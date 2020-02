Pourquoi la femme de Sterling K. Brown, Ryan Michelle Bathe, s’est sentie «défectueuse» après l’accouchement

La star de This Is Us, Sterling K. Brown, est un père mari et un gars reconnaissant à tous les niveaux. Sa femme, Ryan Michelle Bathe, réussit de son propre chef, ayant joué dans le First Wives Club de BET en 2019. Maintenant, Bathe dévoile ses expériences en tant que mère et comment cela a affecté des choses comme l’estime de soi et le mariage avec Brown .

Ryan Michelle Bathe aux prises avec l’image corporelle après l’accouchement

Sterling K. Brown et Ryan Michelle Bathe participent à la 25e cérémonie des Critics’s Choice Awards | Michael Kovac / . pour Champagne Collet

Bien que Sterling K. Brown puisse remporter tous les prix, sa femme, Ryan Michelle Bathe, le tue également sur les écrans grands et petits. La mère de deux enfants a récemment partagé ses expériences douloureuses après l’accouchement dans l’espoir de sauver une mère qui ressent la même chose.

Dans une interview avec Hollywood Life, Bathe a expliqué son incapacité à «revenir en arrière» après l’accouchement, ce qui la faisait se sentir vraiment mal de ne pas perdre le poids de son bébé assez rapidement. »

Après la naissance du premier fils du couple, Andrew (qui a maintenant 8 ans), Bathe a déclaré que perdre du poids était tout ce sur quoi elle pouvait se concentrer.

«J’ai eu ce magnifique petit bébé parfait et j’ai adoré l’allaiter. J’ai eu tellement de choses positives… mais j’ai passé tout ce temps à me sentir déprimé parce que je ne suis pas devenu maigre. “

Ses craintes se sont étendues bien au-delà de la maternité et dans son mariage de 14 ans avec Brown où elle a révélé qu’elle craignait de ne plus jamais être sexy. Bathe a également admis qu’il était devenu «très en colère, vraiment, vraiment en colère contre Sterling».

Elle a poursuivi: «En colère contre lui pour ne pas avoir pris de poids, contre lui pour avoir pu continuer sa carrière. Je me souviens de lui avoir dit des choses comme «eh bien, tu mérites une carrière parce que tu t’entraînes plus» ou «tu mérites une carrière parce que tu n’es pas gros». Tu vois ce que je veux dire? Et juste en colère parce qu’il n’était pas une femme. ”

La dépression post-partum survient quelques mois plus tard

Quant à sa carrière, elle était sûre de ne plus jamais jouer et a pensé: «J’avais ruiné ma carrière.» Ces premiers sentiments à propos de son corps sont devenus quelque chose de plus gros environ sept mois après la naissance d’Andrew: la dépression post-partum, même si elle ne le comprenait pas à l’époque.

“Je ne savais même pas que j’étais déprimé. Je me disais: «Je dois me ressaisir», a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que ces instincts maternels ne se sont pas immédiatement installés. «Je ne pouvais pas être une bonne maman et protéger mon bébé comme je devais le faire. Qu’il ne me méritait pas, qu’il méritait mieux. “

Brown et Bathe ont survécu, mais Bathe n’avait pas cherché de traitement professionnel parce qu’elle n’y pensait pas beaucoup à l’époque et avait en quelque sorte appris à gérer la dépression. Cela ne fonctionne pas pour tout le monde et le combat de Bathe a duré plus de deux ans – jusqu’à ce qu’elle tombe à nouveau enceinte.

«Je pense que je savais à quoi m’attendre un peu plus, mais je pense aussi qu’une fois que j’ai eu deux enfants, j’étais comme -‘ oh, il n’y a pas de retour possible. Il n’y a pas de vie pré-enfant. C’est un enfant central ici. »

Quel genre de mari est Sterling K. Brown?

De toute évidence, Brown a été un rocher stable sur lequel Bathe peut s’appuyer, ou elle n’aurait probablement pas traversé ces moments effrayants avec beaucoup de succès. Cependant, cela ne signifie pas que l’homme que l’Amérique connaît et aime car Randall Pearson est parfait.

“Il est parfaitement imparfait”, a déclaré Bathe, ajoutant: “N’est-ce pas nous tous? Tout le monde est. Ce qui est merveilleux avec Sterling, c’est qu’il embrasse ses faiblesses, il embrasse sa vulnérabilité. Il n’essaie jamais de faire semblant de savoir… parfois il fait semblant de tout savoir. Mais pour la plupart, il ne prétend pas qu’il sait tout. »

Plus que cela, Bathe a reconnu l’un des meilleurs traits de Brown en disant qu’il sait quand s’excuser et admettre ses actes répréhensibles.

“Je pense que c’est la marque”, a-t-elle poursuivi. “Homme, femme et tout ce qui se trouve entre les deux, c’est la marque d’un être humain qui essaie vraiment de grandir.”

Pourtant, il y a une chose que l’actrice ne fera pas pour tendre la main à son mari aimant.

“Si vous avez des ennuis, écoutez, j’ai été dans des situations délicates dans ma vie et je vais vous dire quelque chose”, a-t-elle déclaré. “Autant que j’aime Sterling Kelby Brown, si je suis dans le pokey, je n’appelle pas Sterling parce que j’aurai une conférence. J’appelle mon [girls]. “

Voici comment Bathe envisage l’avenir de ses garçons

Bathe a les mains pleines. Elle a un film à venir, Sylvie’s Love (acquis par Amazon), mais elle intervient pour dire aux femmes de «demander de l’aide» si le post-partum est en question.

“Ça va,” dit-elle. “Il n’existe pas d’approche unique – une majorité d’entre nous ne s’intègre pas dans ce certain” moule de magazine “”.

Quant à la situation dans son ensemble, Bathe espère qu’elle, Brown, Beyoncé et Jay-Z deviendront un jour une famille.

“Vous savez, j’essaie de réunir Blue Ivy et Andrew”, a-t-elle déclaré à Entertainment Tonight. “Ce ne serait pas génial? Date de Ryan et Sterling et Beyoncé. Nous pouvons tous [get together]! Je peux cuisiner, ma fille! Je t’ai eu pour Thanksgiving. “