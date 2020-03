Pourquoi la BBC Radio 1 refuse de jouer le “ vrai amour ” des Beatles

Les Beatles se sont séparés au début des années 1970. Depuis, les fans veulent entendre de nouvelles musiques des Fab Four. Dans les années 1990, le public a réalisé son souhait – dans une certaine mesure.

La sortie de la Beatles Anthology est venue avec quelques nouveaux morceaux. Ces chansons étaient essentiellement des démos de John Lennon qui ont été réalisées avec l’aide de Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr. L’une de ces chansons, “Real Love”, a suscité la controverse lorsque BBC Radio 1 a refusé de la jouer. Voici pourquoi Radio 1 pensait que les Fab Four ne valaient pas leur temps.

Comment c’était quand les Beatles ont terminé ‘Real Love’

Tout d’abord, un peu d’histoire sur «Real Love». The Beatles Bible rapporte que le morceau a été composé par John en 1979. À différents moments, il a donné à la chanson les titres «Real Life» et «Real Love». Il a enregistré plusieurs démos de “Real Love” avec des paroles différentes. Des années après le meurtre de John, la chanson est sortie sur la bande originale du film Imagine: John Lennon.

Cependant, Ultimate Classic Rock rapporte que “Real Love” ne deviendrait une chanson des Beatles que bien plus tard. Paul, George et Ringo ont travaillé avec le producteur Jeff Lynne sur l’une des démos pour terminer le morceau. Lynne a dit qu’il était difficile de travailler avec la démo de John.

Lynne a déclaré: “Le problème que j’ai eu avec” Real Love “était que non seulement il y avait un bourdonnement de 60 cycles en cours, mais il y avait aussi une terrible quantité de sifflement [on the tape], car il avait été enregistré à un faible niveau. » Lynne a déclaré que la démo de “Real Love” qu’il avait reçue semblait être une copie d’une copie d’une copie.

Pourquoi la BBC ne jouerait pas “Real Love”

Tout problème mis à part, Paul, George et Ringo ont pu terminer la piste avec l’aide de Lynne. La réception commerciale de la chanson, cependant, n’était pas ce qu’elle aurait pu être. C’est parce que la station Radio 1 de la BBC ne voulait pas jouer les Beatles.

L’idée d’une station pop refusant de jouer les Beatles sonne si mal. N’est-ce pas le plus grand groupe pop à avoir jamais vécu? Malgré cela, la BBC rapporte que Radio 1 a décidé de ne pas jouer la chanson parce qu’elle voulait faire appel à une population plus jeune.

Un porte-parole de la station a déclaré que «Real Love» n’était «pas ce que nos auditeurs veulent entendre. Nous sommes une station de musique contemporaine. » Certains fans des Beatles ont critiqué la décision de Radio 1 comme âgiste.

Comment nous savons que les Beatles avaient une base de fans intergénérationnelle

En outre, un porte-parole des Beatles a répliqué au récit selon lequel les Beatles n’avaient aucun attrait pour les jeunes auditeurs. Le porte-parole a déclaré que plus de 40% de ceux qui ont acheté le premier album d’Anthology étaient des adolescents. De toute évidence, les Beatles avaient une base de fans intergénérationnelle.

Paul lui-même a pesé sur la controverse dans un article qu’il a écrit pour The Mirror. Selon The Beatles Bible, Paul a écrit: «Les Beatles n’ont pas besoin de notre nouveau single, Real Love, pour être un succès. Ce n’est pas comme si notre carrière en dépendait. Si Radio 1 pense que nous devrions être bannis maintenant, cela ne va pas nous ruiner du jour au lendemain. Vous ne pouvez pas imposer de limite d’âge à la bonne musique. “

Paul a dit que de nombreux groupes plus jeunes comme Oasis se sont inspirés des Beatles. Si tel était le cas, il est clair que tout le monde n’était pas d’avis que les Beatles n’étaient que de la musique pour une génération plus âgée. Peut-être que les Beatles n’étaient pas branchés dans l’esprit de Radio 1, mais la jeunesse actuelle des années 1990 avait une attitude très différente.

