Pourquoi Joaquin Phoenix de Joker a refusé un rôle majeur dans Marvel

Joaquin Phoenix est toujours dans la lueur de sa récente victoire aux Oscars pour le rôle titre de Joker. L’acteur avait déjà une liste de crédits à son nom avant le film révolutionnaire, y compris Gladiator, Je suis toujours là et Walk The Line.

Peu peuvent se rendre compte que Phoenix s’est vu offrir un rôle clé dans l’univers cinématographique Marvel, mais a décidé de passer malgré la popularité massive de la franchise.

Apprendre à connaître «Joker»

Phoenix est apparemment un fan du genre de la bande dessinée. L’acteur primé aux Oscars a même sa propre collection, mais il admet que cela ne rapporterait pas un bénéfice élevé s’il décidait de le mettre en vente.

“Je suis déçu que mes bandes dessinées n’aient pas plus de valeur”, a-t-il déclaré, selon USA Today. “Quand vous êtes enfant, cent dollars, c’est beaucoup, non? Je me souviens avoir lu des bandes dessinées, j’étais tellement excité: “ Oh, mec, ça vaudra 150 dollars! ” Et puis vous êtes un adulte avec un prêt hypothécaire et vous réalisez que toutes vos bandes dessinées, cela ne représente pas beaucoup. “

Bien qu’il soit familier avec le genre des super-héros, l’acteur a d’abord eu du mal à saisir le supervillien de Batman de DC Comics.

“Quand nous nous préparions pour [Joker], Je me sentais très frustré parce que je ne pouvais pas verrouiller tout ce qui ressemblait à une fondation pour le personnage. Et à un moment donné, j’ai réalisé que c’était le point (explétif). Il était instable », a expliqué Phoenix. «C’est un terrain fragile en tant qu’acteur. J’aime ne pas savoir précisément ce qu’un personnage peut faire, mais vous voulez avoir quelques instants qui vous semblent solides. Et cela ne s’est jamais vraiment produit. Nous sommes juste devenus très à l’aise de ne pas savoir. »

Presque un super-héros

Lorsque les pourparlers ont commencé à commencer à couler pour Doctor Strange de MCU, Benedict Cumberbatch était l’un des premiers noms de la liste. Selon Collider, les conflits d’horaire avec Sherlock et sa course sur scène dans Hamlet à Londres l’ont empêché d’accepter le rôle-titre. Parmi les autres acteurs considérés, citons Tom Hardy, Ryan Gosling et Jared Leto, mais le candidat le plus prometteur s’est avéré être Phoenix.

Les négociations ont été pratiquement conclues jusqu’à ce que Phoenix se retire brusquement en octobre 2014, déclarant plus tard qu’il n’était pas à l’aise avec les demandes et les engagements de presse qu’impliquait l’implication dans une franchise aussi importante.

«Il y avait trop d’exigences qui allaient à l’encontre de mon instinct de caractère. J’ai été gâté “, a déclaré Phoenix, comme l’a rapporté Collider. “Je n’ai jamais eu à faire ces compromis. Je n’ai pas encore rencontré de réalisateur avec l’un de ces films où l’on passe par le scénario, ils disent: ‘Tu sais quoi, f *** ce set-set, concentrons-nous sur le personnage!’ Je comprends, mais c’est mieux Je ne le fais pas. “

La star du Joker a insisté à l’époque sur le fait qu’il essayait d’éviter tout problème en cours de route et qu’il valait mieux abandonner le projet. «Je ne suis pas seulement difficile. J’essaie juste de trouver ce qui fonctionne pour moi “, a expliqué Phoenix. «Je ne veux pas m’engager sur quelque chose et ne pas remplir ces obligations. J’aime regarder ces films. Avez-vous vu le Star Trek redémarré? Ce gamin Chris Pine qui joue Kirk est un génie f ******. Je ne sais tout simplement pas si je veux avoir l’expérience d’être en eux. J’ai lu certains de ces scripts et 75 pour cent est une description d’un astéroïde traversant l’espace. “

Pas de regrets

Bien que certains dans l’industrie aient spéculé que Phoenix s’est éloigné de l’opportunité MCU puisque le genre était considéré comme plus commercial qu’artistique, le lauréat d’un Oscar a maintenu qu’il respectait la créativité des films Marvel mais le rôle n’était tout simplement pas pour lui.

«Je pense qu’ils font de grands films amusants. Il n’y a rien de mal “, a déclaré Phoenix à propos de Marvel, selon Cinemablend. “Je ne suis pas un snob et je suis tout à fait d’accord avec … J’apprécie ces films parfois, et je pense qu’ils font marcher l’industrie du f ****** à certains égards, donc je n’ai pas de problème avec ça du tout.”

Phoenix a souligné que bien que les négociations n’aient pas abouti à ce qu’il devienne le docteur Strange, toutes les parties impliquées étaient satisfaites du résultat. “Je pense que tout le monde l’était, c’est … J’essaie de comprendre comment le dire le plus diplomatiquement, d’accord”, a déclaré l’acteur. «Je pense que tout le monde était vraiment content de la tournure des événements. Toutes les parties étaient satisfaites. »

Maintenant que Phoenix a remporté un Oscar et que la franchise MCU continue de battre des records au box-office, il semble que toutes les parties sont très probablement extrêmement satisfaites.