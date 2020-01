Pourquoi Juliana Custodio pensait «Je ne sais pas si je peux faire ça» avant son mariage avec Michael Jessen

Juliana Custodio et Michael Jessen du 90 Day Fiancé de TLC ont eu une longue route rocailleuse vers leur jour de mariage dans leur somptueuse arrière-cour à Greenwich, Connecticut. Après plusieurs retards de visa K-1 et deux ans d’attente, le mannequin brésilien de 23 ans et l’entrepreneur et père de deux enfants divorcés de 42 ans se sont finalement dirigés vers leur mariage le 19 janvier, épisode de 90 Day Fiancé. , “Blindsided.”

Mais la mariée n’était pas tout sourire, malgré l’occasion heureuse. Juliana a parlé par le passé de ses problèmes avec sa famille au Brésil. Le jour de son mariage, ils ne sont jamais entrés en contact avec elle, laissant la star de Fiancé des 90 jours dévastée juste avant qu’on ne s’attende à ce qu’elle marche dans l’allée.

Juliana Custodio | Michael Jessen via Instagram

La famille de Juliana n’a pas tendu la main le jour de son mariage avec Michael

Alors qu’elle se coiffait et se maquillait et mettait sa robe de mariée, la joie de Juliana était légèrement atténuée par sa solitude.

Pendant que ses amis, Paula du Brésil et Cousy, qu’elle a rencontrés lors de mannequins à Milan, étaient là, tous les autres sur la liste des invités étaient liés ou amis avec Michael. «J’ai deux amis qui viennent de mon mariage et Michael a tout le monde», a expliqué Juliana.

“Tout le monde qui vient est son ami”, a déclaré tristement la star de 90 Day Fiancé à Paula et Cousy.

Pour couronner le tout, Juliana n’avait même reçu ni appel ni SMS de la part de sa famille. “Je n’ai toujours pas entendu parler de ma mère ou des membres de ma famille”, a déclaré la mariée aux producteurs de TLC.

La jeune mariée se sentait «seule» le jour de son mariage

Alors que Juliana continuait de se préparer à descendre l’allée, la réalité s’installe encore plus, la laissant de plus en plus le cœur brisé.

«C’est un peu solitaire pour moi», a admis la star de 90 Day Fiancé. “Je souhaite que ma mère puisse être là pour me voir avec la robe de mariée.”

Juliana et Michael ont partagé lors d’un épisode précédent qu’ils avaient décidé de ne pas inviter la famille de Juliana au mariage en raison de tensions sur l’argent. Alors que Michael a expliqué qu’il était heureux de les aider avec leurs finances, il craignait que leurs demandes de plus d’argent et les différences évidentes dans leurs antécédents financiers ne mettent un frein au grand jour de Juliana.

La star de «90 Day Fiancé» a failli tomber en panne juste avant de descendre l’allée

Juliana a essayé de rester positive et optimiste, mais elle est devenue visiblement plus bouleversée au fil du temps.

«J’épouse l’homme que j’aime et j’essaie de me concentrer sur cela. Aujourd’hui, c’est pour moi et lui », a-t-elle déclaré.

Pourtant, lorsque certains amis lui ont parlé par vidéo pour la féliciter, elle a admis qu’elle espérait recevoir un appel similaire de sa famille. «J’avoue, j’attendais ma mère ou ma sœur [to] apparaissent, mais ils ne l’ont pas fait », a déclaré Juliana tristement.

Juste avant le début du mariage, la star de 90 Day Fiancé a réalisé avec un cœur lourd qu’elle n’était pas du tout susceptible d’entendre sa famille. «Aucun membre de ma famille ne m’a envoyé de texto», a-t-elle dit en pleurant, en se tamponnant le maquillage. “N’ayant pas de nouvelles de ma famille, je ne peux pas expliquer ce sentiment. Je ne peux pas. “

Pendant que la noce attendait dehors, Juliana tenta en vain de se ressaisir de la déception. “Je suis censée marcher dans l’allée, mais je ne peux pas arrêter de pleurer”, a déploré Juliana. “Je ne sais pas si je peux le faire maintenant”, a-t-elle déclaré à la fin de l’épisode.