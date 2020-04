Pourquoi Jennifer Lopez s’identifie comme une «sneakerhead»

Lorsqu’une célébrité atteint la célébrité pour la première fois, peu importe comment elle arrive, le monde regarde pour voir ce qu’elle deviendra. Certains n’accomplissent que 15 minutes de gloire et leur étoile s’éteint. D’autres continuent à faire beaucoup de choses dans leur carrière.

Certains trouvent facilement la gloire, d’autres, comme Lizzo, prennent plus de temps. Ils peuvent être une triple menace comme Beyoncé ou simplement suivre la vague du chemin sur lequel ils ont commencé. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas beaucoup de célébrités dont la star a atteint le niveau de la seule et unique Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez fait tout

Jennifer Lopez | Amy Sussman / SHJ2019 / WireImage

À 50 ans, Lopez a tout fait. Au moins, il semble que ce soit le cas: elle est chanteuse, danseuse, actrice, productrice, entrepreneure, maman, etc.

Elle est également dans la meilleure forme de sa vie. Elle a un fiancé de soutien à Alex Rodriguez. Et elle en fait toujours plus chaque jour. Elle prouve que les femmes n’expirent pas à un certain âge – avec un travail acharné et des objectifs solides, vous pouvez réaliser tout ce que vous pensez, à tout âge.

Lopez a remporté plusieurs prix et nominations pour tout son travail acharné. Elle gagne son argent à partir de diverses sources de revenus et vaut une somme incroyable de 400 millions de dollars, qui comprend sa ligne de vêtements et ses efforts de cosmétiques ainsi que toutes les autres choses qu’elle a faites dans le passé. Et maintenant, elle ajoute un créateur de chaussures à son CV.

Transition de J.Lo de sneakerhead à créateur de chaussures

Lopez a toujours été un amoureux des chaussures. Tout ce dans quoi elle a été impliquée, elle a porté des chaussures incroyables. Que ce soit ses plates-formes scintillantes pour Hustlers ou les bottes à hauteur du genou qu’elle porte sur scène lors de ses performances, elle le tue dans tout ce qu’elle met sur ses pieds.

Elle a raconté au magazine Elle comment elle avait dansé en talons pour la première fois quand elle avait 16 ans à son bal junior. Elle a partagé cela à l’époque, “vous avez obtenu ces chaussures satinées et vous les avez envoyées pour être teintes afin qu’elles soient de la même couleur que votre robe, et c’était tellement grandi.” Mais elle se souvient également d’avoir été jetée aux requins et d’avoir appris à nager lorsqu’elle a dansé professionnellement pour la première fois à cause des talons très hauts.

Mais elle était en fait un garçon manqué en grandissant et préférait Timberlands, Doc Martens ou des bottes de combat. Le fait qu’elle était une star de la piste, une danseuse et née dans le Bronx en a également fait une sneakerhead naturelle.

Pour elle, les baskets en disent long sur une personne. En fait, lorsque J.Lo s’est lancée dans une nouvelle aventure, elle s’est assurée d’inclure l’une de ses chaussures préférées dans le mélange. Oui, la dernière initiative entrepreneuriale de Lopez lui donne un nouveau titre: créateur de chaussures.

La nouvelle ligne de chaussures de Jennifer Lopez

J.Lo était censée être à New York, sa ville natale, pour lancer sa nouvelle ligne de chaussures, mais comme le reste du monde, elle est isolée dans sa maison de Los Angeles. Elle travaille à domicile, préparant sa ligne de chaussures JLo by Jennifer Lopez à la place. Une de ses choses préférées à faire quand elle est coincée à la maison, et rien ne la rend plus heureuse qu’une nouvelle paire de chaussures, donc le timing est parfait.

La collection a quelque chose pour tout le monde: talons, espadrilles, sandales, plateformes, compensées, baskets, etc. La collection est présentée comme sexy, forte et emblématique. Lopez dit elle-même: «La mode est l’expression de qui je suis en ce moment. Chaque chaussure de cette collection est une version de moi. »

Peut-être que sa préférée est celle qu’elle porte le plus à la maison – une sneaker à plateforme qui rappelle Balenciaga. Elle aime toute hauteur supplémentaire qu’elle peut obtenir.