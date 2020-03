Pourquoi Jennifer Garner est heureuse pour la nouvelle relation de Ben Affleck avec Ana de Armas

Jennifer Garner et Ben Affleck ont ​​été, pendant un certain temps, l’un des couples les plus populaires et les plus aimés d’Hollywood. Affleck a été acclamé par la critique pour son travail dans de nombreux projets de films différents, tandis que Garner est aimée des fans pour sa nature douce et aimable.

Ensemble, ils étaient une force de la nature sur le tapis rouge. Malheureusement, leur amour n’a pas duré, et bien qu’ils soient maintenant divorcés et coparentaux de leurs enfants, il ne semble pas y avoir d’animosité entre l’ancien couple.

Un récent rapport révèle que Jennifer Garner est en fait ravie que son ex-mari ait retrouvé une certaine stabilité après une série de procès publics.

Quand Jennifer Garner et Ben Affleck se sont-ils mariés?

Jennifer Garner | Leon Bennett / .

Ben Affleck a rencontré Jennifer Garner pour la première fois en 2000, alors qu’il était l’un des jeunes acteurs les plus sexy d’Hollywood et qu’elle était une star en plein essor. Ils ont tous deux figuré dans le film Pearl Harbor, et bien qu’ils aient établi leur amitié sur le plateau, ils étaient tous les deux impliqués avec d’autres personnes, donc rien de romantique ne s’est produit.

Début 2004, Garner et Affleck étaient célibataires et avaient décidé de commencer à se fréquenter.

En octobre 2004, le nouveau couple a été aperçu lors d’un match des World Series, s’embrassant et se câlinant au profit de la caméra. Au moment où avril 2005 s’est déroulé, Garner et Affleck étaient fiancés, ne se mariant que quelques mois plus tard. Le couple n’a pas attendu longtemps pour fonder sa famille, et en décembre de la même année, Garner a donné naissance au premier enfant du couple, une fille nommée Violet.

Ils auraient ensuite deux autres enfants, une deuxième fille Seraphina Rose en janvier 2009 et un fils nommé Samuel, né en février 2012.

Ben Affleck a souffert de problèmes relationnels

Malheureusement, le bonheur de Garner et Affleck ne durerait pas. En 2015, le couple a annoncé qu’il se séparerait. Ils n’ont donné aucune raison de leur divorce, alors les fans ont dû se demander où tout s’était mal passé. Leur divorce a été finalisé fin 2018.

Alors que Garner a gardé ses relations amoureuses depuis Affleck relativement sous le radar, Affleck a été public avec ses romances.

Début 2017, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Affleck sortait avec Lindsay Shookus, une productrice récompensée aux Emmy Awards. Les deux ont été repérés à des rendez-vous glamour partout dans le monde, allant du café chez Starbucks aux soirées afterparties.

Fin 2018, Affleck et Shookus se seraient séparés pendant une courte période, mais au début de 2019, ils étaient de retour ensemble. Ils ne sont sortis que quelques mois de plus avant de se séparer définitivement en avril 2019.

Jennifer Garner est heureuse pour le nouvel amour de Ben Affleck

2020 apporte beaucoup de points positifs à Ben Affleck. L’acteur serait en meilleure santé que jamais après des années d’abus d’alcool et passe beaucoup de temps avec ses trois jeunes enfants.

Il a également un nouvel amour dans sa vie. Il a récemment commencé à sortir avec l’actrice Ana de Armas, qui a plus de dix ans sa cadette. Alors que de nombreuses ex-épouses pourraient être mécontentes qu’une nouvelle femme soit sur la photo, Jennifer Garner est tout le contraire.

Selon un récent rapport, Garner est “heureux et favorable” à la nouvelle romance d’Affleck et est complètement d’accord avec de Armas dans la vie d’Affleck.

Bien que la romance soit encore relativement nouvelle, on ne sait pas où elle pourrait aller. Après tout, Affleck est sobre et prêt à poursuivre sa vie – et cela pourrait signifier le mariage à l’avenir. Quoi qu’il arrive, il est clair que Garner soutiendra volontiers tout ce qui est le mieux pour son ex-mari.