Pourquoi Kate Beckinsale a attendu pour révéler l’incident horrible de Harvey Weinstein

Kate Beckinsale partagé un compte rendu détaillé d’être vicieusement réprimandé par Harvey Weinstein en 2001, et les fans voulaient savoir pourquoi elle avait attendu si longtemps pour le révéler.

S’adressant à Instagram tard mercredi soir – quelques heures seulement après que Weinstein a été condamné à 23 ans de prison pour viol et agression sexuelle – l’actrice a affirmé que le producteur du film avait fait une diatribe grossière, l’appelant un “f – roi stupide c-nt “pour avoir porté un tailleur-pantalon à la première de” Serendipity “, au lieu d’une” robe moulante “.

Beckinsale a déclaré qu’elle et ses co-stars n’étaient même pas à l’aise avec l’affaire du tapis rouge à New York, car ce n’était que quelques semaines après le 11 septembre, et que “cela semblait être l’idée la plus insensible, sourde et irrespectueuse possible”. Mais Harvey a insisté, selon l’actrice, et après, chez lui, lui a crié dessus, en disant: “Je m’en fiche – c’est ma première f – king et si je veux p – sy sur le tapis rouge c’est ce que je avoir.”

Ces photos ont été prises lors de la première de Serendipity le 5 octobre 2001. Nous avons tous refusé d’y aller parce que la tenue d’une première quelques semaines seulement après le 11 septembre avec la ville encore fumante semblait être l’idée la plus insensible, sourde et irrespectueuse possible, mais Harvey a insisté. Nous nous sommes envolés pour New York et nous y sommes parvenus. Le lendemain matin, Harvey m’a appelé et m’a demandé si j’aimerais amener ma fille de moins de deux ans chez lui pour une rencontre avec sa fille âgée similaire, j’ai dit ok. Je suis arrivé et il a immédiatement appelé sa nounou pour emmener les bébés dans une autre pièce pour jouer. Je suis allé les accompagner et il a dit: “Non, attendez ici.” À la minute où la porte s’est refermée, il a commencé à crier: «putain de stupide putain de CUNT, tu CUNT tu as ruiné ma première» Je ne savais pas de quoi il parlait et j’ai commencé à trembler. Il a dit: “Si je jette un tapis rouge, tu es dans une robe moulante, tu secoues ton cul, tu secoues tes seins, tu ne descends pas comme une putain lesbienne, putain de con stupide. Le choc m’a fait fondre en larmes. J’ai essayé de dire “Harvey, la ville est en feu, les gens sont toujours à la recherche de leurs proches, aucun de nous n’a même pensé que la première était appropriée et encore moins de sortir habillée comme si c’était un enterrement de vie de garçon”. Il a dit: “Je m’en fous – c’est ma putain de première et si je veux de la chatte sur le tapis rouge, c’est ce que je reçois”. Livide. J’ai réussi à sortir moi-même et mon enfant de là-bas et oui, c’est l’une des nombreuses expériences que j’ai eues pour lesquelles il n’y avait aucun recours et qui ne relève d’aucun crime, mais j’ai été puni pour cela et pour d’autres cas où j’ai dit non à lui pendant des années, insidieusement et apparemment irréversible. Apprendre qu’il est allé en prison depuis 23 ans est un énorme soulagement pour moi au nom de toutes les femmes qu’il a agressées ou violées sexuellement, et j’espère qu’il dissuadera ce genre de comportement dans ce secteur et dans tout autre secteur. Cela dit, les crimes qui ne sont pas des crimes, l’intimidation inhumaine et les mauvais traitements déguisés pour lesquels il n’y a TOUJOURS aucun recours, peu importe à qui vous le dites (et je l’ai dit), ceux-ci doivent également disparaître. J’espère et prie pour que nous, en tant que une industrie peut commencer à proscrire tous les abus de pouvoir, à les dénoncer et à les éliminer, pour tous les genres, pour toujours. Et Rose, brava ❤

Après la publication du long message de Beckinsale, la section des commentaires a été inondée de trolls qui lui ont reproché de ne pas avoir pris la parole au préalable, alors qu’un disciple lui a demandé: “Pourquoi avez-vous attendu près de 20 ans et attendu qu’il soit condamné pour révéler ces informations? “

La star britannique a rapidement répondu qu’elle avait dit à tout le monde qu’elle le pouvait, et expliqué comment la culture à l’époque n’était pas aussi favorable aux femmes que la société #MeToo d’aujourd’hui a réveillé.

“Je pense que vous devez vraiment comprendre le climat et le seul résultat aurait été plus de punition pour moi et les femmes similaires dans ma position sans conséquences pour lui”, a expliqué Beckinsale. “C’est aussi très déroutant quand ce n’est pas une attaque physique, vous ne pouvez pas le signaler à la police et cela ne vous empêche pas, je suppose, de continuer votre vie.”

“Donc, vous vous retrouvez dans une position très étrange avec personne dans l’industrie agissant comme si c’était un scandale, et donc sachant qu’il n’y aura pas de conséquences”, a-t-elle poursuivi. “Il est vraiment difficile d’être dans cette position, surtout très nouveau dans une industrie où tout le monde agit comme si c’était ok. Pouvez-vous comprendre cela?”

Mais les commentaires négatifs et les questions sur le calendrier de son poste ont continué à couler, et Beckinsale a continué à défendre sa position.

“C’est intéressant pour moi à quel point vous voulez que je mens. C’est une situation très nuancée, et en fait c’était une personne quelque peu nuancée”, a-t-elle posté. “Je comprends que cela vous porte à confusion, cela nous a aussi énormément déroutés.”

Un utilisateur des médias sociaux a vraiment creusé en écrivant: «Enfer, vous auriez pu avoir une conférence de presse et tout exposer au monde, mais vous avez plutôt choisi de protéger votre renommée et votre fortune en gardant le silence, ce qui lui a permis de faire bien pire. à beaucoup plus de femmes! ”

La star de “Pearl Harbor” a rétorqué: “Vous ne comprenez vraiment rien de la dynamique ou quoi que ce soit à ce sujet. J’ai essayé assez fort d’expliquer Dans les commentaires mais votre haine des femmes est montrée et c’est moche et vous faites partie du problème x “.

Beckinsale a déclaré qu’une autre raison de l’attente était qu’elle n’avait pas été physiquement agressée par Weinstein, car elle a écrit: “Ce qu’il a fait avec moi n’était pas techniquement un crime et n’avait rien à voir avec le viol.”

D’autres ont souligné qu’ils ne savaient pas pourquoi elle continuait à travailler avec le violeur reconnu coupable, car elle faisait partie de “l’aviateur” de 2004 dirigé par Martin Scorsese.

“Ce fut un merveilleux film auquel participer”, a répondu Beckinsale. “Je me sentais entre de très bonnes mains avec Scorcese (sic), et sur les films, je ne sais pas si vous le savez, mais le chef du studio est rarement sur le plateau. Je savais que je le verrais à peine ou jamais et il y avait il ne se comporterait pas comme ça devant scorcese. Je me sentais aussi en sécurité que possible. “

Lorsque quelques adeptes l’ont félicitée pour sa venue, Beckinsale a déclaré que le contrecoup négatif était un signe révélateur qu’il y avait encore du travail à faire pour améliorer le climat toxique actuel.

“Je pense que cela vaut la peine de voir combien il reste à faire”, a-t-elle écrit. “C’est bouleversant de voir des commentaires horribles et mal informés.”

“Je n’ai aucune honte ni culpabilité à propos de tout cela et heureusement, je n’ai pas été agressée sexuellement, donc ça n’a pas provoqué la sienne”, a-t-elle poursuivi. “Je pense qu’il est utile de voir que même le jour où il est condamné à 23 ans pour ses crimes, la réponse à une anecdote uniquement sur ses brimades incite à tant de reproches à la personne victime d’intimidation. C’est un baromètre utile de ne nous reposons pas sur notre lauriers. Il y a un long chemin à parcourir x “.

Weinstein est actuellement à l’hôpital Bellevue avant le début de sa peine d’emprisonnement, et il fait toujours face à des accusations d’agression sexuelle et de viol dans des incidents distincts à Los Angeles.

