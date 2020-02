Pourquoi Joe Perry d’Aerosmith pensait que Jimmy Page était un joueur de guitare si brillant

Lorsque la course de Led Zeppelin s’est terminée en 1980, il a fermé le livre sur l’une des forces les plus puissantes du rock. Si vous vouliez avoir une idée de l’influence de Zep sur la scène, tout ce que vous aviez à faire était de regarder le flux constant d’imitateurs sur MTV dans la décennie qui a suivi la disparition du groupe.

Mais les imitations n’ont pas commencé avec des groupes des années 80 comme Whitesnake. (Robert Plant a un jour qualifié David Coverdale, le chanteur de Whitesnake, de «David Cover-version».) Dans Hammer of the Gods, Stephen Davis a noté comment les fans de musique plaisanteraient en disant que Heart a fait un single Zeppelin de premier ordre avec «Barracuda» de 1977.

Et lorsque Steven Tyler et Joe Perry d’Aerosmith ont pris la parole lors de la cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée du Rock & Roll de Led Zeppelin en 1995, ils ont reconnu l’ombre portée par le groupe. “Aerosmith n’existerait pas sous sa forme actuelle sans l’inspiration continue de Led Zeppelin”, a déclaré Perry.

Et Perry avait beaucoup plus d’éloges pour le guitariste de Zep, Jimmy Page. “Vous pouvez opposer Jimmy Page à n’importe quel guitariste du monde”, a-t-il déclaré. Mais il n’était pas près de finir.

Joe Perry s’est émerveillé de l’intrépidité de Jimmy Page avec la guitare

Jimmy Page et Joe Perry discutent au Sunset Marquis Hotel le 13 novembre 2014 à West Hollywood. | Kevin Winter / .

Après avoir célébré Zeppelin dans son ensemble, Perry s’est tourné vers Page, qui est évidemment une idole du guitariste d’Aerosmith. “J’ai beaucoup appris de Jimmy Page”, a déclaré Perry. “La meilleure leçon a été,” N’ayez pas peur de jouer de n’importe quel instrument, à cordes ou autrement. “”

Perry a ensuite parcouru les façons dont Page a présenté sa technique à Zeppelin. (La liste comprenait la guitare slide, la guitare 12 cordes, la mandoline et le Theremin.) Mais l’intrépidité dans le jeu de Page est également apparue lorsque Perry a écrit à son sujet pour la liste des 100 meilleurs guitaristes de Rolling Stone. (La page se trouve au n ° 3.)

“Le solo sur” Heartbreaker “a une incroyable immédiateté”, a écrit Perry. “[Page] est au bord de sa technique, et c’est toujours un spectacle. ” En effet, cette partie du jeu de Page «à la pointe de sa technique» est quelque chose dont vous entendez parler les guitaristes (c’est-à-dire ses erreurs) lorsqu’ils discutent de Page.

Mais Page n’a pas hésité à laisser des erreurs sur les enregistrements de Led Zeppelin (en direct ou autrement). Il a dit que vous deviez être “raisonnablement honnête” à propos de votre jeu, et lors de l’enregistrement de solos, il en essayait généralement trois et choisissait celui qu’il préférait. En d’autres termes, Page privilégiait le sentiment à la perfection technique.

Perry a également félicité Page pour son écriture et sa production

«Led Zeppelin» se produit au Forum le 3 juin 1973 à Los Angeles. | Archives Michael Ochs / .

Plus vous en apprenez sur le travail de Page dans Zeppelin, plus vous réalisez que jouer de la guitare n’était que ce qu’il faisait (et faisait extrêmement bien) dans le groupe. Pour commencer, Page a produit chaque album de Zep lui-même. Personne ne peut imaginer John Lennon produire des disques des Beatles, mais c’est ce que Page a fait avec son mastodonte d’un groupe.

Il a également écrit la plupart des chansons. Si vous vérifiez les crédits sur les originaux Zeppelin, vous trouverez le nom de Page avec un partage sur presque chaque piste. (Quelques exceptions sont venues sur les pistes douces de In Through the Out Door de 1979. Et Page ne les aimait pas vraiment.) Joe Perry a également reconnu ces aspects de la contribution de Page à Zep.

“Vous ne pouvez pas regarder seulement son jeu de guitare”, a écrit Perry dans Rolling Stone. «Il faut regarder ce qu’il en a fait en studio. Il écrivait les chansons, les jouait, les produisait – je ne pense à aucun autre guitariste depuis Les Paul qui puisse prétendre ça. “

Regarde aussi: Ce que Robert Plant chantait sur la Led Zeppelin Classic «The Ocean»