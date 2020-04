Pourquoi Khloe Kardashian a décidé de congeler ses œufs

Après quelques allers-retours avec Kris Jenner, sa fille Khloe kardashian est venu à la décision de geler ses œufs sur l’épisode de jeudi de “L’incroyable famille Kardashian.”

Le sujet a été soulevé alors que les deux parlaient de la vie amoureuse de Khloe – ou de son absence – après sa séparation de Tristan Thompson. Selon Khloe, elle “ne pensait même pas à” sortir ensemble et n’était pas sortie depuis leur rupture. “Je me concentre sur moi-même et sur True”, a-t-elle expliqué, “C’est exactement ce que je fais.”

Comme Khloe a dit qu’elle ne pourrait plus jamais sortir ensemble, Kris a dit qu’elle trouvait la situation “triste”, disant aux caméras qu’elle voulait que sa fille “vive sa meilleure vie et espère qu’elle aura un autre bébé un jour”.

Khloe, cependant, a déclaré qu’elle ne voulait pas d’un autre enfant pour le moment et, lorsque Kris lui a demandé si ses œufs étaient congelés, elle a expliqué: “Je m’en fiche.” Jenner repoussa, disant à Khloe, “Tu as besoin d’œufs congelés.” Kardashian n’était pas découragé.

Tout au long du reste de l’épisode, la momager a fait de son mieux pour trouver sa fille un homme, à la traîne de bons magasins sportifs et des terrains de golf pour un nouveau partenaire athlétique. Cela n’a fait que décourager Khloe, Kardashian a finalement tiré sa mère de côté pour lui dire d’arrêter.

“Je ne suis pas d’humeur pour ça, j’ai déjà eu cette conversation avec vous. Je ne suis pas prête ou prête à sortir avec vous en ce moment”, a-t-elle déclaré. “Je ne suis pas fâché d’une manière folle. Je suis sérieux, je n’aime pas ça, ça me met mal à l’aise.”

Dans un confessionnal, Khloe a ensuite révélé qu’elle avait décidé de congeler ses œufs. “Juste un pour vous faire sortir de mon dos”, a-t-elle plaisanté, ajoutant, “et juste parce qu’il n’y a pas d’inconvénient, pourquoi pas.”

“Ça me rend si heureuse, ça me donne un tel sentiment de soulagement”, lui dit Kris, avant de demander, “Tu vas faire des embryons?” Lorsque Khloe lui a rappelé que “vous avez besoin de sperme pour cela”, a ajouté Kris, “je suis sûr que Tristan serait à terre.”

La conversation s’est terminée avec Khloe disant: “Je ne suis pas encore là, merci.”

“Keeping Up with the Kardashians” est diffusé le jeudi sur E!