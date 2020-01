Pourquoi la famille Watts est-elle en colère contre le film à vie?

Le nom «Chris Watts» est désormais synonyme de l’un des meurtres les plus violents de l’histoire récente.

Le 13 août 2018, Watts a étranglé sa femme, Shan’ann Watts, ainsi que leurs deux filles d’âge préscolaire, Bella et Celeste, avant de jeter leurs corps dans des réservoirs d’huile et une tombe peu profonde sur son chantier près de Frederick, Colorado.

Shan’ann, la femme de Watts depuis 2012, était enceinte de quinze semaines

avec un petit garçon, Niko. Watts avait récemment eu une liaison avec un collègue

Nichol Kessinger, qui n’aurait rien à voir avec le

la criminalité.

Watts, 34 ans, a admis les meurtres et a été inculpé

avec plusieurs chefs d’accusation de meurtre au premier degré. Il purge actuellement cinq vies

Peines sans possibilité de libération conditionnelle à l’Établissement correctionnel Dodge

dans le Wisconsin.

Les meurtres de la famille Watts ont attiré l’attention des médias alors que les gens cherchaient à comprendre ce crime horrible. Plus récemment, Lifetime a publié un documentaire sur les meurtres, Beyond the Headlines: The Watts Family Tragedy, qui a été présenté le samedi 25 janvier 2020. Le même soir, un film à vie fictif sur Chris Watts, Chris Watts: Confessions of a Killer, a également été libéré.

Tout le monde n’était pas satisfait de l’attention renouvelée portée à l’affaire. Les membres de la famille de Shan’ann, y compris ses parents, Frank et Sandra Rzucek, étaient mécontents après avoir vu la bande-annonce du nouveau film à vie. Ils ont tenu une conférence de presse à la mi-janvier. 2020 pour mettre en garde les gens contre la prise de Chris Watts: Confessions d’un tueur à sa valeur nominale.

Chris Watts | RJ Sangosti / The Denver Post via .

La famille de Shan’ann inquiète du harcèlement et de l’intimidation en ligne après la diffusion du film

Après la diffusion de la première bande-annonce de Chris Watts: Confessions of a Killer, les membres de la famille de Shanann ont déclaré à ABC Denver 7 qu’ils étaient préoccupés par la version fictive des événements.

Lors d’une conférence de presse, l’avocat de la famille Watts, Steven Lambert, a déclaré que la famille s’inquiétait de plusieurs aspects du film.

Premièrement, il a souligné que la famille de Shan’ann n’avait pas été contactée avant la production du film, et qu’ils n’avaient pas eu leur mot à dire sur son développement. Cela les a amenés à craindre que Shan’ann et ses filles soient dépeintes négativement ou que leurs meurtres soient dépeints de manière inexacte.

La famille Watts a parlé

dans le passé d’être victime, harcelé et intimidé en ligne. Ils étaient

préoccupé par le fait que l’attention renouvelée du film Lifetime exacerberait

ces problèmes en cours.

La famille a également souligné qu’elle ne tirerait aucun profit de la sortie du film et que Watts avait précédemment tenté de profiter des meurtres via des rumeurs de livres révélateurs et d’apparitions dans les médias (qu’ils avaient bloquées avec l’aide d’un avocat). ).

La famille a tenu une conférence de presse pour repousser le film à vie

Lambert a déclaré à ABC Denver 7 que les meurtres de la famille Watts avaient malheureusement suscité tellement d’attention que la frénésie constante des médias pouvait propager la désinformation.

Parmi les préoccupations de la famille, il

a déclaré: “Des détectives de fauteuils se rendant sur place essayant de trouver des morceaux de preuves,

disant: “Chris n’était vraiment pas le tueur, c’était X” ou, “Ses aveux originaux

était la vraie confession et Shanann avait un coup de main dans ce “ou” Il y a quelques

sorte de complot, “ce genre de choses les dérange beaucoup.”

Watts avait initialement déclaré à la police qu’il ne savait pas pourquoi Shan’ann et

ses filles avaient disparu après le retour de sa femme d’un voyage d’affaires à

Arizona. Plus tard, il a affirmé qu’il avait attaqué Shan’ann dans un accès de rage après avoir blessé

leurs filles.

Enfin, après sa condamnation, Watts a affirmé qu’il avait commis les meurtres de colère après que sa femme eut découvert son affaire et menacé de lui cacher ses enfants. Les responsables de l’application des lois pensent toujours que Watts ment sur les trois versions des événements. Ils ne soupçonnent en aucun cas Shan’ann d’avoir blessé ou menacé de nuire à ses enfants de quelque manière que ce soit.

Certains pensaient que le film accusait subtilement Shan’ann de son propre meurtre

Après la diffusion de Chris Watts: Confessions of a Killer

Le 25 janvier, certains téléspectateurs et critiques pensaient que le film avait pris des libertés

avec les faits et même subtilement blâmé Shan’ann pour le crime de Watts.

Michaels Roberts a écrit dans la publication Westword de la région de Denver que le film semblait implicitement accepter la défense de Watts au procès, ce qui était en partie le rôle de Shan’ann en tant que représentant des ventes du patch de supplément nutritionnel Thrive avec la société de marketing Le-vel. un rôle dans les actions de Watts.

Roberts écrit que le film «implique que les homicides de Watts

n’étaient pas uniquement motivées par une amoralité et une rage subtilement vicieuses, mais par

réaction aux pilules et patchs amaigrissants que Shanann a énergiquement commercialisés

en tant que représentant des ventes. “Au procès, l’avocat de Watts a fait valoir que Watts

avait souffert de privation de sommeil en raison du patch.

“De toute évidence, les procureurs n’ont pas acheté l’idée que Watts est devenu mal à cause de Thrive”, a poursuivi Roberts, mais les producteurs de Lifetime ont semblé prendre l’argument au pied de la lettre à certains moments du film.

Le film à vie Watts, joué par Sean Kleier, semblait frustré par le travail de sa femme et stressé par les patchs. Pendant ce temps, la version à vie de Shan’ann, jouée par Ashley Williams, était parfois agaçante et pointilleuse sur les suppléments et son rôle dans la société.

Bien que le film ne soit pas sorti explicitement en faveur de Watts, basé sur Thrive

défense, le script s’attardait un peu sur le travail de Shan’ann et semblait

présente «les deux côtés» dans sa représentation. C’est, semble-t-il, exactement ce que

La famille Watts craignait en termes d’inexactitudes possibles dans le film Lifetime.