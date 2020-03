Pourquoi Kumail Nanjiani a caché son plus grand amour à ses parents

Kumail Nanjiani a commencé sa carrière dans la comédie stand-up avant de jouer des rôles un peu comiques, puis de décrocher son premier rôle dans la série à succès de HBO Silicon Valley. Ce n’est cependant qu’après son film The Big Sick qu’il est devenu plus largement reconnaissable. Le film dépeint le début de sa relation avec sa future femme, et la désapprobation initiale de ses parents de son choix de sortir avec une femme en dehors de sa culture. Bien que certaines scènes aient été accélérées pour un effet dramatique, ce n’était pas trop loin de la vérité.

Kumail Nanjiani a d’abord gardé sa relation secrète

Nanjiani a déménagé aux États-Unis à l’âge de 19 ans depuis son pays d’origine, le Pakistan. Ses parents, les musulmans chiites, étaient partisans d’un mariage arrangé. Ils avaient un mariage arrangé, tout comme la majorité de leur famille, et Nanjiani dit qu’ils s’aiment vraiment.

Il a expliqué à Larry Wilmore sur son podcast: «Un mariage d’amour est en quelque sorte un mariage occidental. Et au Pakistan, il y a une réplique dans le film, mais les mariages d’amour sont un terme péjoratif, c’est une mauvaise chose. Vous ne voulez pas d’un mariage d’amour. Ils diront: “Oh, il a eu un mariage d’amour.” “

Il avait 28 ans et n’est toujours pas marié quand, en 2006, il a été chahuté lors d’un spectacle d’humour d’Emily V. Gordon. Les deux ont commencé à sortir ensemble, un fait qu’il a gardé secret pour ses parents alors qu’ils continuaient à chercher une allumette pour qu’il se marie.

Nanjiani a admis dans une interview avec NPR qu’il les avait dirigés: “En quelque sorte, dans le film, j’évite simplement de prendre ces décisions … Je disais simplement non, pas celui-ci, pas celui-ci, pas cette fille, ni elle, ni elle.

Il a continué à le faire même en sortant avec Gordon.

Le coma d’origine médicale d’Emily Gordon a tout changé

Après plusieurs mois de rencontres, Gordon est tombé très malade. Elle a été mise dans un coma d’origine médicale pendant que les médecins évaluaient ce qui n’allait pas avec sa santé. Cela a placé Nanjiani dans une position où il doit évaluer ce qui compte vraiment et affronter non seulement ses propres parents mais aussi les siens.

Le coma lui fit réaliser qu’il voulait l’épouser. Pendant le stress de tous les va-et-vient avec les médecins, il a senti qu’il avait besoin de sa mère et s’est finalement effondré et lui a parlé de sortir avec Gordon, une femme blanche divorcée de Caroline du Nord.

«En ce moment, sa réaction a été: est-ce qu’elle a tort? Est-ce qu’elle va bien? Ça va? Et puis elle a vérifié Emily chaque jour, m’a appelé tous les jours. Et dès qu’Emily est sortie du coma, c’est à ce moment-là qu’elle s’est vraiment mise en colère », a expliqué Nanjiani.

Kumail Nanjiani fait équipe pour écrire avec sa femme

Kumail et Gordon ont écrit ensemble The Big Sick. En écrivant le film, Kumail a pris soin de ne pas opposer quiconque était le méchant, et cela l’a aidé à acquérir une nouvelle perspective sur le point de vue de ses parents.

Maintenant que tout le tumulte initial a été dit et fait, les choses vont bien entre lui et sa famille, et il n’a pas été renié comme il le craignait au départ. Il admet qu’il n’a probablement pas accordé suffisamment de crédit à ses parents et qu’il «n’avait pas pensé qu’ils auraient la capacité d’évoluer et de changer comme ils l’ont vraiment».

Pour Gordon, le processus d’écriture lui a donné l’occasion d’en savoir plus sur ce qui s’était passé pendant son enfance. Elle aussi a une perspective positive sur toute la situation en disant: «Je dirais, en tant que personne blanche, écoutez plus que vous ne parlez. Et comprenez que cela ne vous concerne pas, et que ce soit juste une négociation, en quelque sorte, au fur et à mesure que les choses avancent. Gardez ces voies de communication ouvertes. »

Les deux travaillent actuellement ensemble sur un deuxième projet d’écriture de film et ont également produit la série d’anthologie Little America. Kumail devrait également jouer dans le prochain film de Marvel, Eternals.