent dans la saison 39 en tant que mentor pour les débutants – pas en compétition. Il y a une statue massive de Rob sur les îles, où les joueurs sont allés pour l’île des idoles. Il est connu de certains comme le «parrain» de Survivor.

Cependant, il n’est pas sorti vainqueur. Rob a joué à Survivor: Marquises, Survivor: All-Stars et Survivor: Heroes vs Villains sans gagner le million de dollars. Cependant, il a tout rattrapé en remportant Survivor: Redemption Island avec un vote de 8-1-0. Jeff Probst dit toujours qu’il a joué le «jeu le plus parfait de Survivor de tous les temps» avec cette saison.

Entrant dans Survivor: Winners at War, Rob a passé 117 jours sur les îles de Survivor. Il était à la troisième place pour le plus grand nombre de jours passés en compétition, à ce moment-là.

Cependant, Rob ajoute actuellement six jours de plus à ce total – ce qui en fait 123 – dépassant la deuxième place du concurrent Survivor, Cirie Fields, et ses 121 jours. Rob remportera le titre de la plupart des jours sur les îles s’il dure cinq jours de plus lors de la saison 40 – dépassant la première place d’Ozzy Lusth avec 128 jours.

Jeff Probst dit qu’ils continuent de demander à Boston Rob de revenir à «Survivor» parce qu’il est «convaincant»

Après l’épisode 2 de Winners at War, Probst a discuté de la décision prise par Rob lorsqu’il a forcé ses camarades de tribu à vider leurs sacs au Conseil tribal. Rob avait l’intention d’éliminer toutes les idoles d’immunité cachées qui pourraient être présentes. L’élément choquant de cette décision était que chaque personne se conformait à son ordre.

«Il est convaincant. Il est incroyable à regarder », a déclaré Probst à Entertainment Weekly. «La décision de laisser tout le monde vider ses sacs était si intelligente à tant de niveaux. Même les niveaux qui n’ont pas joué cette fois. Et je ne pense pas que ce sera la dernière fois que cela se produira. C’est un mouvement très puissant qui pourrait être utilisé de plusieurs façons. “

«Quand les gens demandent pourquoi vous avez fait revenir Rob tant de fois? C’est pourquoi », a admis Probst.

Rob sait faire de grands mouvements – et il ne se soucie pas de savoir s’ils réussissent ou échouent

Les mouvements qu’il fait parlent pour lui. Même quand il perd des défis, les autres candidats ne considèrent pas le rejeter.

“Mais il a fait un pas aussi important dans le puzzle en essayant une folle stratégie de séparation des pièces, et cette fois cela n’a pas fonctionné”, a poursuivi Probst. «Ce fut une catastrophe majeure. C’est la conséquence d’un gros coup manqué. Rob n’est pas parfait, mais il continue de faire de gros mouvements en essayant toujours de tourner le jeu en sa faveur. Quand un gros mouvement fonctionne, vous avancez et quand un gros mouvement échoue… vous continuez d’avancer. »

Après le défi, Rob est retourné au camp et a admis qu’il avait fait exploser le puzzle avec sa stratégie. Personne ne l’a ciblé après. Son alliance est restée forte et la tribu a voté avec lui. Probst et les producteurs de CBS le ramènent parce qu’il est la définition de l’émission, et les fans adorent regarder comment il joue le jeu.

Regardez les nouveaux épisodes de Survivor 40: Winners at War les mercredis à 20 h HE sur CBS.

Lire la suite: «Survivor»: pourquoi Russell Hantz n’est-il pas sur «Survivor Winners at War?»