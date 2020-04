Pourquoi Khloe Kardashian envisage d’avoir un deuxième enfant avec Tristan Thompson

Ils ne sont peut-être plus ensemble, mais Khloe kardashian n’a pas totalement exclu d’avoir un deuxième enfant avec Tristan Thompson.

Cette saison sur “L’incroyable famille Kardashian,” Khloe a planifié son avenir, décidant de congeler ses œufs au cas où elle déciderait d’avoir plus d’enfants.

Dans un aperçu de l’épisode de ce soir, Khloe a expliqué qu’elle recevait des injections d’hormones, avant de passer en revue ses options avec ses sœurs.

Parler avec Kourtney Kardashian et Kendall Jenner, Khloe a dit qu’elle songe à obtenir un donneur de sperme afin qu’elle puisse avoir des embryons congelés à la place. “Le bonus de faire des embryons”, a-t-elle expliqué, “vous voyez quels sont vos embryons les plus forts, qui sont en bonne santé, vous apprenez tout cela en les mélangeant avec du sperme.”

Comme elle a dit qu’elle avait “un donneur de sperme” aligné, Kendall a demandé à voir une photo. “Tristan!” S’exclama Khloe, car Kendall a dit qu’elle pensait que sa sœur “était allée dans une banque”.

“Après la nomination de mon médecin, j’ai parlé à Tristan parce que si vous pouvez créer des embryons et faire tous les tests ADN, je pense que c’est le point le plus intelligent”, a expliqué Khloe dans un confessionnal. “C’est bizarre, parce que Tristan et moi, nous ne sommes pas ensemble, je ne sais pas où aller.”

Si elle décidait d’aller avec Tristan, elle a expliqué qu’elle lui ferait signer des documents juridiques disant qu’il n’était que son donateur et rien de plus. Bien que ce soit une option, elle a également déclaré qu’elle pourrait changer d’avis sur les embryons si elle rencontrait quelqu’un d’autre en fin de compte.

Kris Jenner a été la première à faire flotter le nom de Tristan plus tôt cette saison, lorsque Khloe a décidé de congeler ses œufs pour la première fois. À l’époque, elle a simplement dit à sa mère: “Je n’y suis pas encore, merci.”

“Keeping Up with the Kardashians” est diffusé le jeudi sur E!

