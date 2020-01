Pourquoi la décision du prince Harry et de Meghan Markle de quitter la famille royale est la bonne décision pour élever Archie

Le prince Harry et Meghan, la sortie de la duchesse de Sussex de la famille royale leur ont permis d’échapper aux médias brutaux et à l’examen minutieux du public, mais est-ce le bon choix pour leur fils Archie? Le prince Harry a partagé dans un récent discours qu’ils n’avaient «pas d’autre option» et, étant donné son engagement à protéger sa famille, il est facile de voir pourquoi ils ont pris une décision si radicale.

Prince Harry, Meghan Markle et Archie Mountbatten-Windsor | Toby Melville / Piscine / Samir Hussein / WireImage

Le prince Harry veut protéger sa femme et son enfant

Le prince Harry a donné un aperçu de son fort désir de protéger sa famille lorsqu’il a abordé la question lors d’une interview pour le documentaire Harry & Meghan: An African Journey. Il a déclaré à l’époque: «Ma mère m’a clairement enseigné un certain ensemble de valeurs que j’essaie toujours de défendre, malgré le rôle et le travail… Je pense que je protégerai toujours ma famille, et maintenant j’ai une famille à protéger. “

Son ami JJ Chalmers a confirmé que le prince Harry avait fait de la sécurité de sa famille sa priorité, partageant lors d’une apparition sur The One Show le 10 janvier: “Je pense que la décision qu’il a prise, au premier plan, est de protéger sa famille, parce que c’est la règle numéro un, être père et mari. »

Il a ajouté: “Tout mari veut protéger sa femme et tout père veut protéger leurs enfants.”

L’expérience personnelle du prince Harry y joue un rôle

Le prince Harry a une perspective unique sur la façon dont les choses peuvent se dérouler de manière dangereuse à partir de l’expérience que sa mère la princesse Diana a eue avec les médias.

Chalmers a noté que «lorsque [Harry] regarde la façon dont les médias réagissent et comment les médias sociaux parlent de quelqu’un, il doit répondre à son fils un jour, quand il commence à comprendre cela, et être capable de le regarder en face et de dire: “ J’ai pris la bonne décision et j’ai bien fait par toi.

La mort tragique de sa mère est un rappel constant pour Harry et «finalement, il a grandi sous les projecteurs et il sait comment cela peut se terminer si cela n’est pas géré correctement», a expliqué Chalmers.

Les Sussex quittent la «pompe et la royauté»

La primatologue Jane Goodall a donné un aperçu du souhait des Sussex de permettre à Archie une vie normale. Goodall s’est entretenue avec le prince Harry dans une interview pour une édition spéciale de Vogue en 2019 et a noté qu’elle n’était pas surprise par leur décision de quitter la vie royale.

«Eh bien, cela ne me surprend pas, les avoir rencontrés tous les deux», a-t-elle déclaré à Radio 4 Today, ajoutant: «Je sais que le prince Harry se sentait vraiment contraint et il veut désespérément que le petit Archie grandisse loin de toute la pompe et de la royauté, je sache que. Je n’ai pas été au Royaume-Uni. Je n’ai pas vraiment suivi l’actualité… Je ne savais pas que quelque chose comme ça allait se produire. »

Le prince Harry et Meghan se sentaient hors des options

Lors d’un discours qu’il a prononcé lors du dîner pour les partisans de Sentebale à Londres, le prince Harry a parlé ouvertement de leur décision de quitter leurs fonctions royales.

Il a partagé en partie: «La décision que j’ai prise pour mon

femme et moi de prendre du recul n’est pas celui que j’ai fait à la légère. Ce fut tellement de mois de

parle après tant d’années de défis. Et je sais que je ne l’ai pas toujours compris

à droite, mais en ce qui concerne cela, il n’y avait vraiment pas d’autre option. “

Il a expliqué comment il espérait «continuer à servir la reine, le Commonwealth et mes associations militaires, mais sans financement public», mais cela n’a pas été possible, un sacrifice qu’il a dû faire. Le prince Harry a partagé qu’il espérait que les gens «comprendraient à quoi cela en était arrivé, que je mettrais ma famille en retrait de tout ce que j’avais jamais connu pour faire un pas en avant vers ce que j’espère être une vie plus paisible».