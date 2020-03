Pourquoi Katy Perry dit qu’elle et Taylor Swift n’ont pas de relation «très étroite»

Katy Perry devient franc sur son amitié avec Taylor Swift.

Alors que les deux stars de la pop écrasé leur bœuf de longue date l’année dernière, Perry a révélé qu’elle et Swift n’avaient pas de relations serrées en raison de leurs horaires chargés, mais ils restent en contact.

“Eh bien, nous n’avons pas de relation très étroite parce que nous sommes très occupés, mais nous envoyons beaucoup de SMS”, a déclaré le chanteur de “Teenage Dream” en Australie. Stellaire magazine au cours du week-end.

Perry, 35 ans, a fait l’éloge de Swift, 30 ans, et d’elle Netflix documentaire, “Miss Americana”, qui a été salué par la critique.

“J’ai été impressionné par son documentaire parce que j’ai vu une prise de conscience commencer à se produire et j’ai vu beaucoup de vulnérabilité”, a déclaré Perry. “J’étais vraiment excité pour elle de pouvoir montrer cela au monde: que les choses ne sont pas parfaites, elles ne doivent pas l’être et c’est plus beau quand elles ne le sont pas.”

le “Idole américaine” juge et star de “Cats” semblaient avoir mis fin à leur querelle de longue durée en juin, lorsque Perry a partagé une photo, ci-dessus, d’une assiette de biscuits, qui comprenait les mots “enfin la paix” écrits en glaçage rouge sur le dessus de l’assiette.

Perry a sous-titré le post, “se sent bien @taylorswift” avec un emoji coeur et a tagué le “MOI!” chanteur sur la photo aussi. Perry a également nommé l’emplacement du message comme «soyons amis». Bien que Swift n’ait rien publié elle-même, elle a commenté la photo de Perry avec 13 émojis cardiaques.

Quelques jours plus tard, il a été confirmé que les deux avaient officiellement fait amende honorable en tant que Perry fait une apparition dans la vidéo de Swift pour “Vous devez vous calmer”. Les dames, vêtues de frites et de hamburgers français, ont partagé une douce étreinte, prouvant que leur drame était derrière elles.

Parlant de son camée avec Stellar, Perry a déclaré: “Même si c’était difficile, il était important de faire cette apparition dans le clip parce que les gens veulent que les gens regardent. Nous voulions que ce soit un exemple d’unité.”

“Le pardon est important”, a-t-elle ajouté. “C’est tellement puissant. Si vous pouvez pardonner à votre ennemi, c’est incroyable. Aussi difficile que cela soit!”

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Cette semaine en images de célébrités

.

Katy Perry et Orlando Bloom Pack sur PDA lors de la première de son nouveau film ‘Carnival Row’