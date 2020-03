Pourquoi Justin Baldoni exhorte les gens à cesser de faire le plein d’hydroxychloroquine

Pendant une période d’incertitude au milieu de la pandémie de coronvirus, Justin Baldoni rappelle à chacun de penser aux autres, plutôt qu’à eux-mêmes.

le “Jane la Vierge” La star s’est rendue sur son Instagram lundi pour exhorter tout le monde à cesser de thésauriser l’hydroxychloroquine, un médicament antipaludique, au cas où ils contracteraient COVID-19, car il y a des personnes atteintes de troubles médicaux qui dépendent du médicament.

“Salut tout le monde. Vous allez obtenir un peu un ton différent de moi en ce moment. Voici le grand frère et ami protecteur qui vous parle”, a commencé Baldoni, 36 ans, dans une vidéo. “Je sais que tout le monde a peur. Nous voulons nous protéger et protéger nos familles. Mais s’il vous plaît, n’appelez pas votre médecin et n’essayez pas de vous procurer une prescription d’hydroxychloroquine.”

Il a poursuivi: “Je sais que Trump a dit que cela pourrait fonctionner – je sais que cela fonctionne dans certaines situations en tant que cocktail – mais vous n’avez pas besoin de paniquer ou de peur d’essayer d’obtenir le médicament juste au cas où vous l’obtenez et voici Pourquoi.”

L’acteur a expliqué comment il avait deux amis proches – l’un atteint de lupus et l’autre atteint de polyarthrite rhumatoïde – qui prennent tous les deux de l’hydroxychloroquine.

“Les deux dépendent et dépendent de ce médicament”, a déclaré Baldoni. “Et parce que beaucoup de gens appellent en ce moment et demandent à leur médecin des ordonnances, le médicament n’est pas disponible pour les personnes qui en ont besoin. Vous n’avez pas besoin d’être proactif, il y en aura beaucoup pour vous déplacer.”

Le directeur de “Five Feet Apart” a expliqué qu’il comprend pourquoi les gens ressentent le besoin de s’approvisionner en drogue.

“Je te sens. Tu veux faire le plein de quelque chose qui pourrait te garder en sécurité et protéger ta famille”, a-t-il dit, “mais si nous nous précipitons tous quelque part et faisons quelque chose par peur ou panique que les gens qui en ont le plus besoin n’y ai pas accès. “

“Et maintenant, nous devons penser à l’ensemble, pas seulement à nous-mêmes”, a-t-il conclu. “Ça va nous aider à traverser ça. Alors s’il vous plaît, d’accord, pensez à rester à la maison, en prenant une respiration et en vous relaxant. C’est comme ça que nous allons battre cette chose ensemble. Ce n’est pas en faisant le plein d’hydroxychloroquine.”

Baldoni a fait écho à ses pensées dans la légende du message, ajoutant que son ami atteint de lupus a déclaré que son pharmacien “ne pouvait pas garder [the drug] »Il a également transmis un message aux médecins, les exhortant à« s’il vous plaît, soyez extrêmement diligents pour vous assurer que vos patients en ont réellement besoin ».

Regardez la vidéo complète ci-dessus.

Le message de Baldoni vient après Le président Donald Trump a salué l’utilisation de l’hydroxychloroquine et de la chloroquine, deux médicaments antipaludéens, comme moyen de traiter le coronavirus.

Samedi dernier, il appelé la combinaison de l’hydroxychloroquine et de l’antibiotique azithromycine (également connu sous le nom de Z-Pak), “l’un des plus grands changeurs de jeu de l’histoire de la médecine”.

Cependant, les experts de la santé et la FDA ont appelé à la prudence, car les preuves jusqu’à présent a été strictement anecdotique. En fait, après que Trump a approuvé les médicaments, le Nigéria signalé deux cas d’empoisonnement à la chloroquine.

Amy Abernathy, commissaire adjointe principale de la FDA, a déclaré qu’un essai contrôlé randomisé serait nécessaire avant que l’hydroxychloroquine puisse être utilisée comme traitement pour COVID-19.

“Alors que la question de la chloroquine et de l’hydroxychloroquine pour Covid-19 arrive à la table, nous devons nous demander, de manière judicieuse, quelles sont les données qui soutiennent cette intervention particulière”, a-t-elle déclaré mardi lors d’une conférence du Wall Street Journal, par Barrons. “En tant que FDA, nous nous concentrons très fort sur la façon de nous assurer que les données sont générées, comment nous assurons que les données sont fiables.”

Pour voir plus de couverture sur le coronavirus, cliquez sur ici.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

Instagram

Toutes les célébrités relèvent le défi #IStayHomeFor tout en se distanciant socialement