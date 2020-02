Pourquoi la 8e saison de ‘Homeland’ sera-t-elle la dernière sur Showtime?

Lorsqu’une série a des éloges de la critique, une base de fans fidèle et des intrigues qui reflètent les événements actuels, il peut sembler que la série peut durer éternellement. Mais ce ne sera pas le cas avec Homeland, une série avec plus que sa part d’éloges et de bonnes cotes depuis sa première en 2011 sur Showtime.

Après une longue pause après sa septième saison (début 2018), le huitième et dernier épisode de l’émission a débuté le Super Bowl dimanche 2020. Donc, une fois l’épisode 12 diffusé au printemps, vous n’aurez pas Carrie Mathison (Claire Danes) et Saul Berenson (Mandy Patinkin) pour continuer.

Alors, comment une émission comme Homeland se termine-t-elle finalement après 10 ans à la télévision? Comme vous l’avez peut-être deviné, il n’a pas été annulé. Selon les dirigeants de Showtime et showrunner Alex Gansa, le spectacle a couru jusqu’au bout naturel de sa ligne.

Les dirigeants de Showtime et les producteurs de «Homeland» l’ont qualifié de «conclusion naturelle»

Lorsqu’un spectacle ne lie pas un arc aux arcs d’histoire de ses personnages principaux, vous pouvez être sûr que les producteurs ne s’attendaient pas à ce qu’il soit annulé. C’est arrivé récemment avec une autre série Showtime, Ray Donovan. (Star Liev Schreiber a promis de le ramener afin qu’il puisse le terminer de la bonne façon.)

Avec Homeland, les producteurs ne semblaient pas du tout pris par surprise. L’émission la mieux notée de l’histoire de Showtime aurait probablement pu continuer à obtenir de gros budgets de production du réseau pendant quelques saisons de plus. Mais Gansa et le co-développeur David Gordon avaient déjà vu la fin de la série.

Après avoir qualifié Homeland d ‘«expérience la plus joyeuse et la plus enrichissante» de sa carrière, Gansa a expliqué comment il voyait cette conclusion. “Je suis triste de voir que le voyage touche à sa fin, mais il est temps”, a-t-il déclaré en août 18. Le président et chef de la direction de Showtime, David Nevins, a également indiqué que c’était le moment de l’émission.

“Ce projet, [which arrived] dès le début de mon mandat Showtime… est maintenant prêt pour sa conclusion naturelle », a déclaré Nevins lorsqu’il a annoncé la fin de Homeland. Tout au long, les rapports ont indiqué qu’il s’agissait d’une décision mutuelle, bien que Gansa ait annoncé qu’il ne continuerait pas.

Alex Gansa a vu la saison 8 se terminer dès 2016

En 2016, Gansa et son équipe travaillaient sur la saison six lorsque Showtime a annoncé qu’il avait repris la série via la saison huit. Peu de temps après, Gansa a déclaré à Deadline qu’il écrirait la fin de cet épisode. Et il a noté qu’il se retirerait même si Showtime voulait continuer.

Selon les rapports, Nevins était aussi enthousiaste à propos de l’émission que son ramassage pluriannuel le suggérerait. Et le patron de Showtime a laissé entendre que la série pourrait durer huit saisons. (Apparemment, Showtime ne pouvait pas y penser davantage.)

Mais Showtime ne pourrait pas le faire sans Gansa (et son partenaire Gordon). Une fois que le showrunner a dit qu’il avait terminé, le compte à rebours de Homeland a officiellement commencé. Les fans de Homeland peuvent être déçus que la série partira après cette saison, mais terminer le spectacle de cette façon bat les alternatives.

Ne pas savoir quand arrêter a toujours été une proposition délicate pour les meilleurs drames du câble. (Big Little Lies, par exemple, aurait probablement pu sauter sa deuxième saison.) Mais dans le cas de Homeland, nous dirions que Gansa et Showtime ont parfaitement compris.

