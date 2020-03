Pourquoi Justin Bieber dit qu’il est dans un “ mariage arrangé ” avec sa femme Hailey

Justin Bieber et Hailey Baldwin sont l’un des couples les plus examinés à Hollywood. Le chanteur superstar et son épouse modèle se sont mariés très jeunes, ce qui a amené de nombreux critiques à affirmer que l’union ne durerait pas.

Cependant, les deux ont défié les probabilités et sont toujours ensemble, apparemment très heureux. Bieber a également parlé ouvertement de son mariage, révélant leurs difficultés et défis uniques.

Récemment, Bieber a accordé une interview à Demi Lovato, et il a placé son mariage avec Baldwin dans une catégorie très intéressante.

Quand Justin Bieber et Hailey Baldwin se sont-ils rencontrés pour la première fois?

En 2009, Bieber était une pop star émergente, surtout connue pour sa coupe de cheveux hirsute et ses mouvements de danse impressionnants. Il faisait un événement de fans lors de l’émission Today, rencontrant et accueillant des centaines de supporters de Bieber.

Baldwin, l’un des fans en attente, a été amené à l’événement par son père, l’acteur Stephen Baldwin. Bien que Hailey Baldwin et Bieber ne semblent pas exactement avoir réussi lors de cette brève réunion initiale, la scène était définitivement prête pour ce qui allait arriver.

À la fin de 2014, Bieber et Baldwin étaient de bons amis et ont même assisté aux services religieux ensemble. Bien que les rumeurs de rencontres aient commencé à tourbillonner, les deux jeunes stars ont affirmé qu’il n’y avait rien de romantique entre elles et qu’elles n’étaient que des amis.

Cependant, en janvier 2016, Bieber a posté une photo sensuelle de lui et Baldwin en train de s’embrasser, sonnant de manière romantique au nouvel an. Ils ont confirmé qu’ils sortaient ensemble, mais sont restés hésitants à vraiment définir leur relation.

Quand Justin Bieber et Hailey Baldwin se sont-ils mariés?

À l’été 2016, Bieber et Baldwin ont eu une sorte de chute, bien que le raisonnement spécifique ait été tenu secret. Bieber est retourné à sortir avec Selena Gomez, tandis que Baldwin a été repéré avec d’autres stars comme Shawn Mendes.

Pourtant, au printemps 2018, Bieber et Baldwin s’étaient reconnectés et avaient recommencé à assister aux services religieux ensemble et à d’autres événements sociaux. En juillet 2018, Bieber avait proposé à sa petite amie.

Deux mois seulement après leur mariage, Bieber et Baldwin se sont mariés lors d’une petite cérémonie au palais de justice, à laquelle ne participeraient qu’une poignée d’amis proches et de la famille. Un an après s’être officiellement marié au palais de justice, le jeune couple a eu une deuxième cérémonie, cette fois avec tous ses amis et sa famille présents.

La deuxième cérémonie était beaucoup plus glamour, avec Baldwin sortant dans une robe de créateur incroyable et des invités comme Kylie Jenner à la fête.

Pourquoi Justin Bieber a-t-il dit qu’il avait un mariage arrangé?

Justin Bieber | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Maintenant que Bieber et Baldwin sont mariés depuis deux ans, ils se sont probablement installés dans les mêmes modèles que de nombreux couples mariés dans le monde entier. Ils partagent une grande partie de leur vie sur les réseaux sociaux, documentant leurs animaux de compagnie, leurs nuits, ainsi que leurs soirées rendez-vous à divers événements et concerts sur le tapis rouge. Ils n’hésitent pas non plus à parler de leur relation avec les membres de la presse.

Récemment, Bieber a visité le talk-show d’Ellen DeGeneres et a parlé de son mariage avec Baldwin avec l’hôte invité Demi Lovato. Il a parlé de la première fois qu’il a rencontré Baldwin en 2009, plaisantant que leur connexion pourrait avoir été planifiée par les parents de Baldwin.

“Je pense que parce qu’elle a été élevée chrétienne, je pense que c’était un mariage arrangé, j’en suis presque sûr.” Bieber a plaisanté en disant que «regarder en arrière» toute la rencontre aurait certainement pu être arrangée par ses parents en collaboration avec les Baldwins.

Quelle que soit leur rencontre initiale, le fait est que Bieber et Baldwin sont l’un des jeunes couples les plus heureux d’Hollywood – et cela ne devrait pas changer de si tôt.