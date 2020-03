Pourquoi Kim Kardashian West obtient vraiment des injections de fesses

Kim Kardashian West est à l’honneur depuis plus d’une décennie. Avec sa présence sur les réseaux sociaux et son émission de télé-réalité, elle partage une grande partie de sa vie personnelle avec des millions de fans. Mais, une chose dont elle est malade et fatiguée de discuter, c’est ses fesses. Kardashian West est célèbre pour son grand derriere depuis qu’elle est devenue une célébrité. Même sa mère, Kris Jenner, a partagé qu’elle croyait que les gens admiraient ses filles au début parce qu’elles représentaient une population plus «sinueuse».

Mais, bien qu’elle soit connue pour ses fesses, la femme de 39 ans est fatiguée d’en parler. Dans plusieurs interviews, elle a avoué qu’elle n’était plus intéressée par les gens qui parlaient ou se demandaient quelle était sa taille. Cela contraste avec ce qu’elle ressentait il y a des années, car la fondatrice de KKW Fragrance a passé beaucoup de temps à en parler elle-même. En fait, il y a même eu un épisode de Keeping Up with the Kardashians où elle a amené un médecin pour «prouver» que ses fesses étaient réelles.

Kim Kardashian West parle de sa dérrière depuis des années

Les fans de Kardashian West se disputent depuis des années sur ses fesses. Certains disent que c’est réel, tandis que d’autres sont convaincus que c’est faux et la maman de quatre enfants se fait injecter les fesses pour l’agrandir. Mais d’où viennent ces spéculations? En 2016, Kardashian West a déclaré à Us Weekly qu’elle pensait que les rumeurs provenaient toutes de photos, qui ont été prises en 2007.

Pourquoi les gens pensent que le cul du magnat du parfum est faux

«Il y a une photo de moi à Miami portant une robe bleu électrique et une autre de moi marchant dans Robertson. Vous voyez le tiret. Et je pense que c’est à ce moment-là que les rumeurs ont commencé: “Elle a eu des implants”, a admis Kardashian West. Mais qu’est-ce qui a causé le retrait? La propriétaire de KKW Beauty a partagé qu’elle se faisait injecter des coups dans les fesses, mais cela n’avait rien à voir avec les apparences physiques. En fait, la star de Keeping Up with the Kardashians dit qu’elle doit les attraper à cause de son psoriasis. Le psoriasis est causé par une accumulation excessive de cellules cutanées, ce qui peut entraîner des plaques de peau sèches, rouges, qui démangent.

Kardashian West reçoit des injections de cortisol dans ses fesses pour traiter son psoriasis

«Je suis allée me faire injecter une cortisone dans les fesses. J’ai vécu juste derrière Kitson[uneboutiquebaséeàLosAngeles}UndemesvoisinsétaitdermatologueàCedarsJevaislà-dedansetilmedit:«Ilyaunechancesurunmilliardquevousayezunénormeretraitdansvosfesses»Biensûrj’aiunénormeretraitsurmesfesses»arévéléKardashianWestKardashianWestaégalementrévéléquec’estquelquechosequ’elledoitfairetouteslesquelquesannéeslorsquesonpsoriasisdevientingérable[aLosAngelesbasedboutique}OneofmyneighborswasadermatologistatCedarsIgointhereandhe’slike‘There’saoneinabillionchancethatyouwillgetahugeindentinyourbutt’OfcourseIgetahugeindentonmybutt”KardashianWestrevealedKardashianWestalsorevealedthatthisissomethingthatshehastodoeveryfewyearswhenherpsoriasisbecomesunmanageable

Pourtant, malgré les explications de Kardashian West, certaines personnes ne sont pas disposées à croire que les injections de cortisol sont la seule chose qu’elle a injectée dans ses fesses. Récemment, elle a publié une photo d’elle sur Instagram qui avait même ses fans les plus fidèles sceptiques. Que Kardashian West dise la vérité ou non ne fait vraiment aucune différence pour nous. Tant qu’elle est satisfaite de son corps, qui sommes-nous pour juger?