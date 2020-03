Pourquoi Kim Kardashian s’est battue avec Kourtney Kardashian – KUWTK

Kim Kardashian réussi à cocher les deux Kendall Jenner et Kourtney Kardashian en même temps, tout en ombrant légèrement Kylie Jenner aussi.

Dans un extrait de ce soir “L’incroyable famille Kardashian” première de la saison, Kim exaspère ses sœurs tout en discutant de Kylie renonçant à ses obligations au défilé Balmain à la Fashion Week de Paris parce qu’elle était malade.

“Si j’étais sur mon lit de mort, je me présenterais toujours. Maman est tellement habituée à moi, Kourtney … euh … moi et Khloe allons sur nos lits de mort”, a-t-elle dit à Kendall, disant que Jenner même parfois des flocons à cause de son anxiété.

“Je vais littéralement vous attaquer en ce moment”, a déclaré Kendall, qui n’avait pas le PDV de Kim. “J’ai été malade en tant que f – k, ayant des crises de panique majeures, je travaille mon cul f – king si je suis malade ou non.”

Après que Kim ait expliqué dans un confessionnal que, contrairement à Kylie, elle et Khloe “seraient allées peu importe à quel point nous sommes malades”, Kourtney a sauté dans la conversation et a demandé à sa sœur de clarifier ses propos.

“Tu t’en fous des trucs. Si c’est un samedi …” commença Kim, avant que Kourtney ne l’interrompe. “Vous agissez comme si je ne fais pas de la merde. Vous avez ce récit f-king dans votre esprit,” rétorqua-t-elle.

Alors que Kim réagissait en riant à la colère de sa sœur, Kourtney a crié: “Ferme la f – k et ne rie pas comme ça, tu ressembles à un monstre. Change le récit dans ton esprit, je travaille mon f – roi cul de.”

Dans un confessionnal, Kourtney a déclaré qu’elle était au-dessus du récit que Kim est la “seule à avoir une éthique de travail” et qu’elle est “meilleure parce qu’elle travaille plus”. Puis, en jetant une bouteille sur Kim, elle lui a dit: “Aussi, si je ne voulais pas me faire foutre et que je voulais rester à la maison, maman, c’est f – très bien vous f – f littéralement c- -t. ”

Bien que ce ne soit pas dans cette séquence, la confrontation se lance immédiatement dans leur combat physique, où des coups de poing et des coups de pied ont été lancés entre les deux. L’altercation, qui a déjà été taquinée, sera entièrement diffusée lors de la première de “KUWTK” ce soir.