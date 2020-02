Pourquoi Jim Bob et Michelle n’ont-ils pas coupé Josh Out?

Il a

Cela fait plus de deux ans que Jim Bob et Michelle Duggar ont publiquement

a reconnu leur troisième enfant né, Jill Duggar. Les critiques du Duggar

la famille pense que Jill a été effectivement éliminée parce que son mari,

Derick Dillard, s’est prononcé contre la famille. Derick semble avoir

ne veut pas jouer selon les règles de la famille Duggar, et cela signifie que Jill est sortie

aussi. Alors que Jill a été efficacement excommuniée, Jim

Bob et Michelle continuent d’accueillir leur fils aîné, Josh Duggar, avec

bras ouverts. Josh, qui a agressé plusieurs de ses frères et sœurs à l’adolescence, était également

pris à tromper sa femme, et peut maintenant être au centre d’un

enquête fédérale. Alors, pourquoi les Duggars tiennent-ils compte de Josh,

alors que Jill n’a pas reçu le même niveau d’affection inconditionnelle?

Josh

a été positionné comme le leader dès le début

Josh était

clairement troublé dès le début. Il a agressé plusieurs de ses frères et sœurs

alors qu’il était adolescent. Alors que les nouvelles n’ont pas été diffusées dans les médias grand public jusqu’en 2015,

c’était apparemment un secret mal gardé autour du

ville natale de la famille, Springdale, Arkansas. Quoi qu’il en soit, Jim Bob et Michelle

tous deux ont décidé de positionner Josh en tant que leader de ses frères et sœurs. Il a servi de «porte-parole»

des sortes d’enfants pendant les premiers spéciaux télévisés de la famille et a été poussé dans

l’œil du public.

Josh Duggar | Kris Connor / .

C’est possible

que Jim Bob et Michelle croyaient qu’une attention supplémentaire corrigerait la

mal ou, à tout le moins, le rendre plus responsable de la façon dont il s’est comporté

vers l’avant. Cela a clairement échoué. Maintenant père de six enfants, Josh s’est engagé dans

comportement très risqué, même à l’âge adulte. Non seulement il était pris dans l’Ashley

Madison violation de données, mais il a été accusé de fréquenter les clubs de strip-tease, la messagerie

les femmes via un

faux profil OkCupid, et d’avoir des relations sexuelles avec au moins une femme qui

n’était pas sa femme.

Parental

le favoritisme est réel

Parents

jouer aux favoris est surtout mal vu dans la société moderne, mais cela ne veut pas

signifie que cela ne se produit pas. En fait, la psychologie

Aujourd’hui, note que la grande majorité des parents «jouent favoris» à certains

dans la vie de leurs enfants. Certaines formes de favoritisme sont considérées comme acceptables.

Par exemple, un nouveau-né qui reçoit plus d’attention qu’un enfant plus âgé n’est qu’un

nécessité. Il en va de même si un enfant est malade ou handicapé et a besoin de plus

attention et soins que les autres.

Récent

cependant, des études ont montré que les enfants les plus âgés et les plus jeunes

la famille est généralement favorisée par rapport aux enfants d’âge moyen. Des recherches ont révélé

que l’enfant le plus âgé de la famille bénéficie du plus grand nombre de privilèges, tandis que

le plus jeune enfant profite du temps le plus de qualité avec ses parents. Parents

peut également favoriser un enfant par rapport aux autres si l’enfant est particulièrement troublé.

Josh,

étant l’aîné né, a pu bénéficier d’un sérieux favoritisme. Pour de nombreux abonnés

de la famille, ce favoritisme semble s’être poursuivi jusqu’à l’âge adulte. ne pas

avoir seulement Jim

Bob et Michelle protègent leur fils aîné malgré son comportement déviant, mais

ils l’ont également félicité publiquement. En fait, Michelle a pris le blog de la famille pour

écrire une longue lettre à son enfant aîné le jour de son anniversaire; c’est quelque chose qu’elle n’a pas

fait pour elle

18 autres enfants.

le

La famille Duggar ne semble pas valoriser les femmes

le

La famille Duggar peut prêcher une position pro-familiale dans les arènes politiques, mais la plupart des téléspectateurs

ont supposé que la famille était plus «anti-femme» qu’autre chose. En croyant

que les femmes sont tout à fait incapables de tâches pour adultes, comme aller à l’université, gérer

argent et occupant un emploi, ils placent une responsabilité inimaginablement dommageable sur

leurs épaules dès leur plus jeune âge. Les dames de la famille Duggar sont

considéré comme responsable d’aider les hommes au sein de leur famille et

les étrangers évitent la tentation. Ils ne portent pas de maillots de bain traditionnels car

cela pourrait faire trébucher un homme.

Ils évitent les shorts et les jupes avec un ourlet trop au-dessus du genou parce que c’est

semblable à la nudité.

Philadelphie souligne Josh’s

l’agression de ses frères et sœurs comme preuve que la famille est anti-femme. le

la publication note qu’à aucun moment les jeunes femmes qui ont été agressées

des excuses et la marque émotionnelle massive laissée par l’incident sur les victimes

a été considérée comme une note de bas de page. Josh, cependant, a parlé sérieusement de la façon dont son comportement

pourrait ruiner sa vie. Ses parents ont soutenu le sentiment.

Peut-être

c’est la raison pour laquelle Jill a été évitée, tandis que Josh a eu la chance après

chance. Jill, en tant que femme, est dispensable. Elle a été remise à son mari,

et maintenant sous sa direction, ni Jim Bob ni Michelle n’ont leur mot à dire. Josh, sur

d’autre part, est financièrement lié à son père et peut toujours être contrôlé,

au moins dans un sens.