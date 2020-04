Pourquoi Jo va encore prospérer après avoir divorcé d’Alex dans la saison 16

Les fans de Grey’s Anatomy ont crié collectivement devant leurs téléviseurs quand Alex Karev (Justin Chambers) a quitté Jo Wilson (Camilla Luddington). Le couple a toujours paru fort, se douchant d’amour et de soutien à chaque tournant. Mais dans Grey’s Anatomy Season 16, Episode 16 – intitulé «Leave a Light On» – Alex a abandonné sa femme et a envoyé à Jo des papiers de divorce dans une lettre lâche. Néanmoins, au fil de la saison, Jo est sorti de l’autre côté. Récemment, la showrunner Krista Vernoff a révélé pourquoi les scénaristes avaient choisi de faire rebondir Jo si rapidement après sa séparation avec Alex.

Pourquoi Alex et Jo ont-ils divorcé sur ‘Grey’s Anatomy’?

Dans «Leave a Light On», Alex a laissé des lettres à Jo, Meredith Gray (Ellen Pompeo), Richard Webber (James Picken Jr.) et Miranda Bailey (Chandra Wilson) pour expliquer son soudain statut MIA. Apparemment, Alex s’est reconnecté avec Izzie Stevens (Katherine Heigl) lors de son audition pour la licence médicale de Meredith dans le 350e épisode.

Alex a découvert qu’Izzie avait donné naissance à des jumeaux après avoir utilisé les embryons qu’ils avaient fabriqués lorsqu’elle avait eu un cancer. Alors Alex – qui s’est rendu compte qu’il était toujours amoureux d’Izzie – a décidé de ramasser et de laisser Jo derrière pour élever ses enfants au Kansas. Il a également envoyé à Jo des papiers de divorce signés avec ses parts dans Grey Sloan Memorial.

À la fin de “Leave a Light On”, les téléspectateurs savaient que Jo allait bien se porter. Son meilleur ami, Link (Chris Carmack), lui a proposé de l’emmener boire. Mais ensuite Maggie (Kelly McCreary) a appelé Jo pour une opération. Elle prit une profonde inspiration et fit son premier pas en avant.

«Whisky ce soir. Aujourd’hui, je travaille », a déclaré Jo. En réponse, Link a appelé Jo son héros. Puis Jo a répondu: “Moi aussi.”

Le showrunner de la saison 16 de Grey’s Anatomy discute de l’avenir de Jo après Alex

Camilla Luddington dans le rôle de Jo dans ‘Grey’s Anatomy’ | Richard Cartwright via .

Au lieu de s’effondrer, Jo est devenue son propre héros dans Grey’s Anatomy. Bien sûr, il aurait été compréhensible que le personnage se mette à tourner en spirale. Mais il semble qu’il y ait une raison pour laquelle Jo n’a pas rompu après sa séparation avec Alex.

En parlant avec TVLine après la finale de la saison 16 de Grey’s Anatomy, Vernoff a parlé de la rupture d’Alex et Jo. Et étant donné que Jo vient juste de se remettre d’une dépression mentale après avoir découvert qu’elle était le produit d’un viol, la showrunner a expliqué qu’elle ne pouvait pas remettre le personnage à travers l’essoreuse.

“Je ne voulais mettre personne en cause”, a déclaré Vernoff. “[Camilla] avait si bien traversé de nombreux mois de narration très sombre, et je ne voulais pas que chacun de nous regarde Jo entrer dans un trou à nouveau. “

Vernoff a également offert un aperçu de la perspective de Jo, notant que l’incertitude était bien pire que la réalité.

“J’ai vécu une expérience dans ma vie où la douleur de ne pas savoir est bien pire qu’une vérité très douloureuse”, a déclaré Vernoff. “Jo a eu tellement d’épisodes de ne pas savoir [where Alex was] que même si le [eventual] la réponse était horriblement douloureuse, il y avait un soulagement vraiment honnête [in just knowing what was up]. “

Vernoff a poursuivi: «Obtenir une réponse lui a finalement permis de se sentir étrangement mieux qu’elle ne l’avait fait lorsqu’elle était dans le noir. Jo avait imaginé tous les pires scénarios possibles. Et même si l’un d’eux s’est réalisé, le simple fait d’avoir les informations lui a permis d’avancer. C’était comme si elle avait fait beaucoup de deuil pour la relation dans les semaines précédant la réception de cette lettre. »

Maintenant, où va Jo quand Grey’s Anatomy Season 17 revient? Le 9 avril, Vernoff a expliqué à Variety le plan original du personnage de Luddington dans les derniers épisodes de la saison 16, qui ont été supprimés en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Mais Vernoff veut toujours donner du plaisir à Jo la saison prochaine, aux côtés de son nouvel ami et colocataire, Levi Schmitt (Jake Borelli).

“Ce que nous avions prévu était beaucoup de comédie Levi-Jo”, a déclaré Vernoff. «J’ai l’impression que Camilla a gagné le droit de jouer une histoire plus légère. Et d’après mon expérience, il y a un moyen de pleurer qui est dramatique, et il y a un moyen de pleurer qui est largement comique, à la fois dans la vie et à la télévision. Et nous nous sommes penchés pour la laisser jouer la comédie. Nous nous en tiendrons probablement à ce plan pour la saison 17. “

