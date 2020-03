Pourquoi Kate Perry s’appelle elle-même une «Bridechilla»

Katy Perry a eu une série de relations prestigieuses au fil des ans. Elle est sortie avec le chanteur Travie McCoy pendant deux ans, a eu un bref mariage avec le comédien / acteur Russell Brand, et est sortie avec le chanteur John Mayer pendant quelques années également. À 35 ans, elle est fiancée à l’homme qu’elle appelle «l’amour de sa vie», l’acteur Orlando Bloom. Il y a quelques jours à peine, ils ont fait une nouvelle annonce passionnante, mais ce n’était pas la date de leur mariage.

Orlando Bloom et Katy Perry datées pour la première fois à cause d’un hamburger

Dans une interview avec Jimmy Kimmel en février 2019, Perry a raconté comment elle et Bloom se sont rencontrées pour la première fois. Trois ans auparavant, elle était assise à une table avec Denzel Washington aux Golden Globes quand quelqu’un a tendu la main et a pris un burger In-N-Out de la table.

“Il l’a pris et j’étais comme” attends qui – “” à ce moment-là, Perry a vu que c’était Bloom et s’est interrompue en disant: “Oh mon dieu tu es si sexy. Bien. Prends-le.” Quand elle l’a vu lors d’une fête plus tard, elle a demandé: “Comment ces oignons reposent-ils sur vos molaires?”

Elle a dit à Kimmel “couper”, puis a flashé sa bague de fiançailles.

Orlando Bloom proposé à Katy Perry en hélicoptère

Katy Perry | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Dans une proposition que Kimmel a appelé «très le baccalauréat» et Perry a appelé «très James Bond», Bloom a surpris Perry avec un tour en hélicoptère romantique après le dîner de la Saint-Valentin de 2019. Pendant le tour en hélicoptère, Bloom a remis à Perry une note de toutes les choses »voulait-il dire, afin de la distraire pendant qu’il préparait le champagne et obtenait la bague.

Les choses ne se sont pas passées comme prévu et il a cassé la bouteille de champagne et déchiré la poche de son manteau tout en sortant la boîte à bagues. Perry, bien sûr, a dit oui, et ils ont atterri sur un toit où ses amis et sa famille attendaient pour féliciter l’heureux couple.

Lorsqu’on lui a demandé qui avait choisi la bague, elle a répondu avec tact: «J’ai exprimé mes opinions.»

Orlando Bloom et Katy Perry sont fiancées depuis plus d’un an

Maintenant qu’un an s’est écoulé depuis leurs fiançailles, les fans se demandent quand le mariage aura lieu. L’événement a déjà eu quelques dates possibles qui auraient été reportées, la dernière étant vraisemblablement due à des préoccupations concernant le coronavirus.

Lorsque l’écrivain du magazine Stellar Bree Player a mentionné le mariage à venir, Perry a répondu avec cette esquive:

«Je m’appelle une« bridechilla »par opposition à une bridezilla. Orlando et moi sommes unis à notre approche. Il ne s’agit pas de la fête, mais de la réunion de personnes qui nous tiendront responsables lorsque les choses deviennent vraiment difficiles. Parce que c’est vraiment super et puis c’est vraiment dur. Ce ne sont que des faits lorsque vous êtes avec quelqu’un qui vous met au défi d’être le meilleur de vous-même. “

On ne sait pas quand les deux le rendront officiel, mais apparemment Perry veut que tout le monde sache qu’elle ne le stresse pas. Est-ce parce qu’elle et Bloom ont autre chose à craindre?

Katy Perry attend son premier enfant avec Orlando Bloom

Voir ce post sur Instagram

Je ne sais pas quand une âme entre dans un nouveau véhicule, mais s’il y a une vie après la mort où il y a une salle d’attente des allées et venues, mon esprit se demande si l’âme qui attend de venir dans mon monde reçoit un baiser sur le front de ma douce grand-mère qui a quitté cette terre hier. Mon cœur l’espère. Si elle est capable de parler avec l’âme en attendant, la conversation inclurait probablement “êtes-vous sûr de vouloir choisir ce groupe sauvage?!” Il y aurait certainement du sarcasme, une ou deux plaisanteries pleines d’esprit… tbh grand-mère avait probablement un verre de son vin blush préféré prêt à l’arrivée dans cette vie après la mort… et un look des plus à la mode, bijoux inclus, naturellement. Une grande partie de ce que je suis est à cause de mon père… et il est à cause d’elle. Elle a tout commencé, comme elle nous le rappelait et je lui en suis très reconnaissante. La famille… est là pour nous montrer ce que peut être l’amour… parfois ce voyage pour trouver l’amour est difficile à réaliser ET à travers mais si vous pouvez ouvrir votre cœur et laisser la lumière vous guider, vous trouverez cet amour incomparable. Ann Pearl Hudson était une combattante. Elle a survécu à la Grande Dépression, a élevé elle-même 3 enfants en tant que couturière, créant des cordes G pour des showgirls et d’autres personnages de ce genre à Vegas. Elle était toujours authentiquement elle-même, drôle et pleine de toutes les douces choses douillettes auxquelles vous pensez quand vous pensez aux grands-mères. Elle m’a donné des billets d’un dollar croquants dans des cartes de marque, elle nous a laissé manger ses biscuits aux amandes préférés du magasin 99 cents pendant que nous posions des questions sur les différents fans qu’elle avait affichés sur ses murs. C’était une merveilleuse grand-mère et je garderai toujours une partie d’elle en moi. Quand mon Pentecôte sort, c’est Ann. Quand mon authenticité sort, c’est Ann. Quand mon entêtement se révèle, enfer, c’est Ann. Quand mon esprit de combattant apparaît, c’est Ann. Quand mon style sort, c’est Ann. Puisse-t-elle se reposer dans une paix profonde et embrasser le front de l’âme à venir et leur faire savoir que tout va bien se passer, surtout maintenant qu’ils ont gagné un ange pour les regarder ♥ ️ ♠ ️

Un post partagé par KATY PERRY (@katyperry) le 9 mars 2020 à 04h40 PDT

Bloom a un fils de 9 ans, Flynn, issu de son premier mariage avec la mannequin australienne Miranda Kerr. Les deux sont en bons termes et elle dit que Bloom est “comme un frère” pour elle.

Kerr est maintenant remarié avec le fondateur de Snapchat, Evan Spiegel, et ils ont aussi un enfant ensemble. Kerr dit qu’elle se sent très chanceuse de sa situation et que Flynn et Perry s’entendent très bien.

Perry attend maintenant son premier enfant avec Bloom, une annonce qu’elle a partagée avec sa grand-mère, Ann Hudson, dans une vidéo Instagram touchante. Depuis, sa grand-mère est décédée à l’âge de 99 ans.