Pourquoi Kelley Flanagan était-elle à la finale de la saison?

La partie 2 de la finale de la saison 24 de Bachelor a commencé comme ce qui semblait être une cérémonie standard de rose finale. Peter Weber a proposé à la fille restée en Australie, et tout le monde semblait heureux!

Cependant, tout n’est pas toujours ce qu’il semble sur The Bachelor. Weber a finalement choisi quelqu’un, mais plus important encore, pourquoi Kelley Flanagan était-elle au spectacle final?

Peter Weber propose d’abord à Hannah Ann lors de la finale «The Bachelor»

«Je choisis Hannah Ann à 100%», déclare Weber en Australie deux jours seulement après que Madison Prewett lui a brisé le cœur en partant.

Chris Harrison révèle qu’Hannah Ann Sluss n’est presque pas venue à la cérémonie finale de la rose. Elle sentit que quelque chose n’allait pas. Cependant, elle se présente et Weber propose.

«Votre altruisme, votre passion et, par-dessus tout, vous êtes unique en son genre», explique Weber à Hannah Ann. Puis il se met à genoux et propose. Elle dit: “Oui.”

Hannah Ann est allée le voir à Los Angeles et ils ont rompu

«Je pense que j’ai été honnête avec vous à propos de tout», a déclaré Peter à Hannah Ann. “Il ne fait aucun doute que je suis tombé amoureux de vous. Ça me tue juste de vous faire traverser ça et de vous voir comme tout donner et que je sois là où je suis. Je déteste ça.”

Les fans peuvent dire que cette réunion ne se passe pas bien. Ce n’est pas normal que nous voyions le couple se retrouver avant l’épisode final en direct.

“Si tu ne peux pas me donner cet amour en retour, ce n’est pas une relation, tu sais”, dit Hannah à Weber. «Je t’ai dit que je resterais à tes côtés même si cela me tuait. Il doit être de 50/50. Vous m’avez pris mon premier engagement, car je vous faisais confiance. Vous avez fait suffisamment de dégâts. Avaient fini.”

Faisons une longue histoire – Madi finit par arriver à la finale, et les deux conviennent qu’ils vont essayer de régler les choses. Les fans ne sont pas optimistes quant à la façon dont cela va se passer.

Pourquoi Kelley Flanagan a-t-elle participé à la finale en direct de «The Bachelor»?

“Kelley n’est littéralement là que parce qu’elle a besoin d’un avocat lorsqu’elle signe les papiers du divorce”, a tweeté un fan.

La finale de la saison de Weber a été si décevante que les fans sont davantage préoccupés par le fait que Kelley Flanagan était dans le public. Chris Harrison l’a montrée spécifiquement et les téléspectateurs veulent savoir pourquoi. Les téléspectateurs estiment que Madi et Weber ne fonctionneront pas. Kelley est avocate, elle est donc prête.

“Kelley était là ce soir parce que les producteurs savaient que Peter était sur le point de divorcer de sa propre mère et avait besoin d’un avocat”, a commenté un autre fan sur Twitter.

La mère de Peter Weber applaudit à tout ce que dit Hannah Ann. Elle est clairement très en colère contre son fils pour tout ça. La meilleure partie était le court clip de Kelley parlant avec la mère de Peter, Barbara, après le spectacle.

Chris Harrison n’a pas expliqué la raison pour laquelle Kelley était à la finale. Certains pensent que c’est parce qu’elle a raté l’épisode «Les femmes racontent tout». Les fans étaient scandalisés qu’elle ne soit pas incluse dans l’événement, alors la finale était son prix de consolation? Nous ne le saurons peut-être jamais, mais les fans sur Twitter ont des idées infinies.

Maintenant que la saison de Weber s’est terminée avec une conclusion terrible, les fans sont prêts à passer à The Bachelorette de Clare Crawley le 18 mai 2020.

