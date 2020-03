Pourquoi Kin Shriner est «embarrassé» de revenir en tant que Scotty Baldwin cette fois-ci

Kin Shriner est un acteur de feuilleton de longue date, surtout connu pour son rôle de Scott «Scotty» Baldwin à l’Hôpital général. L’acteur, qui est un acteur récurrent dans le feuilleton, réapparaîtra bientôt. Mais il ne mâche pas ses mots sur un scrupule qu’il semble avoir avec l’émission ABC.

Kin Shriner est l’un des acteurs les plus vétérans des savons

Non seulement Shriner est un acteur vétéran de l’Hôpital général, mais il est l’un des acteurs les plus anciens du genre en général.

Il a d’abord fait ses débuts en tant que personnage en 1977 et a dépeint le personnage de 1977-19833, puis à nouveau de 1987-1993.

Il était l’un des principaux points d’ancrage de la spin-off de l’Hôpital général, Port Charles, et a interprété le personnage pendant la plus grande partie de la série, soit 1997-2003. L’acteur est également apparu à l’Hôpital général de 2000-2004 et 2007-2008 avant de revenir à nouveau en 2013. Shriner est allumé et éteint depuis lors.

Outre l’Hôpital général, il a également interprété le Dr Brian Carey sur The Bold and the Beautiful de 1995 à 1996, Harrison Barlett sur The Young and the Restless en 2004 et Keith Morrissey sur As the World Turns de 2005-2006. Il a également brièvement décrit Jeffrey Bardwell dans The Young and the Restless en 2011 comme remplaçant temporaire pour Ted Shackleford.

L’acteur ne semble pas trop satisfait de son prochain retour

Shriner a annoncé mercredi dernier sur Twitter qu’il reviendrait au seul feuilleton de jour d’ABC pour reprendre le rôle de Scotty.

Cependant, dans cette annonce, Shriner a clairement indiqué qu’il n’était pas trop satisfait de la façon dont le personnage, l’un des plus anciens sur la toile, était traité.

Il a déclaré: «J’ai quelques émissions @GeneralHospital à venir, mais gêné de continuer à promouvoir un personnage que j’ai joué pendant plus de 42 ans est maintenant un joueur de jour. Merci pour votre soutien au fil des ans! »

J’ai quelques émissions @GeneralHospital à venir mais gêné de continuer à promouvoir un personnage que j’ai joué pendant plus de 42 ans est maintenant un joueur de jour. Merci pour votre soutien au fil des ans!

Shriner l’un des membres les plus expérimentés de la série en ce moment. Jacklyn Zeman, Jane Elliot, Leslie Charleson et Genie Francis, qui font tous partie de la série en tant que membre régulier ou récurrent de la série, ont fait leurs débuts en 1977 à peu près au même moment que Shriner.

Pourtant, Scotty Baldwin est le plus vieux personnage en temps réel de la série, car il a été présenté pour la première fois dans les années 1960.

General Hospital est diffusé en semaine sur ABC.