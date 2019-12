Pourquoi John Lennon pensait 'Hey Jude' était un message de Paul McCartney

Parfois, John Lennon se fâchait lorsque les gens lisaient trop dans la musique des Beatles. Quand il a écrit "Glass Onion", il a dit qu'il riait aux dépens des fans qui prendraient une chanson et "la joueraient à l'envers et se tiendraient sur votre tête et tout ça."

Mais John n'était pas au-dessus de la lecture des paroles – même des paroles des Beatles. Dans un cas, il a dit que Paul McCartney avait en tête Yoko Ono quand il a chanté: «Revenez à l'endroit où vous apparteniez autrefois.» (Paul a dit qu'il l'avait écrit sur la fiction Jojo et Loretta.)

John avait également des idées sur la signification d'un autre classique tardif de Paul: «Hey Jude». Dans la chanson, quand Paul chante qu'un homme qui a trouvé sa femme idéale devrait «aller la chercher», John l'a pris comme référence à la nouvelle relation dans sa vie (celle de John).

John a entendu «sortir et la chercher» en référence à Yoko et à lui-même

Les Beatles discutent avec le Maharishi Mahesh Yogi après avoir donné une conférence sur la méditation transcendantale à l'hôtel Hilton de Londres, le 25 août 1967. | C. Maher / Daily Express / Archives Hulton / .

Dans diverses interviews, Paul a expliqué clairement pourquoi il avait commencé à écrire «Hey Jude». Cela a commencé quand il est allé voir Julian Lennon et espérait le réconforter au sujet du divorce de ses parents en 1968. «J'ai commencé à chanter:« Hey Jules – don ne le rend pas mauvais, prenez une chanson triste et améliorez-la », a déclaré Paul dans Anthology.

L'intention de Paul était de lui transmettre un message plein d'espoir pour le garçon. "Allez, mec, tes parents ont divorcé", a expliqué Paul. "Je sais que tu n'es pas content, mais tu iras bien." Cependant, la chanson prend un tour universel après ce début spécifique.

Assez tôt, Paul chante pour laisser «la pénétrer dans votre cœur» pour commencer à «l'améliorer». Plus tard, il chante: «Vous l'avez trouvée, maintenant allez la chercher.» Ces lignes ont fait croire à Jean que Paul livrait un un message sur sa nouvelle relation avec Yoko.

"Je l'ai toujours entendu comme une chanson pour moi", a déclaré John à David Sheff de Playboy en 1980. "Si vous y réfléchissez … Yoko vient juste d'entrer en scène. Il dit «Hey Jude» ou «Hey, John». Les mots «sortez la chercher» – inconsciemment, il disait «Allez-y, laissez-moi». »

John a reconnu qu'il pourrait ressembler à un fan obsédé des Beatles

Les Beatles John Lennon et Paul McCartney reviennent à l'aéroport d'Heathrow de leurs vacances en Grèce. | Archives Cummings / Redferns

L'interprétation par John de "Hey Jude" ne s'est pas arrêtée là. Il a dit que Paul voulait qu'il reste dans les Beatles "à un niveau conscient." Cependant, puisant dans le subconscient de Paul, il a entendu son ancien compagnon lui souhaiter bonne chance dans sa nouvelle relation / vie avec Yoko.

Bien sûr, cela ressemble à un étirement, et John l'a reconnu dans la même interview. "Je sais que je ressemble à un de ces fans qui y lit des choses", a-t-il déclaré à Sheff. "Mais vous pouvez l'entendre comme une chanson pour moi."

Lorsque John a dit cela à son ancien partenaire de composition de chansons, Paul l'a surpris par sa réponse. "Non, c'est moi!", A déclaré Paul. Il s'était récemment séparé de sa petite amie de longue date Jane Asher et avait entamé une relation avec Linda Eastman (sa future épouse). Mais c'est ce que vous obtenez lorsque vous écrivez des chansons ouvertes à l'interprétation.

