Pourquoi Keith Richards a appelé Jimmy Page «le guitariste le plus surmené de l'entreprise»

Lorsque Led Zeppelin a décollé en 1969, le groupe est rapidement devenu le groupe le plus vendu du rock. À la fin de 69, l’industrie ne pouvait s’empêcher de remarquer le déplacement du deuxième record du groupe (le «Brown Bomber») Abbey Road comme l'album n ° 1 en Amérique.

Après que les Beatles se soient séparés, Zeppelin est devenu la vache à lait de l’industrie parmi les groupes musicaux. Même les Rolling Stones ne pouvaient pas rivaliser avec les performances à guichet fermé de Zeppelin et la série de records n ° 1 (en particulier en Amérique).

Bien qu'ils ne pouvaient pas égaler le statut de célébrité des Stones, Jimmy Page et ses camarades de groupe ont versé tout ce qu'ils avaient dans les spectacles de leur marathon des années 70. (Un concert à Los Angeles aurait fait exploser l'ancien Beatle George Harrison.)

Et alors que les Stones bordaient la scène d'une section de cor et d'autres musiciens en tournée, Zep a choisi de s'en tenir à son trio de musiciens et à Robert Plant. Cela a attiré l'attention des guitaristes des Stones Keith Richards et Ronnie Wood.

Richards s'est émerveillé de la façon dont Page a joué des spectacles sans un deuxième guitariste

Led Zeppelin se produit sur scène au Madison Square Garden, New York, le 07 juin 1977. | Richard E. Aaron / Redferns

George Harrison a des raisons d’être impressionné par les émissions de trois heures de Zep. Après tout, les concerts des Beatles se sont terminés en moins de 30 minutes. Et les Fabs ont arrêté de tourner après leur Rubber Soul période. Le matériel de studio le plus complexe des Fab Four (de Revolver à Abbey Road) n'a jamais pris la route.

Zeppelin n'a pas hésité à relever certains de ces défis. Avec Page qui s'occupe de toutes les parties de guitare et John Paul Jones à la basse et tout le reste, le groupe s'est attaqué à des morceaux lourds en overdub comme «The Song Remains the Same» à chaque tournée. Les guitaristes des Stones l'ont certainement remarqué.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=4m2FhRv8xF0 (/ intégré)

Dans une interview accordée à Trouser Press en 1977, Page se souvenait que Richards et Wood étaient venus voir Zep au milieu des années 70. "Vous devriez avoir un autre guitariste", a ensuite déclaré Richards à Page. "Vous devenez rapidement le guitariste le plus débordé de l'industrie."

Page pensait que c'était une super réplique («assez amusante») mais croyait que le fait d'avoir un joueur de rythme n'était pas pour Zeppelin. «Il y a des moments où j'adorerais simplement faire appel à un autre guitariste, mais cela ne semblerait pas convenir au public», a-t-il déclaré.

Page et Zeppelin ne varieraient pas de ce noyau 4 du groupe

Jimmy Page de Led Zeppelin se produit sur scène à Oude Rai le 27 mai 1972 à Amsterdam, Pays-Bas. Il joue d'une guitare Gibson EDS-1275 à double manche. | Gijsbert Hanekroot / Redferns

Pourquoi Led Zeppelin n’a-t-il jamais obtenu un batteur et gagné encore cent millions de dollars pour des tournées de retrouvailles? Et pourquoi n’ont-ils enregistré aucun album après la mort de John Bonham? Bref, ce ne serait pas Zeppelin sans Bonham.

Alors que The Who, les Rolling Stones, Queen et à peu près tous les autres groupes de l'ère du rock classique se sont maintenus sans membres originaux, Led Zeppelin ne l'a jamais fait. "Il y a certaines personnes dont vous ne vous passez pas dans la vie, vous ne faites pas avancer les choses pour le plaisir", a déclaré Plant.

Plant expliquait clairement pourquoi il n'accepterait pas un remplaçant du Bonham disparu (toujours considéré comme le plus grand batteur du rock). "Personne n'aurait jamais pu reprendre le travail de John", a-t-il déclaré. "Jamais, jamais!" Ainsi, Led Zeppelin n'a jamais dépassé ses quatre points d'origine. Et à ce stade, ils ne le feront jamais.

Regarde aussi: L'Album Led Zeppelin Atlantic Said serait un «suicide commercial»